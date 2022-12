Fin del interinato obliga a oposición a proponer una nueva estrategia - Runrun

Una vez conocida la decisión de la Asamblea Nacional de 2015 de poner fin al gobierno interino que encabezaba Juan Guaidó, políticos, académicos y analistas se pronunciaron y coinciden en la necesidad de buscar una salida al manejo de los activos en el exterior y plantear una estrategia que devuelva la credibilidad a la oposición

El interinato ya es pasado. La mayoría de los diputados que conforman todavía la Asamblea Nacional de 2015 aprobó la reforma del Estatuto de Transición que contemplaba la remoción del cargo de Presidente interino, Juan Guaidó, por el de una comisión que cubrirá sus funciones, entre estas, el manejo de los recursos de Venezuela en el exterior.

Guaidó había advertido que eliminar el interinato era un «salto al vacío» y llamó a dedender la «institucionalidad» de su gobierno. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y en su lugar será la propia AN la que se haga cargo de las funciones que tenía el gobierno interino. Surgen ahora una serie de interrogantes no solamente referidas al manejo de los recursos en el exterior sino a la propia estrategia opositora para hacerle frente al oficialismo.

Una nueva estrategia

«No sé si la oposición supere su estrategia de «la presión y el quiebre» -es su «Rosebud»- pero con la votación hoy AN 2015, se cerró una etapa de esa estrategia que se impuso en 2013, cuyo resultado es una oposición con menos fuerza. Su reto no es político, es de credibilidad» dijo en un tuit el politólogo y periodista Ricardo Sucre

No sé si la oposición supere su estrategia de "la presión y el quiebre" -es su "Rosebud"- pero con la votación hoy AN 2015, se cerró una etapa de esa estrategia que se impuso en 2013, cuyo resultado es una oposición con menos fuerza. Su reto no es político, es de credibilidad — Ricardo Sucre Heredia (@rsucre) December 30, 2022

«Lo que ocurrió es una nivelación dentro de la oposición en términos de poder entre VP-interinato y G3. En la sesión, nadie quemó naves. Las diferencias siguen y las veremos en las primarias», añadió.

Para Juan Manuel Trak. «el fin del gobierno interino supone el cierre de un ciclo político para la oposición. La estrategia de presión y colapso interno llega a su final». Según el sociólogo, la AN no cumplió su cometido, no cumplió sus obligaciones, y sus diputados no hicieron el trabajo político.

La abogada Tamara Suju pidió a la dirigencia política incluir y escuchar a la sociedad civil en la toma de decisiones de emergencia nacional. Que no se le dé Carta Blanca a ningún grupo político.

#Venezuela. TODOS, quienes estaban en el Gobierno Interino, Incluyendo VP, AD, PJ, UNT, tuvieron su cuota d culpa del Fracaso en sus Objetivos, x sus ansias d Poder Individual y por olvidarse de lo importante: VENEZUELA

NO SE SALVA NADIE. Los conozco a Toditos. Es HORA de que se — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) December 31, 2022

Mientras que el también abogado, José Vicente Haro manifestó que «el reto de la oposición es construir la hoja de ruta de la transición. La nueva Junta Directiva de la AN – 2015 tendrá una alta responsabilidad y ellos también tendrán que rendir cuentas».

Por su parte, Paola Alemán, vicepresidente de formación y programas de Primero Justicia, recordó que «los consensos son imprescindibles. La unilateralidad es un obstáculo grave para la unidad y favorece a la dictadura».

Dos lecciones para la lucha democrática: 1) Los consensos son imprescindibles. La unilateralidad es un obstáculo grave para la unidad y favorece a la dictadura. 2) Las reformas son indispensables. Lo que no se dobla, se rompe. A la democracia se llega en zig zag. Seguimos. — Paola de Alemán (@paoladealeman) December 31, 2022

Por su parte, Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en EE. UU. advirtió que la mayoría de diputados de la AN-2015 cometió un «inconstitucional error histórico» que solo beneficia a dictadura de Maduro y atenta contra una transición democrática hacia una Venezuela Libre. «Perder la legitimidad, indirectamente es legitimar a Maduro», escribió en Twitter.

El fin del interinato y el problema de los activos

Para el analista Michael Penfold, el fundamento democrático del gobierno interino se extinguió en 2020 y en este momento la la Plataforma Unitaria es quien personaliza política e internacionalmente los intereses de la agenda de cambio para negociar una redemocratización de Venezuela en México.

Según el analista, el argumento sobre la continuidad indefinida del GI, a pesar de la aceptación de múltiples actores, incluyendo los EEUU, sobre su ineficacia política, está basado exclusivamente en la protección y gestión de activos y en ese sentido, la responsabilidad política de la PU es buscar una salida a este problema de los activos.

Para Penfold, la comunidad internacional ha superado el tema del interinato. «Lo que corresponde ahora es dar una solución transitoria conjunta y negociada en el manejo y protección de activos hasta que se haya acordado una solución institucional y electoral definitiva en México» dijo.