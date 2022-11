Sexo en público, riñas y conflicto entre oficialistas: lo que dejó la Expo Valencia 2022 - Runrun

Tres personas fueron detenidas por actos sexuales en público en la Expo Valencia 2022, que se celebró del 11 al 13 de noviembre. La mujer presentaba antecedentes por lesiones personales

Tras ser increpado por lo ocurrido en la Expo Valencia 2022 el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava,sostuvo que la responsabilidad en cuanto a la «organización, concepción de las temáticas y desarrollo» de la feria local fue «exclusivamente de la Alcaldía de Valencia».

No obstante, en las publicaciones previas a la celebración del evento, el alcalde del Municipio Valencia, Julio Fuenmayor, agradecía a Lacava por el trabajo «conjunto» para hacer posible la actividad

El fin de semana del 11 al 13 de noviembre se celebró Expo Valencia 2022, una actividad organizada por la Alcaldía de Valencia y que se promocionó como «el evento comercial más importante del país».

El alcalde del Municipio Valencia, Julio Fuenmayor, anunciaba en rueda de prensa el 6 de noviembre que el evento que se celebraría en el centro histórico de la ciudad central tenía como propósito «consolidar el acervo cultural, turístico e histórico de todos los valencianos». El sitio web oficial de la Expo Valencia 2022 informaba que se exhibirían distintas marcas, empresas, productos y servicios.

También, anticipaban que celebrarían ruedas de negocios «para impulsar el esfuerzo de emprendedores» y que habría actos culturales, deportivos y musicales «con la presentación de artistas y agrupaciones para el disfrute de todos los carabobeños»

La zona de conciertos vio pasar a artistas de la talla de Guaco, Oscar D’ León y al vallenatero colombiano Jorge Celedón, entre otros cantantes.

Pero la actividad se volvió tendencia en redes sociales, y no precisamente por la oferta artística, comercial y cultural. Videos de actos sexuales explícitos en público, riñas, personas saliendo casi a rastras por los efectos del alcohol y hasta un parto se sumaron a la lista de hechos inusuales que ocurrieron en la feria local y que se viralizaron.

Sexo en público

Las imágenes de una pareja consumando actos sexuales en distintas posiciones y ante decenas de observadores que grababan con sus teléfonos inteligentes y aplaudían la «osadía» se multiplicó cientos de veces en las redes sociales bajo la etiqueta #ExpoValencia2022.

El hecho ocurrió en las adyacencias de la avenida Paseo Cabriales. La viralización de los videos y la ola colectiva de indignación en redes sociales derivó en la detención de una mujer y dos hombres.

La Policía de Valencia informó que detuvieron a Kerlyn Yoseline Parra, de 27 años de edad, involucrada en el acto sexual público. Informaron que presentaba registro policial por el delito de lesiones personales.

Mientras que los hombres fueron identificados como Joan Alexander Rojas de 41 años y Alexander Ojeda de 31 años.

«Kerlyn Yoseline se encontraba practicando actos sexuales con un hombre aún por identificar y capturar, mientras que Joan Alexander le acompañaba, encubría e incitaba a dichas acciones, al tiempo que Alexander Ojeda es propietario del vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa color gris, plaza HAC01M con alta tecnología en sonido, el cual aparece en el audiovisual difundido», reveló la Policía Municipal de Valencia en un comunicado.

Lacava se lavó las manos

En las publicaciones que detallaban los preparativos de la polémica Expo Valencia 2022 el alcalde del Municipio Valencia, Julio Fuenmayor, agradecía públicamente al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, por el trabajo en «conjunto» para la organización del evento.

Tras hacerse públicos los actos controversiales que se registraron, los dedos apuntaron al gobernador oficialista, a quien increpaban en redes sociales por las fallas de seguridad y organización que derivaron en estos sucesos.

Pero Lacava emitió comunicado para deslindarse de la organización de la Expo Valencia 2022.

«Rechazo de manera contundente cualquier actividad que pretenda lesionar el sano desarrollo de nuestro devenir colectivo, la educación, la convivencia familiar y el sano esparcimiento (…) Estos hechos deleznables nos obligan a enfatizar que desde la Gobernación de Carabobo no promovemos ni somos parte de políticas, programas ni actividades que hayan servido de escenario para la lamentable ocurrencia de este tipo de actos, los cuales tienen todo nuestro repudio. Por lo tanto, reiteramos que la responsabilidad en cuanto a la organización, concepción de las temáticas y desarrollo de la Expo Valencia es exclusivamente de la Alcaldía de Valencia», se lee en el texto.

Alcohol y riñas

Otro audiovisual difundido en redes expone cómo varios hombres se fueron a las manos en medio de un ambiente musical de fondo. Se desconocen las causas de la riña.

Daniela lanzó a su público por el barranco

La cantante venezolana Daniela Barranco se molestó con los asistentes a la Expo Valencia 2022 que comenzaron a abuchearla porque se negó a cantar «Por el Boquete», un tema de 2018 con una lírica subida de tono.

«Voy a decir algo, cuando yo saqué ‘Por el Boquete’, a mí me dijeron niche, marginal, me insultaron, me miraron feo en la calle. Ahora que no la canto, me dicen, no, que cantes ‘Por el boquete'», expresó Barranco en su discurso

Tras soltar una palabrota para simbolizar el duro esfuerzo en tiempo y dinero que significa grabar un video o una canción, Barranco espetó: «Si no querían escuchar mis canciones, no hubiesen venido. Muchísimas gracias, pongan ‘Por el boquete’ en sus casas».

El ciclo de la vida se completó

Mientras en una calle del evento una pareja se exhibía teniendo actos sexuales, en otro sector de la Expo Valencia 2022 los Bomberos de Valencia atendían un parto.

El alcalde de Valencia precisó que el niño nació «totalmente sano» y saludó la acción del cuerpo de atención.