Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 20.09.2019: MEDIO: El Esequibo que entregaron - Runrun

MEDIO

EL ESEQUIBO QUE ENTREGARON:

Voy a utilizar algunos párrafos de un excelente artículo de Alfredo Michelena titulado “¿Quién vendió el Esequibo?” para seguir desmontando la propaganda oficial de quienes -desde que asumieron el poder en 1999 hasta nuestros días- hicieron todo lo posible para que nuestra justa, legal y documentada reclamación no prosperara.

Dice Michelena: “Aquí no hay nada que dudar: los que vendieron el Esequibo fueron Chávez y Maduro, así como Delcy Rodríguez, para nombrar los más conspicuos. Y esto no se hizo por negligencia sino para alinearse con la posición castrista que siempre apoyó a los guyaneses”….

Delcy Eloína Rodríguez y Maduro, quienes casualmente tuvieron –y tienen- en sus manos la política internacional del régimen, se rasgan las vestiduras y acusan al gobierno (interino) de Juan Guaidó de vender al Esequibo. Y ordenan que se le procese por traición a la patria. ¡Qué desfachatez!, cuando fueron ellos y su Comandante Eterno, quienes entregaron el territorio en reclamación a sus panas “socialistas”… Lo que sí realmente es traición a la patria, fue lo que a voz en cuello y públicamente dijo Hugo Chávez en la sesión plenaria de la XX Cumbre del Grupo de Río de Jefes de Estado, en Santo Domingo, 2008, cuando calificó nuestra justa reclamación como una “vieja reclamación que casi nadie recordaba” y que ella era un orquestado plan imperialista para “invadir Guyana en nombre de aquel reclamo territorial, para derrocar el gobierno de Forbes Burnhamm, un hombre de izquierda”. O cuando en 2004 permitió que Guyana actuara sobre el territorio Esequibo, algo que reconoció la misma Guyana, por boca de su embajador, cuando agradeció a Chávez que no objetara “las inversiones extranjeras traídas por Guyana al oeste del Esequibo”, lo que valoró como, “un avance positivo en las relaciones entre ambos países”. Se refiere Michelena al uso de las conversaciones telefónicas grabadas, que es regla desde la era Chávez, donde el mensaje de voz de la señora Vanessa Newman, representante de Guaidó ante el Reino Unido, tomado ilegalmente, que presentó la ex-“cancillera”, (si es que es cierto pues el régimen nos tiene acostumbrados a denuncias sin fundamento y pruebas trucadas), solo reflejaría una opinión, la cual por cierto está descalificada con los hechos, en especial por la aguerrida acción de la “Comisión Mixta en Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la AN” y el cambio de posición del Grupo de Lima (punto 9 de la declaración del 4 enero pasado) en relación al Esequibo, emitida antes de la creación del gobierno interino. De paso, lo que la señora Newman, según esa dudosa grabación, habría recomendado, es “to drop the topic”, es decir “no hablemos de esto” por un tiempo- como se hizo con el Protocolo de Puerto España -pero como vimos esto no se aplicó. Todos tenemos derechos a nuestras opiniones, vital es que, si esa es o fue su opinión, esta no ha sido la posición oficial del gobierno interino, como han dejado claro los hechos. Por su parte, ella fue enfática en asegurar: “Jamás he recomendado cambiar la posición histórica de mi país, Venezuela, sobre el Esequibo”. Todos tenemos derechos a nuestras opiniones, lo vital es que, si esa es o fue su opinión, esta no ha sido la posición oficial del gobierno interino, como han dejado claro los hechos. Por su parte, ella fue enfática en asegurar: “Jamás he recomendado cambiar la posición histórica de mi país Venezuela sobre el Esequibo”. Cierra Michelena diciéndonos:

