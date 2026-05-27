Claves | Las agendas que revelaron cómo Zapatero movía hilos y negocios en Venezuela

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España no solo consiguieron más de 286 000 euros en efectivo en la casa de Julio Martínez Martínez, el amigo y considerado “testaferro” de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que también hallaron unas agendas con documentos que comprometen al expresidente del gobierno español.

Las agendas de Julio Martínez, empresario y amigo cercano del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, revelan una mezcla de operaciones comerciales y gestiones políticas de alto nivel en Venezuela. Los documentos fueron incautados en el marco del caso que investiga el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra y presunto blanqueo de capitales

En las agendas hay escritos que van desde la intervención de Zapatero en la excarcelación de presos políticos venezolanos hasta la participación de agentes del servicio de Inteligencia española en el traslado a Madrid del excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia. También, incluyen apuntes crípticos, como “Que EG se venga”, en posible referencia a Edmundo González.

La UDEF informó además del hallazgo de collares, brazaletes, anillos, relojes, sortijas y pendientes en una caja fuerte situada en el despacho madrileño de Zapatero.

La secretaria del expresidente expresó que las joyas son una herencia de la suegra de Zapatero. En una edición del programa de Antena 3, “El Hormiguero”, el escritor Juan del Val dijo que las joyas están valoradas desde “80 000 euros hasta una cifra incalculable”. Dentro de la caja también había pen drives y documentos.

La Audiencia Nacional de España citó a declarar al expresidente el 2 de junio como imputado por delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. La operación se enmarca en la investigación que se le sigue al exmandatario por el papel que tuvo en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros. De acuerdo a medios europeos, nunca antes en la era democrática de España se había imputado a un expresidente de gobierno por delitos de corrupción.

A continuación, una recopilación de los temas asociados con Venezuela que se encontraron en la agenda del denominado “testaferro” de Zapatero.

Plan 2 para Maduro

De acuerdo a El País, en las agendas incautadas hablan de un “plan 2” para Venezuela, el cual buscaba dejar al actualmente encarcelado en Estados Unidos Nicolás Maduro en el poder, “pero con un diseño institucional que redujera su aislamiento internacional”.

Las anotaciones datan del 19 de enero de 2025, diez días después de la juramentación de Maduro luego de ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin hasta ahora mostrar actas ni resultados desagregados.

En los apuntes se describe la situación venezolana como “compleja, con presión internacional, protestas y una percepción de fracaso”.

Quería pasar por encima de la Asamblea

En la agenda incautada por la UDEF hay hasta una propuesta de reforma constitucional para reducir el periodo presidencial en Venezuela a cuatro años, la creación de la figura de primer ministro y un Consejo de Estado que funcionaria como segunda cámara en vista de la ausencia de un Senado en Venezuela.

Después de la supuesta reforma constitucional se planteaban elecciones locales y de gobernadores, pero no mencionaba comicios presidenciales.

Ministro no chavista

De acuerdo a The Objective, otro elemento del plan de Zapatero era el nombramiento de al menos un ministro no chavista dentro del Ejecutivo. La libreta decía “Albacete, hombre de MCM”, en referencia al empresario Ricardo Albacete Vidal, quien tiene doble nacionalidad (española y venezolana) y fue detenido antes de las elecciones del 28 de julio de 2024. Posteriormente, fue excarcelado en diciembre de ese año y enviado a España.

A finales de febrero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó a Oliver Blanco como viceministro con responsabilidad en Europa y América del Norte.

En un mensaje en sus redes sociales, Rodríguez escribió “Blanco es un joven venezolano de las relaciones internacionales que ha tenido militancia partidista opositora y mantiene un firme compromiso con el país”.

Presos políticos hacen daño al gobierno

En la agenda se lee que Zapatero se mostró complacido con la Ley de Amnistía y reconoce que los presos políticos “hacen mucho daño al Gobierno”.

“Esto no es un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza”, se ve subrayado en la agenda en referencia a la represión desatada por el gobierno luego del 28J.

En el cuaderno se aprecian dos cifras: 337 y 146 presos. En la misma página se habla de la liberación de 20% de los privados de libertad por razones políticas “para finales de marzo o principios de abril, como gesto de buena voluntad de la administración de Maduro”.

Martínez tenía anotados los nombres de Enrique Márquez, Rocío San Miguel y Leocenis García, además de la situación de los refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.

San Miguel fue excarcelada y enviada a España, mientras que Márquez fue uno de los primeros en salir de prisión tras los hechos del 3 de enero junto a Biagio Pilieri.

Márquez, exrector del CNE, fue presentando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el discurso del Estado de la Unión en el Capitolio de Washington y en una posterior rueda de prensa ofrecida en Venezuela agradeció a Rodríguez Zapatero por intermediar para su excarcelación.

Figuras puntuales

Además de Edmundo González Urrutia también aparecen los nombres de Eudoro González, Carlos Ocariz y Ramón Guillermo Aveledo.

“Ocariz es un osado, con dosis de ansiedad”, dice uno de los mensajes. “Aclárele a Edmundo que el mensaje a Ocariz ha sido que la interlocución corresponde a Aveledo y a usted”, reza otro.

El exdiputado Eudoro González estuvo presente en la negociación en la residencia del embajador de España en Caracas que desembocó en el destierro de González Urrutia y hasta lo acompañó al aeropuerto de Maiquetía. Después de eso, fue apartado del partido Primero Justicia.

El negocio del “amarillo” y el “negro”

Los informes de la UDEF en el caso Plus Ultra detallan una red de intermediación comercial de alto valor económico que utilizaba la influencia política del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas para facilitar negocios con materias primas estratégicas. Según la documentación incautada al empresario Julio “Julito” Martínez, las operaciones se estructuraban bajo las siguientes claves:

Comercialización de oro: En las anotaciones y chats intervenidos, la red utilizaba términos cifrados como “el amarillo” para referirse al oro. Las anotaciones indican planes para estructurar rutas de “entrega de producto físico” por valor de varios millones de euros.

Conexión con entidades públicas: Las agendas mencionan explícitamente que la entidad financiera estatal Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) “debe estar disimulado” para sortear controles o sanciones internacionales. También figuran contactos directos con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y el Viceministerio de Seguimiento y Control de Desarrollo Ecominero, reseña El Mundo de España.

Esquema de Comisiones (10%): En una hoja titulada “Temas de Interés”, Martínez detalló planes de negocio para el comercio de crudo y sus derivados, anotando en color rojo una comisión fija del 10% por las gestiones.

Foto: El Mundo de España.

Minería estatal: Los escritos hacen referencia directa a la explotación de recursos como carbón, gas, níquel y oro (mencionando la “loma de níquel” y “rodio no se declare”) en coordinación con corporaciones del Estado como la Corporación Venezolana de Minería (CVM), la estatal PDVSA y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país