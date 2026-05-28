Carmen Beatriz Fernández: La imputación de Zapatero desmantela el “blanqueamiento” del rodrigato

La reciente imputación del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España , ha desatado lo que expertos califican como un auténtico “terremoto político” de dimensiones transnacionales. El caso, que inicialmente se centró en el presunto tráfico de influencias para el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra , ha comenzado a destapar un voluminoso expediente judicial impulsado por la cooperación de los cuerpos de investigación de los Estados Unidos.

Para analizar el alcance de este hito inédito en la democracia española y sus profundas repercusiones en la dinámica política de Venezuela, conversamos en Espacio Runrunes con Carmen Beatriz Fernández, consultora política y analista de la coyuntura regional radicada en España.

Zapatero: escándalo judicial sin precedentes

La imputación de un exjefe del Ejecutivo español representa un escenario jamás visto en la era democrática de ese país. Según explica Fernández, el tema ha acaparado de forma absoluta la agenda pública y de los medios de comunicación.

A diferencia de crisis anteriores, la gravedad de las evidencias de la Audiencia Nacional —que incluyen grabaciones de WhatsApp provistas por la justicia estadounidense — ha resquebrajado la tradicional “solidaridad automática” de los sectores y medios de comunicación tradicionalmente más progresistas. Cabeceras como El País o la propia televisora nacional RTVE se han colocado a la vanguardia de la difusión de informes policiales y revelaciones del caso.

“El militante socialista viene diciendo ‘ya es ya’. Mediciones recientes revelan que la mitad de la militancia del PSOE está exigiendo un adelanto electoral. Esto demuestra cómo este escándalo ofende la ética colectiva de las propias bases del partido de gobierno”, advirtió Fernández.

Aunque el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado históricamente surfear los escándalos judiciales tildando los procesos como lawfare o guerra política , la analista apunta que las ramificaciones del caso asemejan una trama de proporciones globales comparables a la de Odebrecht. Las investigaciones ya tocan cuentas y conexiones en Suiza, Francia, Estados Unidos, Colombia y la red de influencias del Grupo de Puebla.

El fin del lobismo internacional del “Rodrigato”

En la dimensión venezolana, el impacto de la caída en desgracia de Rodríguez Zapatero hiere de muerte su rol autoproclamado de “mediador”. Para Fernández, las actuaciones del exmandatario español desde el año 2015 nunca respondieron a una intermediación genuina, sino a una estrategia sistemática de “blanqueamiento” de la administración de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional.

Con el avance del caso judicial, que ventila presuntas comisiones de hasta 500.000 euros por el auxilio a Plus Ultra, intermediaciones oscuras en el mercado petrolero con China y supuestos lucros bajo la fachada de la excarcelación de presos políticos , la capacidad operativa de los operadores del gobierno venezolano se encuentra severamente disminuida.

Específicamente, el revés judicial fulmina los planes internacionales de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Fernández reveló que existía un fuerte lobby coordinado entre el equipo de Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero para lograr que se levantaran provisionalmente las restricciones de viaje de la funcionaria, con el objetivo de que participara de forma estelar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Dado que Madrid es la sede anfitriona del evento, esta pretendida vitrina geopolítica ha quedado completamente descartada.

Venezuela y la pugna por el cronograma electoral

Al evaluar el panorama doméstico, la analista sostiene que la estrategia del Ejecutivo venezolano sigue respondiendo al manual clásico de “ganar tiempo”. En la coyuntura del año 2026, la meta del oficialismo es dilatar el panorama político interno y resistir hasta que se celebren las elecciones de medio término (midterms) en los Estados Unidos, pautadas para el mes de noviembre.

Ante la incertidumbre que rodea el cronograma comicial, Fernández argumenta que la verdadera tensión política se dirime actualmente fuera de las fronteras venezolanas.

“La puja real entre las fuerzas democráticas, que exigen elecciones lo antes posible, y el ‘Rodrigato’, que busca postergarlas, se está concentrando en quién logra hablarle al oído de forma más efectiva a la administración de Donald Trump. La exigencia medular de la sociedad civil organizada debe ser la consolidación de un cronograma electoral claro antes de que ocurran las elecciones norteamericanas de noviembre”, concluyó Fernández.

A pesar de que los factores oficialistas retienen el control fáctico y el ejercicio institucional del poder en el territorio nacional , episodios recientes de control de daños erráticos ante la opinión pública evidencian el desgaste de su narrativa tradicional frente a las presiones externas del sistema judicial y político internacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país