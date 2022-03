Runrunes de Bocaranda: ALTO – SORPRESAS TE DA LA VIDA - Runrun

Por querer sacar a un trío de supuestos “magistrados indeseables” la decisión desde el más alto gobierno fue pedir la renuncia a todos los 32 magistrados

SORPRESAS TE DA LA VIDA

Los cambios en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que hoy preside el abogado Maikel Moreno, deben suceder en las próximas horas. Por querer sacar a un trío de supuestos “magistrados indeseables” la decisión desde el más alto gobierno fue pedir la renuncia a todos los 32 magistrados para así no permitirnos saber quiénes integran el trío de marras.

Según la nueva reestructuración del máximo tribunal de la República el número de magistrados quedará reducido a solo 20.

Las tensiones por estos días van en aumento y la identidad de las cuotas de poder se dilucidarán tras esta fecha. Por lo pronto sabemos que desde Miraflores han conversado, tanto Maduro como su esposa, con algunos exmagistrados de absoluta confianza de la pareja, lo que podría indicar “el retorno de unos o varios al edificio de Dos Pilitas a Panteón”. El ambiente es muy hostil por estos tiempos. Tras los cambios podremos ver hacia dónde va la deriva de la justicia venezolana tan golpeada en estos 23 años de renovadas injusticias a lo largo y ancho de Venezuela….

¿ORO NEGRO U ORO ROJO?

Ahora que tanto se vanagloria el gobierno de Maduro de la reunión con los representantes del gobierno de Biden (solicitada por ellos) en lo que parece un esfuerzo estadounidense para comprar petróleo venezolano en sustitución del petróleo ruso tras las sanciones a Vladimir Putin y su gobierno, la OPEP acaba de publicar el Boletín Mensual del Mercado Petrolero correspondiente a febrero 2022, indicando que la producción de Venezuela fue 680.000 barriles por día según las fuentes independientes o secundarias.

Por lo que la producción de petróleo venezolana aumentó 22 mbpd (3,3 %) con respecto al mes anterior. Y, con respecto a febrero de 2021, el incremento fue de 156 mbpd (un 30 %) en medio del esfuerzo rojo por recuperar la producción tras la debacle, el retroceso, la reducción y las mentiras oficiales con PDVSA bajo la presidencia del mayor general Manuel Quevedo (quien durante su ejercicio del cargo la producción no dejo de caer cada día al paso del tiempo).

La producción de petróleo de Venezuela sigue siendo apenas el 2,4 % del total producido por los países miembros de la OPEP en febrero pasado. Sin embargo, bajo la jefatura de Tarek el Aissami, pudo subir un 5,7 %, llegando el último mes de 2021 a 871.000 bd, es decir un incremento de 5 % equivalente a 47.000 barriles diarios.

Estados Unidos apenas recibía de Rusia el 8 % (alrededor de 700.000 barriles al día). De este monto, solo un 3 % corresponde a petróleo crudo. He allí el interés en negociar con Venezuela. Tal y como les dije en anterior oportunidad, cuando bajo la presidencia de Trump los Estados Unidos sancionaron a Venezuela y no le compraron más petróleo, fueron los rusos quienes asumieron ese suministro. Hoy el caso es al revés.

Nuestras preguntas: ¿Podremos llenar esa cuota? y ¿a cambio de qué? además de levantar algunas sanciones y sentar de nuevo al régimen de Maduro en la mesa de las negociaciones en México? ¿Liberación de presos políticos?, ¿libertad de expresión y cese de la persecución a medios y periodistas?, ¿respeto a las instituciones establecidas? ¿esfuerzos reales en disminuir la delincuencia y las megabandas que azotan al país con la complicidad de los organismos policiales y militares? Veremos pues…

JOAQUIN VILLALOBOS

Fue guerrillero y político en El Salvador y luego se convirtió en asesor de las democracias y negociador de acuerdos en países en conflicto. De su análisis sobre la guerra de Rusia contra Ucrania extraigo algunos conceptos importantes para hoy:

“Si no hay una negociación, la guerra en Ucrania puede durar muchos meses o muchos años. El problema para las fuerzas de Putin no era llegar, sino mantenerse. A futuro su mayor problema será cómo salir. Putin tiene en contra el tiempo, el presupuesto, las bajas constantes en sus fuerzas y los problemas en casa por la crisis económica generada por las sanciones y el aislamiento. Putin lucía como un líder fuerte frente a las democracias que deben lidiar con elecciones, independencia de poderes, medios de comunicación, opinión pública y derechos de sus ciudadanos. Pero Rusia es muy pobre y Europa es la región más rica del planeta. Putin despertó admiración en derechas populistas como Trump y en las izquierdas nostálgicas que lo ven como el sucesor de Lenin, pero no liderando el comunismo sino una autocracia oligárquica capitalista. Ucrania no es Chechenia, ni Georgia donde Putin masacró impunemente porque están en Asia. Ucrania es Europa y lo que allí pasa es fundamental para los ciudadanos europeos, lo que obliga a los gobiernos a actuar. Por ello la unidad en las decisiones de tantos países, la severidad de las sanciones, la rapidez de la movilización militar propia, la recepción sin contratiempos a los refugiados y el contundente primer apoyo a Ucrania con mil millones de dólares en armas incluidos miles de misiles portátiles antiaéreos y posiblemente aviones de combate”.

Cierra con esta admonición: “En la causa de Putin se juega la suerte de todos sus admiradores. Putin tiene en contra el tiempo, el presupuesto, las bajas constantes en sus fuerzas y los problemas en casa por la crisis económica generada por las sanciones y el aislamiento”. Receta copiada en varios sitios…