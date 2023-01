Qué pasará con los activos venezolanos en el exterior y otras dudas tras el fin del gobierno interino - Runrun

Pese al mensaje de tranquilidad que ha querido enviar la nueva junta directiva de la AN de 2015, todavía no está muy claro si los activos venezolanos en el exterior que estaban en manos del gobierno interino seguirán protegidos tras la eliminación de la figura del presidente interino

Dinorah Figuera, presidenta de la nueva junta directiva de la AN de 2015, aclaró el pasado 9 de enero que conformarían un consejo de protección de activos en el exterior con cinco miembros designados por la AN que tendrá «funciones financieras, administrativas y de representación judicial»

El abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández, dijo que los gobiernos de EEUU y Reino Unido deben declarar, de forma inequívoca, la capacidad del consejo de protección de activos que conformará la AN para representar legalmente a Venezuela

También, dijo que las cortes de esos países deben ratificar y blindar esa representación del consejo de protección de activos de la AN: «Eso es lo que logrará excluir al gobierno de Maduro de la representación de los activos, los pasivos y de los litigios de la deuda pública»

A finales de diciembre de 2022, diputados opositores pusieron fin a la figura del gobierno interino que ellos mismos propulsaron en 2019, tras denunciar que los comicios presidenciales de 2018 no fueron libres ni democráticos y desconocer la presidencia de Nicolás Maduro.

La mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional de 2015, y que integran los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Movimiento por Venezuela, votaron el pasado 29 de diciembre por la figura del presidente interino, que encarnaba Juan Guaidó, y que recibió apoyo de más de 50 países del mundo.

En una sesión extraordinaria y virtual, aprobaron reformar el Estatuto de Transición, lo que contemplaba remover el cargo de Presidente interino y sustituirlo por una comisión que cubrirá sus funciones, entre estas, el manejo de los recursos de Venezuela en el exterior.

Todavía persisten muchas dudas sobre las posibles repercusiones de esta decisión, cómo funcionará esta comisión, si tendrá aceptación internacional y qué escenarios políticos se vislumbran en Venezuela tras el cese del interinato.

A continuación, respondemos en formato de claves a algunas de las interrogantes más comunes tras el cese de la presidencia interina, que llegó primero que el cese de la usurpación.

¿Qué implicó concretamente la reforma de la Ley del Estatuto de Transición?

En diciembre de 2021 se presentó el proyecto de Ley de Reforma del Estatuto de Transición con la intención era “volver a la Constitución a través de la Constitución”.

La propuesta disponía la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 pero ya sin la figura del presidente interino, sino de una Comisión Delegada que funcionará por 12 meses continuos o hasta que, dentro de ese lapso, se «restablezca el orden constitucional y democrático.”

¿Quién estará al frente de la AN de 2015 y cuáles son sus planes?

El pasado 5 de enero se instaló la nueva Junta Directiva que regirá por el periodo de un año, conformada por puras mujeres.

Las diputadas que representarán a la AN son Dinorah Figuera (Primero Justicia) como presidenta; Marianela Fernández (Un Nuevo Tiempo) en el cargo de primera vicepresidenta y Auristela Vásquez (Acción Democrática) como segunda vicepresidenta.

Tras su juramentación, Figuera estableció como prioridades del Parlamento «sanear y consolidar la unidad interna, la «despartidización de los activos» y la designación de un consejo ciudadano con representantes de la sociedad civil.

🚨| Diputado @jguaido juramenta como nueva Presidente del parlamento nacional venezolano a la diputada @Dinorahfiguera pic.twitter.com/vBwuk0fmgn — PJ Diputados (@pjdiputados) January 5, 2023

Además, prometió que «se garantizará una rendición de cuentas constante «, uno de los puntos más cuestionados a la gestión del gobierno interino.

Como cuarto punto de trabajo, dijo que se enfocarán en la consolidación de la representación internacional y que contribuirán a que el proceso de negociaciones en México «se realice de manera efectiva».

