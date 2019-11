Runrunes de Bocaranda: ALTO - MÁS TENORES - Runrun

MÁS TENORES:

Siguen apareciendo quienes se van integrando a la creciente lista de renegados, y “salva el pellejo”, exfuncionarios, exsocios, exenchufados y cuida fortunas rojos rojitos que quieren “cooperar” con las autoridades del Norte y de Europa aportando importantes datos de personajes y funcionarios, incluidos ellos mismos, para tener o un perdón sancionatorio o un acomodo legal para poder disfrutar algo de lo habido en 20 años de modos y formas “non sanctas” y que ha convertido, a algunos de ellos, en ricachones que compiten con los clubes de millonarios globales en su descarado despliegue de fortunas, costosos aviones y carros y, mas aún, lujosas multipropiedades en varios continentes. Sin mencionar las muchas damas con las que se hacen rodear con descaro en diversas fotos. Tras un “tumbe” millonario a un protector de fortunas rojitas, hecho por dos de sus exsocios en complicidad con otro acusado de lavar dinero de PDVSA, las cosas se agitaron en demasía la última semana. Cifras como un negocio de 1.000 Millones de dólares a la que mordieron por un lado 200 y por otros 280 milloncitos sus “ex cómplices” están en el tapete.

Vuelve a aparecer, en la traza, el nombre del banquero suizo, de nacionalidad alemana y residente en Panamá acusado en 2018 de lavado de dinero (de PDVSA) por el Departamento de Justicia norteamericano. El tema es de vida o muerte y ya hay varias investigaciones tras las pistas en las que vuelven a aparecer negociantes colombianos junto a sirios y libaneses de Venezuela.

Hoy habría sido detenido en Miami, de común acuerdo con él, uno de los dos hermanos conectados con quien fuera presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, bajo el esquema del cambio de dólares de la petrolera a precios muy bajos para colocarlos en el mercado a cambio muy superior. El preso comenzó a cooperar con el Departamento del Tesoro, el FINCEN y el FBI.

HEZBOLAH: Lo tomo de Wikipedia: “Hezbolá (adaptación fonética al español del árabe “Partido de Dios”, también escrito como Hizbulá o en sus formas menos castellanizadas Hizbullah o Hezbollah, es una organización islámica musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Fue fundado en el Líbano en 1982 como respuesta a la intervención israelí de ese momento y fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. Hezbolá recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán y ha «funcionado con bendición de Siria» desde el final de la Guerra Civil Libanesa. Incluso, la forma en que Irán mostró su apoyo militar al presidente sirio Bashar al Asad en contra de los rebeldes fue enviando milicianos de Hezbollah para combatir junto a los soldados sirios. Su máximo líder es Hasan Nasrallah”. Esta agrupación identificada como terrorista por EE. UU., la OTAN y otros países ha sido el “coco” de los principales organismos de inteligencia del mundo. Por ello el énfasis puesto por esos entes de seguridad en detectar células o apoyos al temido grupo.

El rumor que corre por estos días en Europa es que por primera vez han conseguido pruebas de las relaciones del grupo con funcionarios venezolanos o sus socios negociantes en otros países. Es lo que se filtró en el Líbano recientemente. ¿Verdad o fantasía? Habrá que esperar, me lo aseguran…

AUNQUE USTED NO LO CREA:

Con estas frases que aquí reproducimos tiene usted todo el derecho a no creerlas, pero entienda que sí han sido pronunciadas por dirigentes de la dictadura gobernante. La de la vicepresidenta Delcy Rodríguez: “Nos tocan mucho el alma las terribles imágenes de la represión en Colombia”. La vicepresidente del régimen venezolano afirmó que mientras en países de la región los militares reprimen con violencia las manifestaciones pacíficas, en Venezuela los funcionarios están del lado del pueblo”. (El Nacional, 22/11/2019). Corríjanme si digo que nunca le he escuchado una frase similar -o siquiera parecida- cuando desde las fuerzas represivas del régimen han provocado muertos y heridos. O cuando los policías tachirenses Javier Useche Blanco y Henry Ramírez Hernández dejaron ciego -por dispararle perdigones-a los dos ojos- al joven manifestante pacífico de 16 años Rufo Chacón. O cuando han muerto recién nacidos en el Hospital J.M. de los Ríos por la falta de medicinas, alimentos o equipos dañados o robados del que fuera hospital modelo en Latinoamérica durante la democracia 1958-1998. Y no por culpa de las sanciones gringas o europeas. El doble lenguaje de dos décadas impuesto a troche y moche…

¿RECONCOMIO PURO?:

El montaje de la “oposición oficial” a la conveniencia del régimen tiene que dar frutos cuanto antes para que Maduro recobre al menos un ápice de credibilidad con el grupo “consentido” con el que pretende eliminar todo viso de verdadera oposición como lo ha venido haciendo la Asamblea Nacional desde 2016. Sin embargo, en lo que se ha determinado como “comisión para liberación de presos políticos” se avanza poco a poco debido a las muchas trabas para dejar en libertad a varios de ellos pues “cada uno de los prisioneros políticos o militares tiene un dueño” en las alturas del poder.

Es así como si bien es cierto que el empuje de Felipe Mujica (MAS) va consolidando a lento paso el exilio del M/G Miguel Rodríguez Torres hacia una nación europea, no sucede lo mismo con la petición hecha directamente a Maduro (y su combo mas cercano) para liberar o exiliar al M/G Raúl Isaías Baduel, el preso político-militar mas torturado, con saña, en su encarcelamiento. Al solo mencionarlo me dicen que fue el propio Maduro Moros quien en voz fuerte lanzó un rotundo “NO”.

“A ese señor no se le puede incluir en las peticiones de liberación” expresó uno de los brazos ejecutores de las arbitrariedades del rojo poder. Para los integrantes de esa “oposición oficial” no quedó sino una enorme interrogante: ¿qué le cobran a Baduel con tanto ensañamiento? Me atrevo a preguntar: ¿Será acaso la devolución de Chávez desde La Orchila a Miraflores”.

¿Una venganza de sus compañeros militares? ¿Unas diferencias con los inquilinos del Palacio de Miraflores? ¿Temores de su ascendencia en las FANB? Nadie sabe el por qué de tanto rencor enfermizo de quienes en cámara se dan golpes de pecho como demócratas… y lo pregona el canciller en sus viajecitos por el mundo…