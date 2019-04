Los Runrunes de Bocaranda de hoy 05.04.2019: BAJO: - Runrun

BAJO

DE RIPLEY´S:

Cuando el ministro de Agricultura Wilmar Castro anuncia que Venezuela pidió a los rusos “piezas de repuestos para solventar los problemas del Sistema Eléctrico Nacional ante los apagones” y que además “especialistas rusos y venezolanos en el campo de la informática están desarrollando mecanismos que impidan el bloqueo, la piratería de redes y sistemas que se utilizan para proporcionar servicios públicos” me recuerdo que los verdaderos ingenieros que conocen el sistema eléctrico nos han dicho que todo el proceso es análogo y por eso se descartó que hubiera “un ataque cibernético, con pulsos electromagnéticos, aeroespacial, cuyas pruebas llevaría el régimen a instancias internacionales” como repite con insistencia el ministro Jorge Rodríguez. Así mismo debo recordarle a los amigos rusos que en la era democrática venezolana (1958-1998) cuando la Corporación Venezolana de Guyana y Edelca (Electrificación del Caroní) se construyó la represa de Guri que comenzó operaciones en 1968. En ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sufría de las penurias de la falta de electricidad el embajador en Caracas se acercó al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez -que recién había inaugurado la Central Hidroeléctrica- para pedirle una asesoría de los ingenieros y técnicos venezolanos que habían logrado esa hazaña. Varios de ellos fueron a la URSS y recorrieron los sitios mas indicados para que comenzaran los soviéticos a pensar en el desarrollo hidroeléctrico. Las diferencias en los equipos mas el no haber oficializado los contactos mas allá de la mera visita acabaron con los buenos deseos…

COBARDIA MÁXIMA: Una vez mas utiliza el régimen de Maduro la anulación de los pasaportes de los venezolanos a quien alguien desde el gobierno quiere perjudicar, no le cae bien, no quieren que hable o que viaje a exponer la crítica situación de Venezuela ante diversas instancias mundiales o tan solo el capricho de perjudicar a quien no crea en los rojos rojitos. Precisamente el capricho como es mi caso, sin ton ni son, cuando me quitaron (¿o robaron?) el mío hace ya 8 meses. Esta semana vimos como a los diputados miembros de la Asamblea Nacional que se disponían a viajar a la reunión anual de la Unión Interparlamentaria Mundial que se celebra en Doha, Catar, no les permitieron la salida y les anularon sus pasaportes que como derecho constitucional y por ley tienen. Llevo así 246 días preso dentro de nuestro territorio. Todavía nadie da la cara de haber dado la ilegal e inconstitucional orden…

SIN AGUA, SIN PAN: Hace tres semanas cuando se produjo la primera paralización de una empresa panificadora en Caracas, el saco de 45 kilos de harina sufrió un aumento de precio de 4.500 a 32.000 bolívares. En alerta desde 2016, Juan Crespo, presidente de Fetraharina y de Sintraharina, explicó que desde ese año ha estado alertando sobre las fallas en la disponibilidad de trigo que requieren las 12 empresas molineras en Venezuela. Dijo que estas plantas procesan mensualmente cerca de 30 mil toneladas y a la fecha es muy poco la materia prima que están recibiendo para mantener la producción. Indicó que esa situación recurrente en la escasez del producto ha obligado a las empresas enviar a sus trabajadores a sus casas. El Gobierno ha venido importando 600 mil toneladas de trigo, que a juicio del dirigente sindical es insuficiente para mantener la productividad en la elaboración del pan y de otros productos derivados del trigo, entre ellos las pastas en sus distintas variedades. Crespo dijo que el problema afecta a cerca de 8.900 panaderías a nivel nacional que ante la falta de harina y trigo “están condenadas a cerrar sus negocios”…

REALIDAD UNIFORMADA: Desde que los militares tomaron el control del H2O, es decir las fuentes de agua que libremente permitían surtirse a los habitantes de Caracas, los vecinos pagan hasta 250 dólares por una cisterna. Con las cisternas militarizadas los uniformados piden peaje en dólares. Si se niegan los obligan a transportar esa agua a la casa de “mi general” para ganar puntos. Otro síntoma de una economía que, más que barata o cara, está profundamente distorsionada. Una hiperinflación en dólares como nunca llegó a sufrirla el peor ejemplo de la dictadura de Mugabe en Zimbabue, otrora economía record en distorsiones. Hoy somos nosotros. La escasez de agua potable angustia a 70% de los venezolanos, según una encuesta de servicios difundida en el IESA. Si estás leyendo esto eres privilegiado y por eso es esencial que pensemos estrategias creativas para hacer llegar la información: 57% de los consultados carece de Internet. Ese si es el blackout informativo. Y si le añadimos la censura y la autocensura poco podrán informarse de la verdad quienes recurren a esos pocos medios sobrevivientes…

¿COMPROMETIDO?: Ayer lo circuló un periodista serio y bien informado. Lo puso en su twitter: “Fuentes del chavismo en Miraflores. Caracas fue excluida del racionamiento de luz por exigencia de los militares, luego de las violentas protestas en barrios populares el pasado domingo en la noche. “Reprimir a los pobres es muy comprometido para nosotros”, dijeron”.





