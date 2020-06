Los que no se rinden | Sindicato de Maestros: El gremio ha sido perseguido, atropellado y abandonado - Runrun

La vocera de la institución, Gricelda Sánchez, sostuvo que el organismo se ha convertido en un club de amigos y un albergue de militantes de partidos políticos

La aparición del Sindicato Venezolano de Maestros se remonta a la época cuando el educador y ex candidato presidencial Luis Beltrán Prieto Figueroa era presidente del otrora Congreso de la República en 1965.

Prieto Figueroa, docente universitario y de educación básica, ya había fundado en 1936 la Federación Venezolana de Maestros, un organismo que pasó a comandar las luchas gremiales de los maestros y profesores en Venezuela.

Fue durante el gobierno de Luis Herrera Campins en 1980 que se creó el Sindicato de Maestros del Distrito Capital, entidad que se convirtió en guía de lucha de los docentes por mejores condiciones de vida y en pos de mejorar la calidad de la educación y la situación de los niños y jóvenes venezolanos.

En Runrunes conversamos con la secretaria de reclamos de la Federación Venezolana de Maestros y vocera del Sindicato de Distrito Capital, Gricelda Sánchez.

Sánchez expresó que si bien, el gremio sigue el norte de mejorar la calidad de vida de los docentes, algunas metas se han desvirtuado.

-¿Sigue perseverando en el gremio docente el mismo espíritu de lucha?

-El sentido para el cual fue creada la organización se ha ido perdiendo en el tiempo. Los sindicatos se han convertido en un club de amigos y en cuotas de algunas organizaciones políticas, perdiendo así el legado de su origen. Se observa como la mayoría de la dirigencia nacional e incluso regional espera recibir órdenes para poder actuar y ejercer su autonomía sindical. Las líneas partidistas han dividido al gremio, llevándolo a vivir la peor tragedia de la historia, nunca antes vista.

-¿Cómo califica la labor del gremio docente en este momento?

-El gremio docente en la actualidad ha sido perseguido, atropellado y abandonado, incluso por sus propias federaciones. Los derechos de tantos trabajadores hoy están secuestrados por un régimen genocida y por una cúpula enquistada que no está dispuesta a perder su negocio de tantos años. Como consecuencia de esto se puede decir con toda responsabilidad que ha empeorado progresivamente el contexto de la lucha sindical por parte de los dirigentes que llevamos valientemente la conducción por cuenta propia de Sinvema DC. Tenemos unas instalaciones que permanecen cerradas para sus afiliados y en condiciones de infraestructuras en franco deterioro.

– ¿Qué ventajas para los docentes ofrece actualmente el Sindicato de Maestros?

-Hoy en día nos descuentan mensualmente cuotas por seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad y funerario, pero no lo disfrutamos, porque estas compañías no brindan asistencias a los afiliados. Tiempo atrás se contaba con un convenio entre el sindicato y las universidades Santa María y la Experimental Libertador para que los docentes en ejercicio siguieran con sus estudios de pregrado, posgrado, maestrías y doctorados con un costo más bajo en los aranceles. Todo esto fue fracturado por las personas encargadas tanto de la Federación como del Sindicato de Maestros, ya que ellos no realizaban los pagos oportunos a las universidades. De la misma manera ocurrió con el hospedaje que se brindaba a los docentes que venían del interior del país a la capital para labores sindicales (reuniones, encuentros y ponencias). Ya no se presta este servicio tan necesario a sus afiliados porque las instalaciones de la Federación Venezolana de Maestros en El Paraíso fueron alquiladas en dólares y desconocemos el destino de ese dinero.

– ¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades del Sindicato y del personal que aglomera?

– Las precarias condiciones físicas de los espacios, la inseguridad laboral, los paupérrimos salarios de nuestros agremiados, el estrés y el acoso laboral o mobbing.

-¿Cuál es el mayor reto de la organización y qué amenazas tienen?

-Nuestro mayor reto es la renovación profunda de la organización. En cuanto a las amenazas el comité directivo nacional no permite el crecimiento, ni la renovación de los liderazgos para los nuevos cuadros.

-¿Podría mencionar un caso emblemático en la historia del Sindicato?

– El caso de las docentes Marbella Ramos y María Cardone, trabajadoras de la Unidad Educativa Nacional Leopoldo Aguerrevere en Valle Abajo, municipio Libertador. A estas maestras les fue suspendido su sueldo por protestar en defensa de sus derechos. Nosotros logramos que les restituyeran sus salarios por los canales regulares.

Sánchez sostuvo que la migración de docentes hacia otras latitudes ha perjudicado la educación venezolana, al igual que los pésimos salarios. “Los docentes no asisten a los liceos y escuelas y prefieren dedicarse a otra cosa”.

Señaló que muchas de las instituciones públicas y privadas en Venezuela no pudieron concluir el segundo lapso en 2020. “El año escolar se perdió no solo por el coronavirus, también porque las aulas se quedaron solas debido al éxodo de docentes a otras naciones desde mucho antes que llegara la pandemia”.

Sánchez indicó que es complicado rescatar el patrimonio docente en Venezuela “si una persona que vende café en la calle, devenga más dinero que un educador”.