Runrunes de Bocaranda: ALTO – EL ESCAPE DE SAAB - Runrun

Alex Saab en la firma del convenio Colombia – Venezuela, en 2011 (de izq. a der.: Saab, María Ángela Holguín, Juan Manuel Santos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro). Foto en Noticias Caracol TV.

EL ESCAPE DE SAAB

En la entrevista que hice al expresidente colombiano Juan Manuel Santos en el marco de la reunión anual de Fedecámaras y en el segmento donde le pregunté por su relación con Alex Saab me reiteró lo que alguna vez publiqué en esta columna: “me sorprendí cuando el presidente Chávez en un evento binacional para lanzar un programa de construcción de viviendas, allá en 2011, presentó a un empresario constructor colombiano (Alex Saab) a quien ni siquiera había presentado a los convocados al escenario presidencial.

Confirmó que en ese momento le preguntó a la canciller María Ángela Holguín si sabía quién era ese individuo y tampoco ella lo conocía. Contó el expresidente que años después, 2015, cuando le llegaron indicaciones de algunos negocios turbios de Saab, ordenó a través de los servicios de inteligencia financiera recopilar toda la información posible.

“Fue así que se encontraron con toda una serie de transferencias millonarias a los Estados Unidos y otros países. Llegué yo mismo con la policía hasta un depósito de cajas CLAP donde descubrieron alimentos podridos y fue cuando impartí la orden de que lo detuvieran de inmediato. Tenían listo el operativo de su captura. Pero resultó que el abogado de Saab, Abelardo De la Espriella, se enteró de la operación y lo alertó para que escapara con su familia de Colombia y se viniera a Venezuela. Desde ese entonces está aquí haciendo negocios. Yo recopilé toda esa información y se la envié a los Estados Unidos. De allí es que parte la investigación, con toda esa documentación que recopilamos, para que luego se ordenara su captura tras descubrírsele miles de ilícitos tanto en Estados Unidos como en Francia, México y varios otros países”. Aquí el link:

UNA ADVERTENCIA

Enfatizó el expresidente colombiano en los múltiples errores de la diplomacia estadounidense respecto al caso Venezuela. Contó lo que le dijo a Trump sobre “el error que sería plantearse una invasión a Venezuela pues no era Granada ni Panamá, sino un país grande y serio y lo que produciría, además de las miles de muertes, es que ella dejaría como secuelas unas heridas entre América Latina y los Estados Unidos que tomarían generaciones en curarse. Olvídese de eso”.

Cuando Trump preguntó más le explicó que Venezuela era como “un avión que se quedó sin gasolina y que tiene dos opciones: estrellarse y que se mueran todos sus pasajeros o lograr un aterrizaje suave. Creo que a todos nos conviene, pero sobre todo a los venezolanos, un aterrizaje suave. Pero para eso se requiere que los que pueden manejar el avión, los que pueden facilitar ese aterrizaje suave estén de acuerdo. Y esos son China, Rusia, Cuba, ustedes los Estados Unidos, nosotros los latinoamericanos pero por supuesto los pilotos y los copilotos tienen que ser la oposición y el régimen venezolanos. Los demás pueden ayudar a que ese avión aterrice. Le dije después que nosotros no teníamos mucha injerencia sobre Rusia y China. De pronto usted y yo podemos arreglar lo de Cuba. Con América Latina no se preocupe. Aquí todos estamos listos. Pero con ustedes también tenemos un problema”. ¿Cual? le preguntó Trump… “Que ustedes están totalmente desorganizados. No sabemos con quién hablar. Si hablamos con el vicepresidente nos dice una cosa, con el Secretario de Estado nos dice otra, no sabemos con quién hablar en su gobierno. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo en qué es lo que quieren hacer con Venezuela, ponerse de acuerdo con nosotros pero sobre todo, en primer lugar, ponerse de acuerdo con los venezolanos que quieren una transición”.

En esa reunión Trump designó, lamentablemente, a un funcionario personalmente maravilloso pero de segundo nivel como la persona encargada de conversar con todas las partes. El designado nunca logró que lo atendieran sus propios compañeros en el gobierno norteamericano”.

Criticó también el papel de los países latinoamericanos que le han hecho el juego a esa diplomacia. Y puso de ejemplo “el Grupo de Lima, que fue creado precisamente para que Estados Unidos no estuviera allí en la vanguardia de la solución y lo primero que hicieron fue meter a Estados Unidos para que se apoderara de esa negociación. Y mire los resultados… pero todo eso es corregible, todo eso se puede rectificar… yo sigo insistiendo en que no hay conflicto que no tenga solución, las circunstancias se pueden crear… yo tengo fe y tengo la esperanza, cada vez -curiosamente- entre más pesimismo veo tengo mas optimismo en que se encuentre una solución que ojalá sea pronto y sea pacífica”.

LA SAGA DE SAAB SIGUE

Mientras el colombiano Alex Saab sigue encarcelado en Cabo Verde, las tramas de sus múltiples negocios ilícitos o corruptos siguen apareciendo en diversas partes del mundo.

Otro de los informes del equipo de investigación del portal ArmandoInfo dio cuenta de la trama montada por el barranquillero en asociación con el gobierno venezolano. Esta vez fue en México con el apoyo del ministerio venezolano de petróleo.

Tratando de burlar las sanciones financieras y comerciales impuestas por los Estados Unidos y la comunidad internacional, se inventaron un supuesto intercambio de crudo por mercancías.

Vendieron más de 30 millones de barriles de crudo usando un falso trueque, eludiendo las cláusulas de las sanciones y disfrazándolas de intercambio humanitario. Fue así como intercambiaron 300 millones de dólares en petróleo a una empresa mexicana por 552 camiones de cisternas valoradas en 34 millones de euros. Cada camión tuvo un sobreprecio de 750 %, es decir 7 veces y media el verdadero costo. Y en medio de la pandemia Venezuela sin agua en el 80 % de los hospitales públicos.