“Si nos preguntamos ¿quién vendió el Esequibo?, la respuesta es muy clara: los vende patria fueron Chávez, Maduro, Delcy Eloína, Chaderton y Arreaza, por nombrar los más conspicuos responsables. ¡Qué vergüenza! y ¡qué desgracia!. Hasta allí parte de su escrito. Por cierto: ¿No fue Chaderton quien insistió muchas veces ante Maduro, el ministro de la defensa Vlaidimir Padrino, el canciller Jorge Arreaza, la comisión designada y los miembros del Consejo de la Defensa Nacional de tomar acciones decisivas para mantener el reclamo y se obstinó de que no le hicieran caso?. Las mentiras del régimen se caen solitas…

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDYvQW50b25pbmlXaWxzb24uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODg5MDkvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMjAtMDktMjAxOS1iYWpvLXZhbGlqYS0yMDA3LXVuLWtpbmRlci0yMDE5LyIgdGl0bGU9IkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAyMC4wOS4yMDE5OiBCQUpPOiBWYWxpamEgMjAwNywgdW4ga2luZGVyIDIwMTkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5ndWlkbyBhbnRvbmluaSB3aWxzb248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvcnVucnVuZXMvMzg4OTA5L2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTIwLTA5LTIwMTktYmFqby12YWxpamEtMjAwNy11bi1raW5kZXItMjAxOS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMjAuMDkuMjAxOTogQkFKTzogVmFsaWphIDIwMDcsIHVuIGtpbmRlciAyMDE5PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvbmljb2xhcy1tYWR1cm8tMi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NjEwL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTE3LTA5LTIwMTktYWx0by1uby12YS1hLWxhLW9udS8iIHRpdGxlPSJMb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMTcuMDkuMjAxOTogQUxUTzogwr9ObyB2YSBhIGxhIE9OVT8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYXJiYWRvczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODYxMC9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xNy0wOS0yMDE5LWFsdG8tbm8tdmEtYS1sYS1vbnUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDE3LjA5LjIwMTk6IEFMVE86IMK/Tm8gdmEgYSBsYSBPTlU/PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvcGV0cm9sZW8ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODg2MTIvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMTctMDktMjAxOS1tZWRpby12aWxsYWxvYm9zLWRpeGl0LyIgdGl0bGU9IkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAxNy4wOS4yMDE5OiBNRURJTzogJiM4MjIwO1ZpbGxhbG9ib3MgRGl4aXQmIzgyMjE7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YWN1ZXJkb3MgZGUgcGF6PC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4ODYxMi9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xNy0wOS0yMDE5LW1lZGlvLXZpbGxhbG9ib3MtZGl4aXQvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDE3LjA5LjIwMTk6IE1FRElPOiAmIzgyMjA7VmlsbGFsb2JvcyBEaXhpdCYjODIyMTs8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9FbHBvbGxvTWFkdXJvLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvcnVucnVuZXMvMzg4NjExL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTE3LTA5LTIwMTktYmFqby1lbC1leGplZmUtZGUtbGEtZGdjaW0vIiB0aXRsZT0iTG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDE3LjA5LjIwMTk6IEJBSk86IEVsIGV4amVmZSBkZSBsYSBEZ2NpbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFydWJhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4ODYxMS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xNy0wOS0yMDE5LWJham8tZWwtZXhqZWZlLWRlLWxhLWRnY2ltLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAxNy4wOS4yMDE5OiBCQUpPOiBFbCBleGplZmUgZGUgbGEgRGdjaW08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9odWdvZWxwb2xsb2NhcnZhamFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvcnVucnVuZXMvMzg4NDE0L2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTEzLTA5LTIwMTktbWVkaW8tZWwtZXgtamVmZS1kZS1sYS1kZ2NpbS8iIHRpdGxlPSJMb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMTMuMDkuMjAxOTogTUVESU86IEVsIGV4IGplZmUgZGUgbGEgRGdjaW0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CbG9xdWVvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4ODQxNC9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xMy0wOS0yMDE5LW1lZGlvLWVsLWV4LWplZmUtZGUtbGEtZGdjaW0vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDEzLjA5LjIwMTk6IE1FRElPOiBFbCBleCBqZWZlIGRlIGxhIERnY2ltPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+

Enviar Comentarios