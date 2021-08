Cuatro medallas, seis diplomas y el difícil transitar de Venezuela en Tokio 2020 - Runrun

La delegación venezolana finalizó su mejor participación en la historia de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y es momento de hacer un balance general de los logros y vicisitudes de los deportistas nacionales en el máximo certamen mundial.

Cuatro medallas logradas para una delegación venezolana en unos Juegos Olímpicos, hecho sin precedentes en la historia deportiva del país. Y es que Venezuela se presentó en Tokio con un total de 43 deportistas, la cifra más baja desde Atlanta 1996, cuando fueron 39 representantes, solo que en aquella ocasión no se logró conseguir ninguna presea.

Hacer un balance de los venezolanos en el máximo evento deportivo del mundo es un ejercicio que muchos suelen realizar desde los graderíos, desde la otra acera.

No obstante, es importante recalcar que cada deportista tuvo un camino muy arduo para llegar a su objetivo final: asistir a la capital del país asiático y representar al país.

¿Las maneras? Para la gran mayoría, no fueron las mejores, pero no los detuvo a concretar su sueño olímpico.

Yulimar Rojas, Daniel Dhers, Julio Mayora y Keydomar Vallenilla fueron los representantes nacionales que lograron colgarse el añorado metálico.

Venezuela además ganó seis diplomas olímpicos por intermedio de Anriquelis Barrios, Naryury Pérez, Yusleidy Figueroa, Robeilys Peinado, Claudymar Garcés y Antonio Díaz.

Pero estas grandes hazañas se extienden por toda la delegación: solo el hecho de llegar a Tokio ya fue una victoria.

Yulimar Rojas, la atleta y luminaria del salto triple, que actualmente pertenece a las filas de la organización F.C Barcelona en España, ha tenido un ciclo olímpico fuera de serie.

Desde su medalla de plata en Río 2016, capitalizó una racha dominante conquistando los primeros lugares o preseas doradas en el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres 2017 (14.91m), Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Birmingham 2018 (14.63m), Juegos Panamericanos de Lima 2019 (15.11m), Campeonato Mundial de Atletismo de Doha 2019 (15.37m) y Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Madrid 2020 (15.43m WR).

Su intensa preparación fuera del país ha dado sus frutos y ahora es la campeona olímpica con un salto récord de 15.67m, distancia que no se superaba desde hace más de 26 años, cuando la ucraniana Inessa Kravets impuso sus 15.50m. Además, Rojas es la primera medalla de oro de una mujer venezolana en Juegos Olímpicos.

She has set a new World Record in women's triple jump of 15.67m at #Tokyo2020 pic.twitter.com/hczRXvYBEd

Yulimar Rojas🇻🇪 has done it!

Por su parte, hablar de Daniel Dhers es sinónimo de BMX mundial. El venezolano finalmente asistió a un ciclo olímpico, tomando en cuenta que esta disciplina no formaba parte del cronograma del COI (Comité Olímpico Internacional).

Dhers tiene mucho tiempo viviendo fuera del país, sin embargo, no se olvida de sus raíces y Venezuela es su principal bandera.

Una carrera con más de 20 años, un total de cinco XGames, cuatro Dew Cup, un UCI World Cup, además del oro panamericano en Lima 2019, dieron sus frutos para transformarlo en plata olímpica en Tokio.

Mientras que los pesistas y compañeros de entrenamiento, Julio Mayora y Keydomar Vallenilla, hicieron un gran trabajo metiéndose en la lucha por medallas y posteriormente alcanzándolas.

Mayora tenía 10 años cuando empezó a practicar la halterofilia. Su entrenador lo motivó a dejar el fútbol e incursionar en las pesas, cosa que ha sido una decisión correcta y sus triunfos son prueba de ello.

Continuó trabajando año tras año hasta tener un ciclo maravilloso. Logró oro en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Suramericanos de Cochabamba, Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, y Panamericanos de Lima.

Luego, debido a la pandemia, viajó a la República Dominicana para prepararse durante ocho meses y finalmente levantar un total de 346 Kg en competencia para conquistar la plata en Tokio 2020.

Keydomar Vallenilla hizo lo propio y con tan solo 21 años ya tiene su primera presea olímpica. El caraqueño, pero con trayectoria nacional mirandina, levantó 387 Kg para alzar el estandarte venezolano en el podio del levantamiento de pesas 96 Kg.

Con estas dos medallas de plata en halterofilia y el bronce levantado por Israel Rubio en Atenas 2004, son tres las alcanzadas por Venezuela en esta disciplina.

Los diplomas olímpicos son pergaminos otorgados a esos deportistas que estuvieron muy cerca de conseguir la gloria del podio. Venezuela tuvo un total de seis representantes que lo obtuvieron en Tokio 2020 y que merecen toda la gratitud de un país.

La primera de ellas fue Anriquelis Barrios. La judoca salió al tatami asiático a derribar a sus rivales. Inició con victoria ante la rusa Davydova en dieciseisavos de final; luego, se impuso a la cubana Del Toro Carvajal en octavos, cayó en cuartos con la eslovena Trstenjak, ganó el repechaje para disputar por medallas ante la polaca Ozdoba-Blach y estuvo muy cerca de derrotar a la canadiense Beauchemin-Pinard por el bronce olímpico.

Finalmente, ocupó una quinta posición muy trabajada. Y es que Anriquelis fue una de las deportistas que llegó a los Juegos contra viento y marea.

La venezolana se encuentra viviendo actualmente en Japón y estudiando en la Universidad de Tokai con una beca de la Federación bastante modesta. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para seguir adelante con sus entrenamientos.

La beca le alcanza para poco o nada. No existe el apoyo del Ministerio, tanto así que, en ocasiones, no han sabido su nombre cuando se habla de ella dentro del organismo.