También, comprometió su palabra en apoyar la realización de elecciones primarias «para elegir un candidato único de la alternativa democrática», así como a «colaborar» con la meta de concretar «verdaderas elecciones libres en Venezuela».

¿Se eliminarán todas las designaciones y nombramientos del gobierno interino?

La AN de 2015 acordó dejar en sus funciones a los miembros del Consejo de Administración y Protección de Activos, el Consejo para la Administración de Gastos, Seguridad y Defensa de la Democracia, así como a los miembros de la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV).

Sin embargo, designarán a nuevos miembros de la junta de administración ad hoc -de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Estos deberán nombrar una junta directiva para la filial PDV Holding, ubicada en Estados Unidos.

¿Qué pasará con las representaciones del interinato en el extranjero?

En el artículo 20 del Estatuto de Transición los diputados de la AN de 2015 dejaron sin efecto las embajadas paralelas que creó en los últimos cuatro años el gobierno interino.

«Todos los entes y funcionarios designados por la presidencia encargada quedan sin efecto a partir de la entrada en vigor la presente ley», reza el apartado.

No obstante, el nuevo estatuto también prevé la posibilidad de que la AN de 2015 designe nuevos representantes internacionales que no serán embajadores, pero que actuarían ante organismos internacionales de derechos humanos o países donde haya activos de Venezuela.

¿Los activos en el exterior que manejaba el interinato estarán protegidos?

Figuras vinculadas con el gobierno interino de Guaidó advirtieron, en el marco de las discusiones sobre su eliminación, que aliados de la presidencia interina no garantizarían la protección de activos venezolanos si se elimina esa figura.

«Actores de Inglaterra, EEUU y de la OEA nos han dicho que no pueden garantizar que con la reforma de la ley del estatuto se vayan a proteger los activos. Yo quiero que no se pierda Citgo, que el oro no le caiga a Maduro, que no perdamos el puesto en la OEA, en el FMI, quiero equivocarme y que la AN siga funcionando. ¿Cómo es posible que quieran dar ese salto al vacío sin haber asumido la mínima tarea de pasar la propuesta para hacer una revisión y conversarla con los aliados?», expresaba en la sesión virtual de la AN del pasado 29 de diciembre el diputado Freddy Guevara.

El nuevo Estatuto de Transición especifica que los representantes internacionales que se designen en lo sucesivo tendrá autorización para actuar en la «protección de los activos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, Reino Unido o «donde sea requerido».

Estos pueden ser designados por la presidenta de la AN, pero dependerán de la autorización de la comisión delegada.

Dinorah Figuera, presidenta de la nueva junta directiva de la AN de 2015, aclaró el pasado 9 de enero que conformarían un consejo de protección de activos en el exterior con cinco miembros designados por la AN.

«Se va a generar un órgano autónomo de competencias ejecutivas que permitan tomar decisiones para proteger los activos y que también va a tener su coordinador y dictar un reglamento de funcionamiento», explicó.

Este consejo de administración y protección de activos tendrá «funciones financieras, administrativas y de representación judicial, cuya labor será supervisada por un consejo ciudadano», declaró luego Figuera a la agencia EFE

En la misma fecha, en la cuenta en Twitter de la AN, se informó que el gobierno de Estados Unidos concedió una licencia general al Parlamento de 2015 para la defensa «democrática de los activos».

#COMUNICADO| El Gobierno de Estados Unidos concede licencia general a la legítima #AsambleaVE 2015 para la defensa democrática de los activos. pic.twitter.com/aalRXZEVTJ — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 10, 2023

En concreto, la licencia del Departamento del Tesoro de EEUU sustituye a la que publicó en enero de 2021 y elimina cualquier alusión a Guaidó.

La nueva licencia indica que los ciudadanos estadounidenses están autorizados a tener transacciones -prohibidas por las sanciones a Venezuela- con las personas electas por la Asamblea Nacional venezolana, entre ellas, sus miembros y su personal.

Pese al mensaje de tranquilidad que ha querido enviar la AN de 2015, todavía no está muy claro si los activos que estaban en manos del gobierno interino seguirán protegidos.

