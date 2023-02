María Corina Machado insiste en primarias sin CNE: “La gente no es pendeja” - Runrun

A juicio de Machado, resulta «inconcebible» porque la primaria «debe tener un espíritu de desafío, de reto, una épica que contagie a todo el mundo»

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, insistió este miércoles, 15 de febrero, en realizar unas primarias opositoras sin la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En declaraciones ofrecidas a Analítica, Machado señaló: “Estamos enfrentando un sistema criminal, perverso, dispuesto a todo para quedarse en el poder, dentro del cual el CNE es uno de sus instrumentos y verdugos más horribles, 33 elecciones hemos tenido».

«Nosotros estamos construyendo una fuerza fuera del sistema para enfrentarlo y derrotarlo, estamos tratando de que toda la sociedad venezolana ponga su confianza en una iniciativa para enfrentar este monstruo. ¿Entonces, este monstruo va a tratar de controlar esa iniciativa a través de sus tentáculos?», agregó la dirigente.

A juicio de Machado, resulta «inconcebible» porque la primaria «debe tener un espíritu de desafío, de reto, una épica que contagie a todo el mundo».

«¿Tú le metes ahí a Jorge Rodríguez y qué va a sentir la sociedad venezolana? El argumento es que sale más barato porque el CNE alquila las máquinas, pero no las cobras. ¿Ya va, tú me vas a decir que el régimen va a financiar un evento diseñado para derrotarse a sí mismo? Eso es una contradicción que todo el mundo ve. La gente no es pendeja, ya basta, vale”, añadió.

Machado también compartió las declaraciones de Teresa Albanes, expresidenta de la Comisión Nacional de Primarias del 2012, quien enfatizó en la importancia de la confianza que se genere en el ciudadano, y que su voto sea secreto.

«Si el ciudadano ve que esto es un proceso totalmente dirigido por la Comisión de Primarias, va a participar», señaló Albanes en su declaración a lo que Machado señaló que está «clarísima».