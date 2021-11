La oposición podría disputarle ocho gobernaciones al PSUV - Runrun

#Ruta21Nov En el Bestiario Político 38 analizaron las posibilidades de triunfo de la oposición en algunas entidades

Oswaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores, opinó que el piso electoral pudiese estar por encima de los 9 millones de votos, sumando a aquellas personas que tienen «media y alta disposición» de participar.

El director de ORC Consultores, Oswaldo Ramírez Colina, no ve «gobernaciones seguras» en una elección en donde los niveles de participación serán bajos. «No es descabellado un escenario en donde el chavismo gane 21 de 23 gobernaciones», alertó

El pasado 12 de noviembre, en la edición número 38 del podcast «Bestiario Político», se analizó el tema electoral y las posibilidades de la oposición venezolana de conquistar algunas gobernaciones en los comicios del 21 de noviembre.

Nelson Eduardo Bocaranda, director de Runrunes, Edgar Gutiérrez, consultor político y director de Venebarómetro y Oswaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores, debatieron, entre otros temas, sobre las posibles opciones de triunfo de la oposición en algunas entidades del país.

A juicio de Ramírez Colina, el piso electoral de los comicios del próximo domingo pudiese estar por encima de los 9 millones de votos, sumando a aquellas personas que tienen «media y alta disposición» de participar.

Tomando en consideración elementos como la disposición a votar, el desánimo de algunos votantes y el hecho de que la oposición no haya logrado candidaturas únicas en todos los estados, la oposición puede disputarle ocho gobernaciones al PSUV, en palabras del analista.

Cree que Zulia y Lara pueden ser estados que la oposición pudiese arrebatarle al oficialismo.

«En Zulia hay una batalla electoral entre Manuel Rosales y Omar Prieto, este último para sostener un bastión importante tanto para él como para la revolución. En el caso de Táchira, hay un problema importante entre el candidato de la Unidad y la gobernadora Laidy Gómez, que se lanzó por la Alianza Democrática, también conocida por algunos como el ‘alacranaje’. En Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui también hay oportunidades», opinó.

Los estados que «no soltará» el PSUV

A juicio del director de ORC Consultores, hay estados en los que la proclamación de una victoria oficialista está prácticamente cantada.

«En Bolívar no hay oportunidad porque es el estado estratégico para la revolución. Apure, Guárico, Delta Amacuro, Sucre son estados que claramente están en la contabilidad del GPPP, oficialismo y PTT. Por razones geoestratégicas, la oposición tiene cuesta arriba ganarlos», comentó.

El experto estima que no ve «gobernaciones seguras» en una elección en donde los niveles de participación serán bajos. Tampoco descartó la posibilidad de que los comicios del 21 de noviembre terminen con un «arrase» del chavismo.

«No es descabellado un escenario en donde el chavismo gane 21 de 23 gobernaciones«, alertó.

Lo bueno, lo malo y lo feo de la disputa Ocariz-Uzcátegui

Los participantes del podcast hablaron sobre la fuerte disputa entre los candidatos a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz y David Uzcátegui, que se saldó el pasado 11 de noviembre con la declinación de la candidatura de Ocariz.

A juicio de Ramírez Colina, lo bueno de este paso al costado de Ocariz es que pude llevar al elector a pensar en que existe «algo de unidad» en la oposición.

Lo que le parece no solo malo, sino «horrible», fue lo que cataloga como el «show de Ocariz» en términos comunicacionales, especialmente unos días antes de renunciar a su candidatura, así como las respuestas de Uzcátegui, que tampoco estuvieron a la altura.

«Tuvieron errores garrafales desde el punto de vista de estrategia comunicacional. En este punto, esto termina afectando al elector que no está convencido de votar. Como consecuencia del show, hay gente que se baja del barco: ‘Declinó mi candidato, entonces no voto’, porque le sembraron la idea de que el otro es muy malo, entonces o no van a votar y se abstienen o no votan por la gobernación», explicó.

También, opinó que si Ocariz maneja bien esta situación a largo plazo, le puede permitir «posicionarse en otras audiencias y para otro momento».

Mientras que Edgar Gutiérrez, además de ratificar su posición de que estos comicios «no ayudan a nada», consideró que la decisión de Ocariz fue una compra de «oxígeno a futuro».

«No me he movido de mi análisis u opinión sobre estas elecciones, son una charada, no ayudan a nada. Aquí hay una crisis desde el relato hasta la estrategia política. Pero si fuese un comentarista de estos superficiales que les encanta la fiesta electoral, yo diría que Ocariz aprovechó con lo que tenía, con lo poco que tenía, y compró oxígeno a futuro. Uzcátegui avanza en su objetivo de ponerse como candidato único en Miranda. Pero tengo el feeling de que Héctor Rodríguez ganará», dijo.

Sobre las posibilidades de este último de repetir en la gobernación de Miranda, Ramírez Colina precisó que, al polarizarse la elección, lo sacaron de la zona relativamente cómoda en la que estaba: «Recordemos que el PSUV tiene un techo electoral. Tiene que generar un proceso más duro para atraer a sus persuadibles y traerlos por sus vías de control (CLAP, UBCH) a los centros de votación) A Héctor Rodríguez lo obligan a apretar mucho más la campaña para mantener la gobernación», abundó.

El reto para Uzcátegui, a juicio de todos los presentadores del Bestiario Político, es que tiene pocos días para convencer a electores que no estaban dispuestos a votar por él