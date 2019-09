Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 13.09.2019: BAJO: ¿Confusos? - Runrun

BAJO

¿CONFUSOS?:

Infobae, en un reporte de la colega Sebastiana Barráez, da cuenta de lo que “un general del Ejército” a quien consultamos sobre los ejercicios militares y la movilización de equipos de defensa hacia la frontera, considera que no se ha hecho con seriedad y así queda evidenciado en la manera como ha hecho los anuncios. Lo que explicó es que Nicolás Maduro ordenó primero la movilización militar, luego pasar a la alerta naranja y, después que hizo todo eso, llamó al Consejo de Defensa de la Nación (Codena). “Llama al Codena y lo hace con un error fundamental porque dice: “Activé el Consejo de Defensa” cuando él no puede activarlo, porque él lo que debe hacer es convocar a la reunión, como presidente del Codena que es”. “Además, al día siguiente Maduro dijo en Twitter: ‘Le delego al Consejo de Defensa la conducción colectiva como máxima instancia de Estado de esta coyuntura de amenaza real de violencia, de conflicto armado…’ ¿Pero en qué momento se planteó la crisis? ¿Cómo llegamos a ese punto? Pero no dice que entrega el mando de la Fuerza Armada, ni la administración de la renta pública y mucho menos la conducción de la política exterior. Entonces era inoficioso activar el Codena, después de ordenar Alerta Naranja y ejercicios militares en la frontera”. Para la historia.

IMPORTANTE SABERLO:

El amigo, analista y politólogo John Magdaleno ha venido explicando, desde hace mas de un año, los distintos tipos de transiciones de dictaduras a democracias en mas de dos docenas de países en conflicto y sin él. Su último tuit es contundente ante la repetida pregunta en las redes “¿En qué casos se acusó al régimen autoritario de vínculo con el narcotráfico, entre los que experimentaron transiciones a la democracia? Lo repetiré por tercera vez: Bolivia, Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú (1980 y 2000), Burkina Faso, Níger y Mali”. Viene al caso cuando cada día se descubren más vínculos gubernamentales, civiles y militares, con los grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC así como con grupos del Caribe y Surinam.

ALERTA A VIOLACIONES :

La obra, coeditada con el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT) y coordinada por el presidente del instituto, el abogado y exparlamentario Ramón Guillermo Aveledo, reúne en poco más de 200 páginas los siete ensayos que produjeron, como trabajo final, los abogados que participaron, durante el primer trimestre de 2019, en el curso de Derecho Parlamentario de la Maestría en Derecho Constitucional de la UCAB. Su título lo dice todo: “Contra la Representación Popular: Sentencias Inconstitucionales del TSJ de Venezuela”. Los textos explican cómo las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra de la Asamblea Nacional, desde que la oposición logró la mayoría en diciembre de 2015, han violado la propia Constitución Nacional e impactado negativamente la labor del parlamento, menoscabando su función legislativa y de control como poder público, afectando su potestad para decretar amnistías y hasta anulando asuntos como el fuero parlamentario. “Van varias decenas de fallos que constituyen fallas del TSJ al país y a su Constitución, y la cuenta no se detiene. Últimamente se incrementa con las continuadas decisiones contra la inmunidad parlamentaria. En los trabajos mencionados se retrata uno de los capítulos más vergonzosos y regresivos en el largo y accidentado esfuerzo venezolano por construir una República”, apunta Aveledo en el prólogo del libro, en el que también advierte que las acciones del TSJ burlan “la voluntad expresada en el voto de catorce millones de personas” y bloquean “los caminos para que los venezolanos resuelvan sus diferencias democráticamente, en libertad y en paz”.

