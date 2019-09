Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 06.09.2019: MEDIO: Hecho en socialismo - Runrun

MEDIO

HECHO EN SOCIALISMO:

Lamentablemente, tras 20 años de destrucción de Venezuela a cuenta del “socialismo del siglo XXI” seguimos siendo uno de los peores ejemplos de pais al ranquearnos con Caracas entre las 10 peores ciudades del mundo para vivir. La lista va en orden, siendo la primera la peor de todas las diez: 1.-Damasco, Siria 2.- Lagos, Nigeria 3.-Dhaca, Bangladesh 4.- Trípoli, Libia 5.-Karachi, Pakistán 6.-Port Moresby, Papua, Nueva Guinea 7.-Harare, Zimbabue 8.-Douala, Camerún 9.-Argel, Argelia y en el décimo lugar nuestra capital Caracas. Ciudad que otrora fue el destino de viajeros globales. Hasta el avión Concorde de Air France volaba dos veces semanales la ruta Paris-Caracas y viceversa. Eramos un destino turístico de primera con aquella Conahotu y luego Corpoturismo como los entes oficiales del turismo en el país. Las oficinas de Viasa en el mundo servían como centros de promoción. En Nueva York tuvimos la Oficina de Turismo de Venezuela, primero en Madison Avenue y luego en Park Avenue, por instancias de quienes al frente de las dos corporaciones como Diego Arria, Guillermo Villegas y Frank Briceño Fortique en dos distintos gobiernos creyeron en esa entrada de divisas. Trabajaron de la mano del sector privado nacional e internacional. Hoy el turismo -y sus obligatorios créditos bancarios preferenciales- donde afectos a los gobiernos de Chávez y Maduro se hicieron multimillonarios se viene palo abajo. Criminalidad, inseguridad, robos y engaños ahuyentan a los viajeros…

HECHO EN CAPITALISMO:

Las diez mejores ciudades del mundo para vivir la encabeza Viena, la capital de Austria. 2.-Melbourne, Australia 3.-Sidney, Australia 4.-Osaka, Japón 5.-Calgary, Canadá 6.-Vancouver, Canadá 7.-Toronto, Canadá 8.-Tokio, Japón 9.-Copenhagen, Dinamarca y 10.-Adelaide, Australia. La calidad de vida en lo que fueron países de la Mancomunidad Británica como Canadá y Australia, cada uno con tres ciudades seleccionadas, es indicativo del desarrollo y el empeño en darle a sus habitantes la mas alta calidad en sus servicios. Japón, con Osaka y Tokio, es otro ejemplo de perseverancia gubernamental en darle lo mejor a sus habitantes.

¿FARC AQUÍ MISMO?:

La parlamentaria Gaby Arellano denunció que tanto Jesús Santrich como Iván Marquez se desplazan y operan libremente por los estados del país, protegidos como si fueran funcionarios del Estado, bajo la complacencia del régimen de Maduro. “Santrich e Iván Márquez no son unos guerrilleros en Venezuela, son ministros. Tienen una caravana como un ministro, como el presidente, tienen un esquema de seguridad. “Nadie va a denunciar a Santrich, pues pasa con escoltas. Tiene 12 motorizados detrás de su carro. A Iván Márquez lo han visto en Guárico, en Apure. Hemos querido tomar una foto y por sacar celular es allanado todo un pueblo”, alertó. De igual forma, denunció la maquinaria de propaganda ideológica que aplica la guerrilla colombiana en instituciones educativas venezolanas. “Han obligado a repartir folletos y en la clase de niños de 8, 9,10 años se explique quién fue Timochenko, quién fue el héroe Rodrigo Granda o Raúl Reyes y cómo fue Chávez el ídolo, junto con Fidel Castro de esa forma de vida”.

En medio de la diatriba por el anuncio del renacer guerrilero colombiano los medios han recordado como a finales de julio el presidente Nicolás Maduro aseguró, que tanto Iván Márquez como Jesús Santrich, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), eran bienvenidos a Venezuela. Sus palabras: “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz, y Timochenko y Catatumbo y las FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir porque son líderes de paz”, expresó Maduro en el marco del Foro de Sao Paulo celebrado a fines de julio en Caracas. Con estas declaraciones, más la relación histórica entre los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y las FARC, y las denuncias constantes sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos irregulares en territorio venezolano (específicamente en zonas de extracción minera), hacen que Venezuela se vuelva el centro de atención. El internacionalista y director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, Luis Daniel Álvarez considera que de comprobarse que hay una unión militar y logística por parte del régimen de Maduro, puede representar un quiebre “bastante fuerte” entre la comunidad internacional y Venezuela. No contempla que haya una respuesta bélica pero sí un aumento en las sanciones. “De comprobarse que los uniformes que utilizaron son venezolanos, que el video se grabó en Venezuela y que operan y campean libremente por zonas, que no son ni siquiera frontera con Colombia, eso es más grave todavía”. Ahí el aislamiento sobre Venezuela podría aumentar. El Estado sería señalado, no solo de atentar contra sus ciudadanos, sino de promover el terrorismo, explica Álvarez.

