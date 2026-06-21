“Estamos listos”: OEA se ofrece para apoyar nuevas presidenciales en Venezuela

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció formalmente su disposición para asesorar y vigilar técnicamente un eventual proceso de transición democrática y la celebración de nuevas elecciones en Venezuela.

El pronunciamiento lo hizo el secretario general de la institución, Albert Ramdin, durante una comparecencia de prensa previa al inicio de las sesiones de la 56ª Asamblea General de la OEA en la capital panameña.

«Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela», recalcó Ramdin. Además, recordó que el país legalmente sigue siendo considerado un Estado miembro de la organización.

Las declaraciones tuvieron lugar en el Centro de Convenciones Atlapa, en Ciudad de Panamá, en el marco de las actividades oficiales del foro hemisférico que reúne a delegaciones de todo el continente.

La postura del jefe del organismo panamericano fue secundada por el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien actúa como ministro anfitrión del encuentro internacional. El diplomático panameño manifestó su optimismo en que los distintos actores políticos logren concretar una ruta pacífica. Martínez-Acha puntualizó que, si bien la solución definitiva debe emanar de los propios venezolanos, el proceso contará con el resguardo de los principios democráticos compartidos por la región.

La propuesta de asistencia electoral surge en un momento de intensas gestiones diplomáticas, donde diversos Estados miembros buscan ampliar las garantías democráticas en el hemisferio. Ramdin concluyó señalando que los equipos técnicos del bloque están preparados para desplegar misiones de observación en cuanto se consoliden los acuerdos institucionales necesarios.

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