Los Runrunes de Bocaranda de hoy 05.04.2019: MEDIO: $i Pod€mo$ - Runrun

MEDIO

$I POD€MO$:

Mucho hemos hablado en estos larguísimos 20 años de robolución sobre la compra de solidaridades mundiales para Chávez y sus disparatadas propuestas. Aquellas que disfrazadas de avanzada en su esencia fueron -y siguen siendo- populismo, comunismo retrógrado, corrupción y negocios entre aquellos pares que poco a poco, a medida que sus gobiernos son rechazados por los votos, vienen saliendo muy salpicados de ese desenfreno de dólares venezolanos cuando la buena racha de los precios del “oro negro” se compartieron con personajes como el par de los Castro (Fidel y Raúl), el par de los Kirchner (Néstor y Cristina), Lula, Correa, Morales, Vásquez, Mujica, Sánchez Cerén, Ortega, Fidel y Raúl Castro, Zelaya, Funes y Sánchez Cerén por solo nombrar latinoamericanos. Grecia, Portugal, Argelia, Libia, Irak, Siria, Bielorrusia, Rusia, Caricom, Congo, Suráfrica fueron otros que compartieron esa piñata de dólares. Algunos de ellos todavía gozan de esas mieles aunque ya en bancarrota con la excepción de la nueva veta conseguida para seguir saqueando a Venezuela: el oro del Arco Minero que viaja en aviones de diferentes siglas. Comenzando por los exclusivos Falcon de PDVSA. Traigo esto a colación pues no solo fueron gobiernos sino partidos ligados a esas ejecutorias como es el caso del partido español Podemos, bajo la dirección de Pablo Iglesias y en su momento de Juan Carlos Monedero. Asesorías dentro del Palacio de Miraflores o en el Banco Central de Venezuela fueron bien recompensadas. Recordemos que al otrora “pelabolas” de Iglesias le descubrieron un chalet de € 600.000 que casi acaba con su carrera “política”. De esas mismas mieles rojas tiene las dos décadas disfrutándolas el economista español Alfredo Serrano Mancilla, responsable de asesorar a Maduro y su clan íntimo en esta debacle económica financiera. A Serrano le montó Chávez una fundación en Quito para asesorar gobiernos amigos de la que nunca pidió consejo Rafael Correa mientras fue presidente de Ecuador. Hago toda esta descripción pues en varios momentos tanto Chávez como Maduro y sus dirigentes mas cercanos, ministros de finanzas o directivos del Banco Central, han negado ese financiamiento a Podemos. Pues bien, hace apenas un par de días el portal español Moncloa.com reveló unas grabaciones ilegales, en las que se recogen conversaciones de supuestas gestiones del Gobierno ibérico presidido por el expresidente Mariano Rajoy con el exministro venezolano, Rafael Isea. Según estos audios filtrados a la prensa, “esta conversación tendría como fin ahondar en informaciones sobre la financiación del chavismo al partido Podemos, liderado por el socialista Pablo Iglesias. Los audios corresponden a una reunión que se realizó en el consulado de España en Nueva York, en la que participaron el ex inspector de Policía José Ángel Fuentes Gago y otros dos agentes con Rafael Isea, quien llegó a ser ministro de Finanzas en el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez y exgobernador del estado Aragua. Un encuentro que se realizó a finales de 2015, cuando ya se había hecho público un informe de supuesta financiación de Podemos desde Venezuela e Irán. Al parecer, en ese encuentro Isea firmó una declaración para avalar la validez de un documento sobre la financiación de Venezuela a la Fundación CEPS, de la que nació el partido español Podemos, por importe de 7,1 millones de euros. Para poder asegurar la rúbrica del exfuncionario chavista, los agentes de seguridad ofrecieron a Isea una nueva identidad para él y para su familia, según lo que aparece en esas grabaciones”. Lo que siempre hemos dicho: “el dinero sucio, por mas que sea rojo rojito, siempre deja trazas”. No hay sorpresas. Todo lo que viene saliendo en esta específica materia de corrupción fue denunciado por medios de comunicación, dirigentes renegados del régimen, investigaciones periodísticas como “The Panama Papers” y fuentes sigilosas que obtuvieron documentos reveladores. Añádase a ello los que gracias al “Bel Canto” de algunos “cantantes” -como Andrade- ante la DEA, el FBI, el Homeland Security o el IRS permitieron mapear las rutas del descarado robo al Tesoro de Venezuela por parte del pillaje que rodeó a Chávez y sigue al lado de Maduro. Cada día hay mas delaciones al tiempo que capitostes rojos aparecen en Miami, Andorra, Madrid, Santo Domingo denunciados -y hasta apresados en Miami- tras haber hecho algún “negocito” con PDVSA. La guerra entre las mafias rojas sigue viva y las “puñaladas traperas” pululan por estos días que fastuosas bodas en España son pagadas con la corrupción eléctrica-petrolera de PDVSA y Corpoelec que tantas muertes han producido en la población mas vulnerable. Dirán como el general Rotondaro, el expresidente del IVSS: “si…es verdad…murieron 5.000 pacientes por no tener a tiempo sus diálisis…”. Y tranquilamente se lavan las manos como si nada tuvieran que ver con esas muertes…

