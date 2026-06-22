Ajustada victoria electoral para Abelardo de la Espriella en Colombia: Petro cuestiona resultado

En una jornada electoral de alta tensión institucional y polarización, Colombia definió su rumbo político para los próximos cuatro años. El candidato de derecha Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, se impuso este domingo 21 de junio en la segunda vuelta presidencial frente al senador de izquierda Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico. De la Espriella sucederá al actual mandatario Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto.

De acuerdo con los datos preliminares emitidos por la Registraduría Nacional a las 9:00 p.m., el resultado técnico fue extremadamente ajustado. Con el 100% de las mesas procesadas en el conteo rápido, De la Espriella obtuvo el 49,66% de los sufragios (12.956.703 votos) frente al 48,70% (12.707.060 votos) alcanzado por Cepeda. La comisión escrutadora iniciará el cotejo formal de las actas en las próximas horas para ratificar el veredicto de las urnas.

A pocos minutos de conocerse estos datos, el mandatario saliente, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X denunció que supuestamente se estaban subiendo formularios sin la firma de los jurados y pidió que esas mesas fueran “de inmediato impugnadas”

El presidente dijo que, en vista de que ninguno de los dos candidatos estaba por encima del 50%, la definición debía esperar al escrutinio oficial.

Las reacciones

El triunfo de la derecha en el país vecino provocó inmediatas reacciones, especialmente entre las fuerzas democráticas venezolanas y la administración estadounidense.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, felicitó formalmente al mandatario electo y celebró la determinación del pueblo colombiano en la defensa de la democracia.

“Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz. Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela”, afirmó Machado a través de sus canales oficiales.

En sintonía, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y encomendada por Estados Unidos para sentar las bases en un proceso de transición en el país, saludó la jornada histórica, asegurando que el proceso “fortalece la institucionalidad democrática de nuestro hermano país”.

Por su parte, desde Washington, el senador republicano Marco Rubio confirmó que sostuvo una conversación telefónica con De la Espriella para transmitirle las felicitaciones de la Administración Trump.

Rubio adelantó que la Casa Blanca espera “trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”, concluyendo que “los mejores días de Colombia están por venir”.

De la Espriella tiene 47 años, es abogado, es dueño fundador de una firma con sede en Colombia y Miami y tiene triple nacionalidad: colombiana, estadounidense e italiana.

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