Alberto Ray -consultor en estrategias para gestión de riesgos de seguridad- agrega que Venezuela es promotor de la violencia armada de las FARC. “Si se resuelve el tema venezolano y se cortan las conexiones con Cuba, se puede resolver el asunto colombiano. De lo contrario no será posible”.

¿HECHOS DE VERDAD?:

Es uno de los títulos de la nueva farsa propagandística del destructor gobierno rojo. Pues bien, como muestra un botón: el Metro de Caracas tiene operando solo 15 trenes. Tienen 38 trenes parados esperando reparaciones. Hasta el pasado 31 de julio de este año se contabilizaron 11.054 fallas en el sistema, contrastando con las 7.000 que hubo durante todo el 2014. Ricardo Sansone, presidente de la Asociación Civil Familiametro, analizó el estado del Metro de Caracas producto de las fallas eléctricas y la falta de mantenimiento pese al cobro de pasajes: “Al fallar Corpoelec, falla la totalidad del sistema. Cuando la falla es interna, viene de los centros de potencia de las instalaciones o de la energía de tracción”. ¿Recuerdan que Nicolás se vanagloria de haber sido conductor del Metro? ¿Qué quedará para el resto? La campaña busca reforzar la imagen de Maduro como quien dice la verdad y lo demuestra con hechos. Todo lo contrario de nuestra realidad. El líder goza mintiendo y la verdad, cuando se conoce, exaspera a la gente y se presta para un sinfín de burlas.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMDMvRXNlcXVpYm8xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc5NDEvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDYtMDktMjAxOS1hbHRvLWVsLXNvbC1uYWNlLXBvci1lbC8iIHRpdGxlPSJMb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDYuMDkuMjAxOTogQUxUTzogJiM4MjIwO0VsIHNvbCBuYWNlIHBvciBlbCYjODIzMDsmIzgyMjE7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXZpb25lczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Nzk0MS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wNi0wOS0yMDE5LWFsdG8tZWwtc29sLW5hY2UtcG9yLWVsLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwNi4wOS4yMDE5OiBBTFRPOiAmIzgyMjA7RWwgc29sIG5hY2UgcG9yIGVsJiM4MjMwOyYjODIyMTs8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9uaWNvbGFzLW1hZHVyby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4Nzk0My9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wNi0wOS0yMDE5LWJham8tZmFsc29zLW1lbnNhamVzLyIgdGl0bGU9IkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwNi4wOS4yMDE5OiBCQUpPOiBGYWxzb3MgbWVuc2FqZXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BTjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODc5NDMvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDYtMDktMjAxOS1iYWpvLWZhbHNvcy1tZW5zYWplcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDYuMDkuMjAxOTogQkFKTzogRmFsc29zIG1lbnNhamVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvQmFyYmFkb3MucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODc3NTEvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDMtMDktMjAxOS1hbHRvLXBhcmFkYS1kZS1idXJyby8iIHRpdGxlPSJMb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDMuMDkuMjAxOTogQUxUTzogwr9QYXJhZGEgZGUgYnVycm8/IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFyYmFkb3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvcnVucnVuZXMvMzg3NzUxL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTAzLTA5LTIwMTktYWx0by1wYXJhZGEtZGUtYnVycm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDAzLjA5LjIwMTk6IEFMVE86IMK/UGFyYWRhIGRlIGJ1cnJvPzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA1L2VkZ2FyWmFtYnJhbm8ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODc3NTIvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDMtMDktMjAxOS1tZWRpby1tYXMtY29ycnVwY2lvbi11bmlmb3JtYWRhLyIgdGl0bGU9IkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwMy4wOS4yMDE5OiBNRURJTzogwr9Nw6FzIGNvcnJ1cGNpw7NuIHVuaWZvcm1hZGE/IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXJtYW5kby5pbmZvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4Nzc1Mi9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wMy0wOS0yMDE5LW1lZGlvLW1hcy1jb3JydXBjaW9uLXVuaWZvcm1hZGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDAzLjA5LjIwMTk6IE1FRElPOiDCv03DoXMgY29ycnVwY2nDs24gdW5pZm9ybWFkYT88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9GQVJDLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvcnVucnVuZXMvMzg3NzUzL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTAzLTA5LTIwMTktYmFqby1sb3Mtc29jaW9zLWRlLXBhei8iIHRpdGxlPSJMb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDMuMDkuMjAxOTogQkFKTzogwr9Mb3Mgc29jaW9zIGRlICYjODIyMDtwYXomIzgyMjE7PyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPuKAnEzDrWRlcmVzIGRlIFBheuKAnTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODc3NTMvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDMtMDktMjAxOS1iYWpvLWxvcy1zb2Npb3MtZGUtcGF6LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwMy4wOS4yMDE5OiBCQUpPOiDCv0xvcyBzb2Npb3MgZGUgJiM4MjIwO3BheiYjODIyMTs/PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+

Enviar Comentarios