Durante la pandemia, Japón decidió resguardar a sus atletas, pero Anriquelis siguió entrenando con diversos deportistas, muchos de ellos hombres, en búsqueda de mejorar sus condiciones físicas.

Un día estuvo a punto de perder el ojo con una de las ligas de entrenamiento, pero Barrios seguía participando en Grand Slam y Grand Prix, todo esto sin apoyo absoluto.

Según información compartida por el periodista Juan Sayago en la red social Twitter, Anriquelis se lesionó en la pierna derecha una semana y media antes de los Juegos, como consecuencia de un movimiento en un entrenamiento, pero esto no fue impedimento para una gran actuación en Tokio 2020 y para ponerse cerca de una medalla.

Otro diploma olímpico llegó la disciplina de la halterofilia por intermedio de Naryury Pérez, quien tuvo un ciclo agridulce. La mezcla de lesiones y obtención de preseas plateadas en Juegos Bolivarianos y Centroamericanos fue un transitar especial hacia los Juegos Olímpicos.

Yusleidy Figueroa, por su parte, consiguió el sexto lugar en levantamiento de pesas.

Figueroa levantó 91 Kg en arranque, y 115 Kg en total. Su participación la posicionó en el sexto lugar de la general y la tituló como una de las mejores de América.

Llegar a una gran final del salto con pértiga en unos Juegos Olímpicos fue una grata satisfacción para Robeilys Peinado, y su entrenador polaco Slava Kaliniczenko lo tiene muy claro.

Desde el año 2015, la venezolana se trasladó a Polonia a través de una beca olímpica y Kaliniczenko ha sido parte fundamental para que la atleta evolucionará a través del tiempo. Además, la ayudó a superar la lesión que afectó su debut en Río 2016, dejándola fuera de competencia en ese momento.

Durante la pandemia, precisamente el primer trimestre del 2020, Robeilys volvió a Caracas, pero no encontró espacios aptos para su preparación, incluyendo el mítico Estadio Nacional Brígido Iriarte. Todo esto hizo que ella entrenara por su cuenta. Ya para el mes de abril de 2021, un año después, Peinado volvió a Europa a las distintas competiciones.

Tras su participación en Tokio, Peinado comentó que tomará un descanso personal y que actualmente o durante este año no seguirá en competencia. Aseguró que replanteará su carrera como atleta.

“Hay muchos problemas, pero ustedes saben que nosotros somos súper guerreros y no nos rendimos nunca. Estoy pensando y buscando soluciones para poder prepararme para el próximo ciclo”, dijo la venezolana.

Es importante recordar que el Estado venezolano aún debe dinero al entrenador Slava Kaliniczenko por toda la preparación que le ha ofrecido a la atleta criolla.

Para culminar el recuento de pergaminos ganados por venezolanos, pasamos al karate. Claudymar Garcés también estuvo muy cerca de la lucha por preseas.

La karateca, que logró prepararse fuera del país, precisamente en los Estados Unidos, se ubicó de tercera en la tabla de eliminatorias directas, pero un revés ante la turca Merve Coba la dejó fuera de semifinales.

Garcés es hija de Claudia Sequera, quien también se dedicó al karate y es la única campeona mundial de kumite que ha dado el paí­s, luego de que lo hiciera en Hungrí­a 1984.

Si de Karate se habla, el abanderado nacional y múltiple campeón mundial en la modalidad Kata, Antonio Díaz, cerró la participación de la delegación con una actuación sobresaliente.

Estuvo en la contienda final por el bronce, a pocas décimas de la puntuación de podio, cayendo casualmente con su rival de la final de los Panamericanos de Lima 2019, Ariel Torres (USA). Díaz le ganó en esa ocasión y se convirtió en el campeón de la región.

Ahymara Espinoza, atleta venezolana en la especialidad de lanzamiento de bala, logró la clasificación a Tokio 2020 contra todo pronóstico. Pese a entrenarse en un estadio abandonado en Barlovento, dar clases de educación física en la escuela, trabajar de taxista y delivery durante la pandemia, entre otros trabajos fuera del ámbito deportivo. Ninguno de los tropiezos la alejaron de concretar el sueño de participar en sus segundos Juegos Olímpicos.

«Me toca ser entrenadora, gestora, planificadora, utilera, psicóloga, pero aquí estoy. Yo misma me doy ánimo, ¡vamos a seguir!. Un atleta de alto nivel no trabaja en las condiciones que yo trabajo.», aseguró Espinoza para la agencia AP.

“A veces, la gente juzga severamente cuando un deportista no logra ganar una medalla, pero no saben el trasfondo, lo que un atleta pasa para conquistar sus sueños», cerró Espinoza.

Antes de los JJOO, Ahymara se ubicaba en el puesto 40 del ranking mundial y la segunda mejor en el Sudamericano de 2021. En Tokio, se ubicó en la casilla 12 de las 19 atletas de su serie clasificatoria.

Con su propio esfuerzo, Espinoza se labró el camino sin apoyo de ningún ente gubernamental o patrocinio privado.

Algo similar ocurrió con el esgrimista y campeón olímpico en Londres 2012, Rubén Limardo. El venezolano hizo una publicación en noviembre del pasado año a través de sus cuentas en las redes sociales, donde se mostraba en una bicicleta haciendo las labores de delivery o repartidor de comida en Polonia.

🇻🇪🤺Did you know that Venezuelan Olympic champ Rubén Limardo works as a food delivery rider in Poland?

"Every turn of the pedal gives me the strength to reach the goal of @Tokyo2020"

Check out the exclusive interview with him: https://t.co/VpJwtKGb7X @rubenoszki @FIE_fencing pic.twitter.com/sKrn2WFgB3

— Olympic Channel (@olympicchannel) December 3, 2020