José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, profesor de derecho constitucional, investigador de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard de EEUU y quien fue también procurador del gobierno interino de Guaidó durante 16 meses expresó que los activos externos de Venezuela en el Reino Unido y en Estados Unidos hoy se encuentran en riesgo debido a la decisión de los diputados.

En un Space en Twitter del medio Crónica Uno, el experto explicó que la capacidad del presidente encargado de representar al gobierno de Venezuela y ejercer derechos de propiedad sobre activos externos, como los del BCV y Pdvsa, estaba atada a su reconocimiento como gobierno legítimo de Venezuela por parte de los poderes ejecutivos de Reino Unido y EEUU.

«Al menos en Estados Unidos, de acuerdo con la declaración del Departamento de Estado del pasado 3 de enero de 2023, ya el presidente encargado no es reconocido porque la figura la eliminó la AN. No existe hoy en día una autoridad que en EEUU o Reino Unido haya sido reconocida con plenos efectos legales para representar a Venezuela como propietaria de activos externos de la República, tanto de Pdvsa como del BCV», explicó.

Acotó que la licencia recientemente emitida por la OFAC no implica un reconocimiento de la AN como gobierno de Venezuela, ni de su capacidad para representar legalmente a la República, a Pdvsa o al BCV.

«Esa sigue siendo hoy en día una incertidumbre que debe aclararse en el corto plazo, pues hasta tanto no se aclare quién puede representar legalmente a Venezuela en el exterior, los activos externos estarán en riesgo», advirtió.

¿Qué se debe hacer para proteger los activos venezolanos en el exterior tras este cambio de figura?

Hernández dijo que, en el orden lógico de decisiones, los poderes ejecutivos de Estados Unidos y del Reino Unido deben emitir declaraciones en las cuales conste que, a efectos legales, la representación de la República Bolivariana de Venezuela recae en el nuevo órgano que representará al gobierno, que ya no puede ser el presidente encargado y que sería entonces el consejo de protección de activos de la AN.

Una vez se tenga esa declaración político, el consejo de protección activos puede tener capacidad legal de actuar respecto a los activos venezolanos en el exterior, lo que desencadenaría otra serie de consecuencias.

«Estados Unidos debería emitir otra certificación para que los miembros de ese consejo puedan representar a la República y al BCV en las cuentas bancarias», explicó.

El tercer paso sería que el reconocimiento legal de cada gobierno pase por el tamiz de las cortes que, en definitiva, declararán quién puede ejercer derechos y responder ante las obligaciones, como la deuda pública externa y «blindar» la representación del consejo de protección de activos.

«Eso es lo que logrará excluir al gobierno de Maduro de la representación de los activos, los pasivos y de los litigios de la deuda pública», amplió.

¿Qué han dicho los países que apoyaban el gobierno interino de Guaidó?

Hasta el 13 de enero de 2023, gobiernos como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Francia ya han fijado posición sobre el tema,

La Casa Blanca afirmó el 4 de enero que seguiría coordinando con Juan Guaidó y «otros líderes democráticos que piensan parecido», sin especificar si lo seguirá reconociendo como presidente interino.

El portavoz del consejo de seguridad nacional del Gobierno de EE. UU., John Kirby, dijo en una rueda de prensa telefónica que su gobierno sigue reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional: «La reconocemos como la última institución democrática que queda allí», agregó.

Reino Unido expresó que reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 «como la última institución electa democráticamente en Venezuela», mientras que Canadá dijo casi lo mismo en un comunicado, al que sumó que «respeta y reconoce» la decisión del Parlamento de extender su autoridad, así como la decisión «cambiar la estructura del Gobierno interino».

Por su parte, el gobierno de Francia fue más cauteloso y, a través de su Cancillería, se limitó a afirmar que apoyan a las fuerzas democráticas de Venezuela «que se organizan como deseen».

«No nos corresponde a nosotros comentar sus decisiones en esta área», afirmaron desde la vocería francesa.