Director de Delphos: 7% del padrón electoral está convencido de votar en las primarias - Runrun

La oposición elegirá a su candidato para las elecciones presidenciales del 2024 en los comicios primarios del 22 de octubre. La disposición a votar en ese proceso todavía es reducida.

Félix Seijas, estadístico, profesor de la UCV y director de la encuestadora Delphos, declaró en una entrevista en el Circuito Éxitos que «7% del padrón electoral está absolutamente convencido de participar en primarias».

Seijas resaltó que aunque el porcentaje se vea pequeño, no lo es. Las encuestas revelan que los ciudadanos aún tienen dudas sobre el proceso y su alcance, y que eso incide en la cantidad de personas dispuesta a participar.

«La idea es bien recibida en este momento, pero no pasa de ser una idea porque hay variables que no están definidas (…) Las personas no saben si los inhabilitados participarán, si el CNE va a prestar apoyo, tienen muchas dudas. Cuando estas variables estén listas, la gente definirá su opinión», comentó el estadístico.