Freddy Guevara: Aliados no garantizan protección de activos si se elimina el interinato - Runrun

«Actores de Inglaterra, EEUU y de la OEA nos han dicho que no pueden garantizar que con la reforma de la ley del estatuto se vayan a proteger los activos», dijo el diputado Freddy Guevara en la sesión extraordinaria del #30Dic

Insistió en que si se pierden esos activos la culpa no sería de los gobiernos de otros países: «Qué tristeza que ahora digan que si se pierda el oro es culpa de Inglaterra. No me jodan»

Durante una sesión extraordinaria celebrada este 30 de diciembre el diputado Freddy Guevara reveló que aliados de la presidencia interina de Juan Guaidó no garantizarían la protección de activos venezolanos si se elimina esa figura.

«Actores de Inglaterra, EEUU y de la OEA nos han dicho que no pueden garantizar que con la reforma de la ley del estatuto se vayan a proteger los activos. Yo quiero que no se pierda Citgo, que el oro no le caiga a Maduro, que no perdamos el puesto en la OEA, en el FMI, quiero equivocarme y que la AN siga funcionando. ¿Cómo es posible que quieran dar ese salto al vacío sin haber asumido la mínima tarea de pasar la propuesta para hacer una revisión y conversarla con los aliados?», cuestionó Guevara.

«Estamos a punto de cometer un error histórico», insistió Guevara. «No es justo que los presos políticos vean este desastre que estamos haciendo hoy y que pudo ser evitado».

Informó que a Voluntad Popular se le transmitió hace tres o cuatro meses la «indisposición» de los demás partidos políticos de extender la presidencia y el gobierno interino.

«Ante eso, nuestra posición, que no puede ser desmentida, fue la misma: no nos negamos a ninguna alternativa siempre y cuando la alternativa permita cumplir los objetivos, estuviese en el marco de la Constitución y fuese validada por la comunidad internacional».

Por otra parte, lamentó que se descalifique la opinión de los juristas y académicos venezolanos que fijaron posición contra la reforma del estatuto de transición.

«No es justo que se insinúe que los más importantes académicos del país sean corruptos», dijo.

«La culpa no será de Inglaterra»

Guevara insistió en que si se pierden activos venezolanos que fueron protegidos por otros gobiernos al plantearse el conflicto político que derivó en una presidencia interina en Venezuela la culpa no sería de esos países.

«Qué tristeza que ahora digan que si se pierda el oro es culpa de Inglaterra. No me jodan. Sería por la irresponsabilidad de no haber querido construir una solución consensuada a tiempo. Les pedimos la propuesta y dijimos que la consultáramos con los aliados internacionales. Citgo, el oro, la OEA, el FMI, todo eso depende y está fundamentado en una presidencia interina que plantea un conflicto jurídico en diferentes instancias internacionales. Si Inglaterra entrega el oro, no es culpa de ellos, sino de los irresponsables que voten por esta vaina», sentenció.

Añadió que la mejor muestra de que la eliminación del interinato sería negativa para Venezuela y la oposición es que voceros del gobierno están celebrando esta posibilidad.

«El gobierno celebra porque sabe que estamos cometiendo un error. ¿No basta con ver los mensajes de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello celebrando para saber que esto está mal?»(…) En cualquier terreno que le cedamos al dictador van a tener responsabilidad los que voten por esto -la supresión de la presidencia interina-«, advirtió.

«Le pido perdón a Venezuela (…) Mi voto va en contra de esta destrucción y error histórico«, cerró Guevara en su intervención.