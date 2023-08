MonitordeVíctimasCaracas | A puñaladas mataron a médico en ambulatorio de Lomas de Urdaneta - Runrun

Silvino Antonio Valladares Muñoz era médico y trabajaba en un ambulatorio de Catia. Foto: Cortesía

El asesinato de Silvino Antonio Valladares Muñoz se produjo la noche del jueves 10 de agosto de 2023, en el cuarto de descanso del módulo de Barrio Adentro. El profesional de la salud tenía 28 años, era oriundo de Guanare y se había graduado en la Universidad Experimental Francisco de Miranda en Coro, Falcón.

De múltiples puñaladas, fue asesinado el jueves 10 de agosto, en horas de la noche, Silvino Antonio Valladares Muñoz, de 28 años de edad, en la sede del ambulatorio Negro Primero de Barrio Adentro, ubicado en el Bloque 2 de Lomas de Urdaneta, Catia.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Silvino Valladares Alvarado, el profesional de la salud fue asesinado en el segundo piso del ambulatorio, donde hay un cuarto de descanso. El cuerpo de la víctima fue hallado al día siguiente, el viernes 11, en la mañana.

El pariente Valladares Alvarado no descarta el robo como móvil del homicidio.

“Las autoridades no me han dicho mayor cosa. De repente, fue para robarlo. Yo solo pido que se averigue y haga justicia. Mi hijo no tenía problemas con nadie y era muy querido en la comunidad”.

Según una fuente policial, testigos presenciales aseguraron ver salir a una pareja del centro de salud, la noche del jueves.

Valladares Muñoz era oriundo de Guanare, en el estado Portuguesa, y se graduó de médico cirujano en la Universidad Experimental Francisco de Miranda en Coro, Falcón.

Tenía un año trabajando en el ambulatorio y dejó huérfana a una niña de tres años.

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, escribió en su cuenta de Twitter que lamentaba el hecho.

“Un infausto suceso truncó la vida y una carrera con mucho camino por recorrer. Lo sorprendió en ejercicio de su apostolado por la salud y la vida de su pueblo. Estoy dando instrucciones para honrar con su nombre el servicio médico de este ministerio”.

De acuerdo con cifras recabadas por Monitor de Víctimas, 164 personas fueron asesinadas en el primer semestre de 2023 en el Área Metropolitana de Caracas, 9 de ellas con arma blanca.