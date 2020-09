Pompeo: Exdirectivos de Citgo superan los 1.000 días de detención - Runrun

Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, se pronunció tras cumplirse los 1.000 días del arresto de los 6 exdirectivos de Citgo en Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, Pompeo escribió: “Han pasado más de 1.000 días desde que los CITGO-6 fueron detenidos injustamente en Venezuela. Su liberación y regreso a casa se retrasó mucho”.

También, Pompeo señaló que la administración de Donald Trump “sigue comprometida con llevar a casa a todos los ciudadanos estadounidenses tomados como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero”.

Aunque EEUU considera positiva la liberación de algunas personas, “otros cuatro permanecen en las cárceles donde el COVID-19 continúa propagándose y amenazando sus vidas.

El pasado mes de mayo, el canciller Jorge Arreaza difundió la foto de los seis exejecutivos de Citgo en El Helicoide.

Según aquella publicación, en un video, uno de los detenidos, quien se identificaba como Pereira, asegura que el grupo está en buenas condiciones.

Este lunes, 31 de agosto, la administración madurista dio un “indulto” a 110 personas, entre las que se incluyen diputados, presos políticos, periodistas y activistas.

Algunos de los beneficiados con esa medida fueron los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto; Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó; Demóstenes Quijada, asesor de Guaidó; entre otros.

Respecto a esta acción, Guaidó señaló vía Twitter: “Ha pasado antes: los liberan para tratar de legitimar las maniobras del momento”

More than 1,000 days have passed since the CITGO-6 were wrongfully detained in Venezuela. Their release and return home is long overdue. The @realDonaldTrump Administration remains committed to bringing all U.S. citizens held hostage or wrongfully detained overseas home.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 1, 2020