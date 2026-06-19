Dinorah la exploradora: Desde que llegó a Venezuela no ha parado y se ha reunido con diversos sectores

Dinorah Figuera no ha parado desde que llegó a Venezuela apenas este jueves 18 de junio, después de ocho años de exilio. Solo horas después de arribar al aeropuerto Internacional de Maiquetía, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 se reunió con el actual presidente de la AN, quien antes del 3 de enero la había calificado como una “delincuente” y “vende patria”.

También se reunió con representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, con quien habló sobre la estructuración de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que ofrezca independencia, confiabilidad y transparencia.

Figuera calificó como fructífera la reunión con Rodríguez y aseguró que Estados Unidos únicamente está haciendo una labor de acompañamiento para la implementación de tres fases recomendada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que incluye recuperación, estabilización y elecciones justas y libres.

“Aquí no hay gallos ni medianoche, no hay ningún interés sino al interés superior de la República. Vi un Jorge Rodríguez diferente y que ha manifestado que tiene voluntad política para dirimir todas las diferencias. Le tocará a él demostrarle al país que sus palabras son sinceras o le tocará a él trabajar en cuanto a ganarse la credibilidad del pueblo venezolano”, sentenció la exdiputada en un programa radial la mañana de este viernes.

Tránsito largo

En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera dijo que ella fue la seleccionada para hablar con Jorge, así como la presidenta interina Delcy Rodríguez, porque Estados Unidos está reconociendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional de 2015.

“En principio, yo creo que están asumiendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional. A mí me tocó una gran responsabilidad con el control de los activos y el acompañamiento de una ruta electoral. Los diputados del 2015 estuvimos luchando y trabajando, no solo en el país, sino también en el exilio. Esta ruta electoral la asumimos con un costo muy grande: más de ocho diputados presos, otros perseguidos y otros en el exilio”.

Aunque aseguró que no coincide en algunas ideas, reconoció el liderazgo de la líder de Vente Venezuela y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

“Maria Corina es la líder del proceso, tiene una visión diferente, pero reconozco su liderazgo, a mi no me van a tildar de alacrán”

Apuntó que su regreso a Venezuela fue por intermedio de una invitación del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental es Michael Kozak.

Figuera dijo que una de sus acciones fue proteger los activos de Venezuela, especialmente el oro que está en Reino Unido.

“Creo que Venezuela necesita justicia y perdón, hay mucho dolor y si tengo que desempeñar un rol para sanar eso, estoy lista”, dijo Figuera, quien es médico.

Para Figuera la transición en Venezuela será un largo tránsito.

“No es verdad que las cosas no han cambiado, cuando yo me fui entrevistaron cuatro periodistas, hoy había muchos en Maiquetia”.

Con respecto al CNE, dijo que la comisión encabezada por ella debe entregar “en diciembre de 2026 un primer avance”.

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