Runrunes de Bocaranda: BAJO - SALUD ROBOLUCIONARIA - Runrun

SALUD ROBOLUCIONARIA:

Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia son los 17 estados propensos a la propagación de la fiebre amarilla, según un reporte de la red “Defendamos la Epidemiología Nacional” y la “Sociedad Venezolana de Salud Pública”.

EL CONSEJO ELECTORAL:

En lo que son sus acostumbradas cadenas de desinformación y manipulación de los hechos, Maduro insiste en repetir a cada rato que las negociaciones entre sus “súbditos del PSUV” y la verdadera oposición representada en la Asamblea Nacional son para ir a las elecciones de diputados y nunca de elecciones presidenciales. Un día los llama en “desacato” y otro señala que se avanza en el tema del CNE.

Hay que recordar lo que nos repitió en nuestro programa por VivoPlay.net el diputado adeco Oscar Ronderos: “Un Consejo Electoral que no sea electo por la Asamblea Nacional – como establece la Constitución- no le sirve ni al gobierno, ni a quienes hacemos vida en la alternativa democrática, ni al país…así como el gobierno no aceptará una imposición de la Asamblea Nacional tampoco los diputados aceptaremos un parapeto que designe la Constituyente”.

El interés del país es la elección presidencial cuanto antes, enfatizó. La necesidad de tener un árbitro equilibrado con miras a la elección presidencial es un reclamo que ha traspasado las fronteras de la oposición para llegar hasta muy dentro del PSUV, donde hay cansancio y abandono del respaldo al régimen que antes estuvo cohesionado en torno a Maduro. Los errores permanentes y repetitivos, disfrazados de éxito como son la aceptación presidencial y su satisfacción personal de que el dólar estadounidense intervenga como la moneda dura de la economía -desvencijada por él mismo- es otra prueba mas de la falta de planificación, el exceso de galimatías, la improvisación diaria y el avance – a paso de vencedores- de la corrupción y el crimen en todas las áreas gubernamentales civiles y militares.

Con solo revisar los portales nacionales e internacionales de investigación periodística podemos darnos cuenta de sorprendentes hallazgos cada semana. A veces resulta inverosímil el descaro con que actúan, accionan y ejecutan sus tropelías los funcionarios rojos y sus secuaces.