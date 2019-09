Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 13.09.2019: MEDIO: El ex jefe de la Dgcim - Runrun

MEDIO

EL EX JEFE DE LA DGCIM :

Son parte de las declaraciones que ha dado a las autoridades judiciales y a algunos medios en España. El M/G Hugo Carvajal Barrios quien señaló que “Hasta 2008, el DIM no colaboró con la inteligencia cubana y no permitió a las autoridades cubanas acceder a la base de datos del DIM. Luego, el 26 de marzo de 2008, el ministro de defensa de Venezuela (Gustavo Rangel Briceño) firmó un acuerdo confidencial con el ministerio de las fuerzas armadas de Cuba para que a partir de esa fecha, Cuba se encargara de la formación de los jefes del DIM. Según el acuerdo, oficiales del DIM fueron enviados a La Habana por un periodo de tres meses para hacer cursos de espionaje… Es cierto que oficiales de la DIM realizaron cursos de formación de contrainteligencia en Cuba, de la misma manera que envié personal a capacitarse técnicamente en Alemania, por ejemplo. Fueron cursos de formación puntuales, de carácter técnico y nunca ideológico. Es absolutamente falso que Cuba se haya “encargado de la formación” de los jefes de la DIM durante mi gestión. Permítame aclararle que hay una gran diferencia entre realizar cursos de formación en un país y entregarle cualquier tipo de acceso a personal de ese país a información clasificada. Más aún, cederles algún tipo de autoridad dentro de un organismo de inteligencia venezolano. Esto último sería entregar la soberanía nacional, y le aseguro que este soldado, que conoce muy bien sus deberes, jamás permitiría algo así”. Esto integra parte del expediente recopilado por sus abogados para evitar la extradición a Estados Unidos. El primer envío de información privilegiada fue en aquella parada obligada en Aruba.

LA ROJA DESTRUCCIÓN:

El gobierno de Portugal pone a la venta el buque tanque propiedad de PDV Marina “Parnaso”, un buque único en el mundo porque formaba parte de la llamada flota de los Lakemax, buques especialmente diseñados para PDVSA para poder transitar por el canal del lago de Maracaibo optimizando su capacidad de carga. Solo Venezuela poseía buques tipo Lakemax (en otras palabras son un patrimonio marítimo para nuestro país). Lamentablemente el buque fue al dique seco del Astillero de Lisnave hace ya más de un año y por falta de pagos por parte de PDVSA al Astillero y a la Autoridad Marítima de Portugal el buque fue confiscado y ahora puesto a la venta de conformidad con el ordenamiento jurídico marítimo internacional. Una verdadera vergüenza para nuestro país. Que nuestra principal industria petrolera pierda un buque por falta de pagos es aberrante. Ya la situación de los tripulantes también era insostenible desde hacía tiempo puesto que los sueldos y viáticos en US$ no les llegaban durante su estadía en dique. Nunca se ha hecho tanto por destruir nuestra capacidad productiva como ahora, y -lo peor- es que nunca se tuvieron las oportunidades de oro de estos últimos 20 años y que en vez de aprovecharse para beneficio y crecimiento de nuestro país se dejó de aprovechar por ignorancia, fanatismo, ambición, mediocridad y una abierta y descarada corrupción. El peor daño que se le ha hecho a PDVSA, al país, transciende más allá de lo material, es la destrucción de la imagen corporativa de la que otrora fuera una de las cinco principales petroleras globales. En contraste, hoy PDVSA está referenciada como una industria manejada por la mediocridad, la corrupción y la improvisación. Ello conlleva a la destrucción del buen nombre de nuestra patria a nivel internacional. Y no es asunto de ningún bloqueo. El bloqueo nuestro no viene de afuera, viene de nuestras entrañas como sociedad, viene de nuestra genética si se quiere ver de esa manera. Países con más años de “bloqueo” y con menos recursos que el nuestro han desarrollado una industria autóctona para satisfacer sus necesidades básicas por lo que el “bloqueo” más bien se ha constituido en una oportunidad de desarrollo endógeno como tanto se cacareaba desde nuestras instancias gubernamentales; el asunto es que dichos países están conformados por sociedades donde se respetan los principios, donde hay disciplina para el trabajo, donde el anciano es un ser respetado e idolatrado por su experiencia y sabiduría, donde hay patriotismo e ideal de Nación. En Venezuela hoy día perdimos nuestra flota Petrolera y Mercante cosa muy lamentable, pero lo peor es que hace tiempo, desde la llegada de Chávez al poder y continuado con la misma irresponsabilidad por su designado reemplazo, nos perdimos como Nación, como Patria y como Sociedad, y eso si va a ser difícil de recuperar.

EL ASESOR:

Tenemos años denunciando como el asesor español venido en la era Chávez de la mano del partido Podemos de Pablo Iglesias, Alfredo Serrano Mancilla, había intervenido en la economía venezolana tratando de reinventar el comunismo socialista soviético para reivindicarlo ante la izquierda global. Chávez se creyó ese canto de sirenas, lo financió y siguió a pie juntillas muchas de sus recomendaciones causantes de la catástrofe económica que ya sufrimos por más de diez años. Chávez le financió hasta un centro de estudios económicos en Ecuador. Pues bien, amigos economistas nos dicen que ya ido de Venezuela ahora fluctúa entre asesorías al gobierno de México y a la candidatura Fernández- Kirchner en Argentina. En Ecuador sigue intentando regresar.

LA PDVSA RUSA:

Lo informaron varias agencias noticiosas entre ellas la española EFE: la petrolera venezolana abrió en Moscú su oficina europea, la que antes se encontraba en Lisboa. “La representación ya está en funcionamiento y fue inscrita en los registros públicos”, declaró el responsable de PDVSA Rusia, Andréi Grisháev, a la agencia RIA Nóvosti. Según la fuente, la placa corporativa de PDVSA ya identifica la oficina, ubicada en la céntrica calle moscovita Arbat. A su vez el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas de Rusia informó que la sociedad de responsabilidad limitada “PDVSA Rusia” fue inscrita a principios de agosto. En marzo pasado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que “la oficina europea de PDVSA se trasladaría de Lisboa a Moscú ya que Europa no estába en condiciones de garantizar la integridad de los activos venezolanos tras la oleada de intervención de propiedades de Venezuela en el exterior promovida por Estados Unidos”.

