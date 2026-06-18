Claves | Lo que dejó la declaración de Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra

El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ante la Audiencia Nacional de España en el marco de la investigación por presuntas comisiones irregulares vinculadas al rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra.

Después de que saliese de la Audiencia Nacional, el tribunal dictó un auto en el que comunicaba que la investigación seguía adelante, ya que Zapatero no había logrado desvirtuar los indicios existentes contra él. Sin embargo, no le impuso medidas cautelares a pesar de la petición de la fiscalía.

Estas son las claves de una declaración de tres horas del expresidente del gobierno español

Estrategia de silencio

Zapatero optó por no responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que lo investiga desde finales de 2024. Su entorno asegura que fue una maniobra calculada para evitar que el ministerio público “enrevesara” sus palabras.

“Jamás influí”

Ante el juez, Zapatero aseguró que nunca intervino ante el gobierno de Pedro Sánchez ni ante funcionarios públicos para agilizar o conceder el rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021 a través de los fondos de ayuda postpandemia.

El “pana Zapatero” en los chats

A pesar de sus negativas, el juez mantiene las sospechas debido a los vaciados telefónicos de la investigación. En los chats intervenidos a directivos de la aerolínea se leen mensajes explícitos como “nuestro pana Zapatero está detrás”, además de menciones a una presunta boutique finance montada para presionar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La conexión con Julio Martínez y los 490.000 euros

El expresidente admitió haber recibido 490.000 euros de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez (señalado de firmar el contrato del 1% de comisión por la consultoría del rescate). Zapatero alegó que esos ingresos corresponden estrictamente a honorarios profesionales por conferencias e informes, pagados bajo el régimen de impuestos personales (IRPF).

Las hijas en el radar

La investigación también apunta al entorno familiar. Zapatero tuvo que defender la legitimidad de la empresa de sus hijas (Whathefav), la cual recibió cerca de 200.000 euros por parte de las firmas de Martínez para la supuesta maquetación de informes. El político negó que se tratara de una empresa fachada.

Sin medidas cautelares, pero bajo sospecha

Aunque la Fiscalía Anticorrupción solicitó la prohibición de salida del país por riesgo de destrucción de pruebas y supuestos nexos en el extranjero (mencionando explícitamente a Venezuela y países árabes), el juez rechazó imponer medidas cautelares argumentando que, dada su notoriedad pública, el riesgo de fuga es bajo y los documentos clave ya fueron incautados.

El dictamen del juez

Para el instructor, la declaración de Zapatero no logró aclarar la trazabilidad de los fondos ni el uso de una red de sociedades mercantiles que presuntamente instrumentalizaron los pagos. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española continúa su curso.

Al expresidente del gobierno español le queda la dura tarea de presentar pruebas que srivan para desmonten la investigación elaborada por la fiscalía anticorrupción durante un año y medio.

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