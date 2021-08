“Tendrá un país que lo reciba”: Oposición gestiona protección para el boxeador Eldric Sella - Runrun

El dirigente David Smolansky tuiteó: «Ya culminados los Juegos Olímpicos Tokio 2020, seguimos atendiendo al caso del boxeador venezolano refugiado Eldric Sella. Tendrá un país que lo reciba y otorgue protección. Agradecemos a Acnur por interceder y apoyar en este caso»

El dirigente David Smolansky aseguró este 9 de agosto que gestiona el proceso de protección para el boxeador Eldric Sella, quien participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en calidad de refugiado y no puede volver a Trinidad y Tobago, donde residía, al no tener su pasaporte venezolano vigente.

«Ya culminados los Juegos Olímpicos Tokio 2020, seguimos atendiendo al caso del boxeador venezolano refugiado Eldric Sella. Tendrá un país que lo reciba y otorgue protección. Agradecemos a Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) por interceder y apoyar en este caso», escribió David Smolansky en Twitter.

El político, que fue designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) comisionado para la crisis migratoria venezolana, no dio detalles sobre la atención que le prestan a Sella ni que país lo recibirá y otorgará la referida protección.

Acnur buscaba un país que lo recibiera

Según denunció en julio pasado el padre del deportista, Edward Sella, al canal en línea VPI, Acnur se encontraba «buscando un país que reciba» a su hijo, debido a que Trinidad y Tobago, donde reside desde 2018, se niega a otorgarle una visa debido a que se le venció el pasaporte.

«El Gobierno de Trinidad y Tobago dice que no tiene un documento válido para otorgarle la visa porque el documento no es válido», dijo Sella padre.

El pasado 28 de julio, el dirigente opositor Orlando Viera-Blanco, representante de Juan Guaidó en Canadá, pidió a ese país que acoja al boxeador.

Sin embargo, hasta el momento ni Smolansky ni Viera-Blanco han confirmado que Sella vaya a ser recibido por Canadá.

Sella, de 24 años, es uno de los 29 atletas refugiados que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Llegó a Japón gracias a las gestiones de Acnur, el Comité Olímpico Internacional y el otorgamiento de una visa estadounidense.

Boxeando en Trinidad y Tobago

Durante su estancia en Trinidad y Tobago, Sella se rebuscó realizando trabajos de jardinería y de construcción.

“Mientras mezclaba el concreto o cuando cortaba el pasto, pensaba en cómo eso me ayudaría en mi carrera como boxeador”, contó en una entrevista con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos.

Pero a pesar del trabajo duro, el joven nunca dejó el boxeo de lado.

Sueño hecho realidad

El 6 de agosto, a través de su cuenta de Instagram, el pugilista habló de su experiencia en Tokio:

«Mi sueño mas grande se hizo realidad: participar en los Juegos Olímpicos es una experiencia de vida inigualable. Un logro inmenso y un gran mérito para cualquier atleta». ⁣

Acotó, sin embargo, que «todo eso queda reducido» a lo que él llama un «logro del ego» «si no se utiliza para aportar algo a la vida de alguien más». ⁣

Sella explicó que «un logro del ego es algo que solo trae satisfacción momentánea a quien lo consigue y no aporta nada real a su vida o a la vida de otros». ⁣

«Por eso antes de venir a los Juegos Olímpicos me propuse a mí mismo que cualquiera que fuese el resultado que obtuviera trataría de hacerlo algo significativo no solo para mí, sino para alguien más», manifestó.

Con información de EFE