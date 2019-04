Los Runrunes de Bocaranda de hoy 05.04.2019: ALTO: Todos contra todos - Runrun

ALTO

TODOS CONTRA TODOS:

Lamentablemente nuestra dirigencia opositora no termina de aprender. No puede ser que un régimen oprobioso, corrupto, violador de los derechos humanos, ineficiente e inoperante les lleve todavía la delantera. El esfuerzo valiente de Juan Guaidó pareciera que a algunos no les complace. Sienten que si avanza más ellos quedarán para vestir santos. Unidad es la que hace más falta que nunca en estos días. No se dan cuenta que entre los planes del gobierno, considerado en cónclave reciente de los más radicales que ascendieron con Chávez, está el no aceptar ni diálogo ni elecciones. Están dispuestos a tomarse el tiempo mas lejano posible, esperar con paciencia y comenzar a hacer presos a quienes haga falta utilizando los “blackouts” eléctricos para que la noticia se conozca medio día después. Nada les importa sino seguir el desgobierno. Atrincherarse en la miseria y la muerte es la ruta discutida. Sin luz. Sin agua. Peligrosa vía para todos…

РОССИЙСКИЕ ДРУЗЬЯ: Traducido significa “los amigos rusos”. Lo cierto es que el gobierno le debe una millonada a Rusia y ante las diferentes solicitudes de cobro por parte de los entes que como Rosoboronexport le vendió miles de millones en equipos militares. Por mucha amistad comunista el pragmatismo prevalece. Ante esa situación el régimen rojo rojito consiguió trasladar una buena cantidad de dinero, aunque no tanta como lo que se debe, a Rusia para que comenzará su participación en la recuperación del deteriorado armamento vendido. Desde helicópteros accidentados o canibalizados hasta tanques y otros equipos en la misma situación. Tras las primeras revisiones de hace unos meses la inoperatividad ha llegado a niveles del 70%. En medio de la confrontación con Estados Unidos la prioridad se fijó en los sofisticados sistemas antimisiles S-300 lo que puso al país al frente de la defensa antiaérea latinoamericana. A esto se debe la movilización de un avión con un centenar de técnicos militares y otro avión cargado de repuestos para los equipos más perjudicados por la desidia y falta de mantenimiento apropiado. ¿Lo mismo que con El Guri y el Sistema Eléctrico Nacional?. La instalación de una escuela para pilotaje de helicópteros es otra de las excusas para la presencia militar rusa por estos días. Los camaradas están claros. No quieren que se repita el caso de la “fábrica de fusiles de asalto Kalashnikov” anunciada por Chávez en 2007 y cuyos fondos fueron robados tanto en Venezuela como en la patria madre de ese armamento. En 2016 anunciaron la reanudación de la construcción de la planta y hace poco difundieron la noticia de que estará funcionando este mismo año.

