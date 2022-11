Calderón Berti pide adelantar elecciones - Runrun

«Es necesario que Venezuela adelante el proceso de restablecimiento de la democracia y del Estado de derecho; para eso es necesario adelantar el proceso electoral con transparencia y con supervisión internacional que sea confiable para todo el mundo», planteó el dirigente

El expresidente de Pdvsa Humberto Calderón Berti pidió un «adelanto electoral» con la participación del partido del gobierno y de la oposición.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, señaló que Venezuela está «en una situación sumamente compleja».

«Es necesario que Venezuela adelante el proceso de restablecimiento de la democracia y del Estado de derecho; para eso es necesario adelantar el proceso electoral con transparencia y con supervisión internacional que sea confiable para todo el mundo», propone.

Calderón asegura que, para que unas elecciones puedan darse en estas condiciones, han de llegar «señales de participación tanto del régimen (de Nicolás Maduro) como de la oposición».

«El régimen bien podría, en este proceso de negociación, decretar una ley de amnistía para los presos políticos civiles y militares, a estas alturas de la vida no tiene sentido que haya tantos presos como hay en Venezuela», plantea.

Cuestiones como estas, «tan elementales» a juicio de Calderón, serían también necesarias para que se dé un «proceso democrático» con garantías.

«Eso tiene que ser parte de la negociación, pero tiene que haber señales de parte y parte, del régimen y también de la oposición, de que hay la voluntad de un entendimiento», incide.

Los desaciertos de la oposición

Calderón considera que la oposición ha cometido «muchos errores» desde 2019 y ha «despilfarrado» un «capital político inmenso».

Unos errores que, a su juicio, «la gente ha interiorizado» y es por ello que ofrece «poco respaldo en este momento» a los grupos de la oposición.

«Hay mucho sectarismo generacional, hubo prácticas indebidas como algunos casos de corrupción que no se combatieron a tiempo», lamenta.

Pese a todo, cree que la confianza hacia la oposición es «recuperable», aunque «requiere un gran esfuerzo».

«La oposición tiene que buscar la unidad, pero no ficticia por la cúpula, sino por debajo para resolver los problemas de la gente que no son ir a la Luna o a Marte, sino tener agua, electricidad, seguridad, hospitales y escuelas que funcionen, no es imposible de lograr, pero se requiere generar un ambiente propicio», asegura.

Asimismo, cree «muy importante» hacer «saber a la gente seguidora del régimen» que un posible cambio de Gobierno «no significa que vaya a haber persecución» hacia ellos.

«Pueden tener garantías, si se sienten amenazas van a obstaculizar los cambios políticos que necesitamos», prevé.

El diálogo como preámbulo a unas elecciones libres

Este domingo, 13 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró que el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela debe retomarse para que en 2024 haya elecciones libres.

“Negociadores de ambas partes venezolanas, presidentes de Argentina y Colombia: Todos estábamos en torno a la mesa del Foro de París sobre la Paz”, expresó Macron a través de su cuenta de Twitter.

Emmanuel Macron participó en la reunión de las delegaciones y destacó la presencia de los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y Colombia, Gustavo Petro.

Con información de EFE