Runrunes de Bocaranda: ALTO – EL AÑO JUDICIAL - Runrun

EL AÑO JUDICIAL:

Su inauguración está próxima. Las apuestas están en la mesa en torno a quien encabece en este nuevo período el Tribunal Supremo de Justicia. Todo parece indicar que la magistrada Gladys Gutiérrez asumiría la presidencia del TSJ si no repite Maikel Moreno. Es muy cercana y de absoluta confianza de la pareja presidencial. Recordemos que en 1998 prestó su apartamento en El Hatillo al comandante Hugo Chávez para que tuviera una vivienda en donde vivir en Caracas y allí reunir a sus adláteres. Dentro del TSJ hace abierta campaña el magistrado Juan José Mendoza para ese cargo.

Mueve sus fichas en otros entes del régimen. La no presentación de “la memoria y cuentos” ante el TSJ y hacerlo ante la ilegítima Asamblea Constituyente pareció indicar que habría algún reconcomio por lo del 30/4/19. El año anterior allí la presentó Nicolás. Los rumores crecen al acercarse el día del evento. Unos apuestan que Moreno podría irse de embajador a Turquía o a China si no repite en el cargo.

¿PROVOCACIONES?:

El régimen es una estrella en provocar reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. ¿Solo distracciones? Si fuera por los repetitivos anuncios de que seremos una potencia, en cualquier orden que se le ocurra en sus cadenas, no habría que hacerle caso. El asunto es que recientemente hemos visto desde la cúpula militar rindiendo homenaje y ofreciendo venganza por el asesinato a manos de EE.UU. del fallecido líder militar iraní Qasem Soleimani hasta la visita solidaria del canciller Arreaza a Teherán. Igualmente, tan solo ayer, cuando Maduro señala en cadena que le hizo saber la sugerencia a Raúl Castro y ambos están “de acuerdo” con la idea de que el embajador de Cuba esté en cada ministerio “coordinando” las actividades:

“Le he dicho a Raúl Castro y se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo. Los embajadores prácticamente forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar las actividades”. Una confirmación mas de que cada ministro venezolano ha tenido a su lado a un “viceministro” cubano desde cuando Chávez lo implantó. “A sotto voce”. Añádale la palpable demostración de compra de diputados para dominar la Asamblea Nacional como bien lo expresó el diputado Alfonso Marquina…

LA GRABACIÓN:

El diputado José Guerra desde el exterior escribió esta crónica que no tiene desperdicio y que comparto con Ustedes para conocer, una vez mas, a que se enfrentan los demócratas con un régimen sin escrúpulos: “El viernes 17 de enero el diputado Alfonso Marquina dio a conocer un audio sobre una conversación entre él y el diputado José Gregorio Noriega. El contenido es extremadamente grave y en cualquier país medianamente civilizado ello hubiese provocado una investigación conducente a la condena de los allí señalados. ¿Qué se dice en esa grabación? El diputado Noriega habla de una operación de compra de diputados con el objeto de evitar que el 5 de enero se eligiese a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, para lo cual habría abundante dinero en dólares, a una tasa de US$ 700.000 por cabeza.

Este monto surge de un forcejeo porque, según Noriega, ellos aspiraban a US$ 1.000.000 por cada diputado comprado para finalmente cerrar la operación en US$ 700.000, de los cuales recibieron una cuota inicial de US$150.000. En la aritmética de Noriega se habla de una lista de treinta parlamentarios a ser objeto de la transacción que sumados a los votos del Psuv más otros votos realengos pero también comprables, esa masa de corruptos se apoderarían de la Asamblea Nacional para ponerla al servicio de Maduro. El costo total de la operación era US$ 21.000.000 al multiplicar los treinta diputados comprados por el monto señalado.

Algo muy importante y de mucho valor para el régimen estaba en juego que decidieron apostar esa suma. Y efectivamente, lo que estaba en juego era nada menos que apoderarse de la única institución que la dictadura no ha podido someter: la Asamblea Nacional.

La pregunta obvia es de dónde proviene esa cifra millonaria. La respuesta la da el propio Noriega: la pondría Nicolás Maduro. En la conversación grabada Noriega dice que el grupo promotor de este pacto se había reunido con Maduro para cerrar la operación mercantil en referencia. Es decir, que el mismísimo Maduro estaba dirigiendo esa negociación para comprar diputados con el objeto de tener una Asamblea Nacional a su servicio y era tan delicado ese trabajo que no comisionó a nadie sino que lo hizo él mismo”. Fin de la cita.