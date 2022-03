Temas, interlocutores y alcances: Lo que hasta ahora se conoce de la reunión entre voceros de Maduro y Biden - Runrun

Funcionarios del gobierno de Joe Biden sostuvieron un encuentro con voceros de Nicolás Maduro, con el fin de aliviar las sanciones que se tienen contra Venezuela.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, cinco fuentes familiarizadas con el tema indicaron que aunque sí hubo el encuentro, se alcanzaron escasos acuerdos entre las partes involucradas.

La reunión se llevó a cabo el sábado, 5 de marzo, en el Palacio de Miraflores, para presentar lo que una de las fuentes describió como demandas «maximalistas», que reflejan tensiones de larga data entre la principal potencia del hemisferio occidental y uno de sus mayores enemigos ideológicos.

Según las fuentes, el encuentro fue solicitado por el gobierno de Maduro a través de la firma de abogados multinacional Dentons, anteriormente utilizada por otras entidades estatales para negociaciones de deuda.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por Juan González, principal asesor de la Casa Blanca para América Latina; y James Story, embajador de EEUU ante Venezuela.

También estuvo Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes.

Por parte del régimen de Nicolás Maduro, según las fuentes de Reuters, estuvo el propio Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Según las fuentes, Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, abogó por la liberación de ciudadanos estadounidenses y personas con doble nacionalidad detenidas en Venezuela, incluidos los seis ejecutivos de Citgo.

Además, los funcionarios estadounidenses vieron el encuentro como una oportunidad para evaluar si Venezuela, uno de los aliados latinoamericanos más cercanos de Rusia, está preparada para distanciarse del presidente Vladímir Putin por su invasión de Ucrania.

Por su parte, Maduro buscó el levantamiento total de las sanciones que prohíben las exportaciones de petróleo de Venezuela, la eliminación de las sanciones contra él y otros funcionarios venezolanos y el regreso al control estatal de la filial estadounidense de PDVSA, Citgo Petroleum, dijeron las fuentes.

Hasta ahora, la Casa Blanca, el Departamento de Estado de EE. UU. y el Ministerio de Información de Venezuela declinaron hacer comentarios, aunque las fuentes indicaron que no se alcanzaron mayores acuerdos.

Explica Reuters que la voluntad de EEUU de volver a comprometerse después de años de evitar dicho contacto pareció ser un impulso para Maduro.

También, dice una fuente, Washington quiere identificar suministros de petróleo alternativos para llenar el vacío si busca boicotear la industria energética de Moscú. Venezuela podría impulsar las exportaciones de crudo si Washington alivia las sanciones.

Incluso, si Washington no accede a las demandas de Maduro, podría usar la reunión de EEUU para presionar a Rusia a que permita que el dinero venezolano continúe fluyendo, señalan dos fuentes.

Eric Farnswonrth, vicepresidente del Consejo de las Américas, indicó a través de Twitter: «Sí, Maduro está ansioso por el alivio de las sanciones. No, no está interesado en cambiar alianzas. Esto es táctico”.

Yes, Maduro is anxious for sanctions relief. No, he is not interested in shifting alliances. This is tactical…US must be clear-eyed about this, not naive. #Venezuela https://t.co/aWN97U23UH

Por su parte, Ron de Santis, gobernador del estado de Florida, consideró que está mal que la administración de Biden «mendigue petróleo a Venezuela y legitime el régimen comunista de Maduro durante una visita oficial».

«Estados Unidos debería responsabilizar a Maduro mientras aumenta la producción de energía interna para que no tengamos que depender de regímenes hostiles para obtener energía», añadió De Santis.

It is wrong for the Biden Administration to beg for oil from Venezuela & legitimize Maduro’s communist regime during an official visit.

The U.S. should hold Maduro accountable while increasing domestic energy production so we won’t need to rely on hostile regimes for energy.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 7, 2022