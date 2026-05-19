El aterrizaje forzoso de Zapatero, el “campeón de la paz” de los Rodríguez

El panorama judicial y político en España se encuentra bajo una intensa sacudida tras las últimas ramificaciones del “caso Plus Ultra”, una investigación que ha alcanzado su punto álgido con la imputación del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que comenzó en el año 2021 como una controvertida ayuda financiera pública a una aerolínea de escasa relevancia ha derivado en una causa penal de gran envergadura en la Audiencia Nacional. Las pesquisas del magistrado José Luis Calama apuntan ahora a la existencia de una supuesta red organizada que, bajo el presunto liderazgo del exjefe del Ejecutivo español, habría utilizado fondos públicos y conexiones internacionales para fines ilícitos. El magistrado también reveló que Washington participó en la investigación y que le suministró la información que contenía el teléfono móvil de exdueño venezolano de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas.

Según las tesis que manejan los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central Operativa (UCO) de España, la aerolínea Plus Ultra pudo haber sido utilizada presuntamente como un vehículo financiero para conectar los intereses económicos de altos funcionarios del gobierno con entramados empresariales en España.

En ese contexto, la Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno, quien era el mediador “estrella” del chavismo en distintos procesos de diálogo, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y posibles conexiones con blanqueo de capitales. Calama decidió citar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo 2 de junio.

La instrucción judicial sospecha que el expresidente Zapatero pudo haber aprovechado sus contactos personales y su capacidad de acceso a la Administración española para favorecer intereses privados y para servir supuestamente a la estructura para el desvío y blanqueo de capitales a gran escala.

La presunta implicación de Zapatero: Una estructura bajo investigación

Según el auto judicial de 85 páginas, la investigación apunta a que la supuesta organización a la que se le vincula a Zapatero tendría como fin obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de terceros, situando a Plus Ultra como el principal beneficiario.

La línea de investigación sostiene la hipótesis de que Zapatero pudo poner sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración española al servicio de intereses privados. Para ello, según las pesquisas, la red se habría servido de un presunto reparto funcional de tareas que incluiría a su secretaria, María Gertrudis Alcázar Jiménez, a Manuel Aaron Fajardo García, y al empresario Julio Martínez, quien presuntamente actuaba como intermediario directo con los clientes.

La Audiencia imputa a Zapatero por blanqueo y la Policía registra su oficina y la empresa de sus hijas https://t.co/Hy8ksiSfwM pic.twitter.com/HeHL6MCzUA — EL MUNDO (@elmundoes) May 19, 2026

El rescate de Plus Ultra: Crónica de una irregularidad financiera

La polémica central se remonta a marzo de 2021, cuando el Gobierno de España aprobó una inyección de 53 millones de euros públicos a Plus Ultra, tras alegar que era una “empresa estratégica” afectada por la pandemia. Sin embargo, los indicios y los informes sectoriales cuestionan esta premisa.

Desde el año 2015, diversos informes financieros señalaban que la aerolínea presentaba una situación de quiebra técnica: su flota se había reducido de seis aviones a solo uno.

Asimismo, Plus Ultra apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español, lo que generó dudas en el Parlamento Europeo sobre su real carácter estratégico.

También, investigaciones incorporadas a la causa apuntan a que presuntamente no existía justificación para el rescate, bajo la sospecha de que la empresa presentaba un “agujero en la caja” de 42 millones de euros antes de la pandemia y estaba al borde del concurso de acreedores.

La respuesta de Zapatero: Negativa rotunda y defensa de la legalidad

Tras recibir la notificación de la Audiencia Nacional, Rodríguez Zapatero negó cualquier participación en hechos ilícitos. El expresidente garantizó a través de un video remitido a los medios que «jamás» ha realizado gestiones ante ninguna administración o sector público para favorecer el rescate de la aerolínea.

Zapatero afirma que toda su actividad, tanto pública como privada, se ha desarrollado con “absoluto respeto a la legalidad” y subrayó que no posee ninguna sociedad mercantil, ni en España ni en el extranjero, ya sea de forma directa o a través de terceros.

Sin embargo, la investigación judicial maneja la sospecha de que los beneficios económicos habrían sido presuntamente canalizados hacia su entorno más próximo, específicamente a la sociedad Whathefav SL, propiedad de sus hijas, la cual ha sido objeto de registro por la UDEF en busca de indicios.

#ÚltimaHora 🔴 Zapatero, en un vídeo tras su imputación: "Jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra" https://t.co/Ih9pu4hJ4J pic.twitter.com/glxicQInX9 — EL MUNDO (@elmundoes) May 19, 2026

El presunto ciclo de blanqueo de capitales y sus nexos con Caracas

El juez Calama identifica a Julio Martínez Martínez como el presunto testaferro de Zapatero y pieza clave en la conexión con Venezuela. Martínez, que era directivo de la aerolínea y broker aéreo, utilizaba supuestamente teléfonos de alta seguridad restringidos para comunicarse con el expresidente.

Las investigaciones de la UCO apuntan a la sospecha de que Zapatero y Martínez viajaban anualmente a Caracas en aviones presuntamente proporcionados por la administración de Maduro entre 2020 y 2025.

Estos viajes tendrían supuestamente como fin cerrar acuerdos comerciales que luego habrían derivado en pagos de Plus Ultra a las sociedades de Martínez, como Análisis Relevante, la cual habría transferido presuntamente cerca de medio millón de euros a Zapatero y más de 230.000 euros a la empresa de sus hijas.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) también está en el foco judicial. Se investiga la presunta existencia de un pacto secreto y una cláusula de confidencialidad que el Gobierno español habría intentado mantener oculta incluso ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que el expediente del rescate prohibía indiciariamente a los accionistas venezolanos abandonar la compañía sin devolver el dinero, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, habría autorizado supuestamente su salida del capital justo antes de que se produjeran las detenciones de la cúpula de la aerolínea, en diciembre de 2025.

Esta maniobra bajo sospecha habría permitido a los accionistas vinculados al chavismo recuperar su inversión y salir de España en plena investigación policial, rastreándose una posible filtración.

Gobierno y funcionarios de Venezuela mencionados

Figuras clave del madurismo han sido mencionadas en esta trama. Según sospechas de La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN), Plus Ultra habría realizado una transferencia de más de 519 000 dólares a una red financiera presuntamente vinculada al empresario colombiano Alex Saab, señalado como supuesto operador financiero de Maduro y recientemente extraditado a suelo estadounidense. Esta transferencia se habría realizado a través de un banco suizo bajo investigación por blanqueo a gran escala.

Además, el accionariado de la empresa revela conexiones bajo sospecha con el poder en Caracas. El 47,2% del capital de Plus Ultra estaba en manos de Snip Aviation, cuyo consejo incluía a directivos venezolanos presuntamente vinculados a Camilo Ibrahim (señalado como cercano a Delcy Rodríguez) y al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, actualmente en proceso de juicio por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.

Las autoridades investigan si la aerolínea pudo ser utilizada para transportar oro supuestamente proveniente de la minería ilegal en el estado Bolívar y fondos presuntamente desviados de los programas de alimentos CLAP, los cuales son imposibles de bancarizar por vías legales debido a las sanciones internacionales.

Flores entre Rodríguez desde hace una década

Desde el año 2016, Rodríguez Zapatero ha ejercido como el principal mediador en los diversos procesos de diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, una labor que, si bien en su momento fue presentada como estrictamente humanitaria y diplomática, ha sido objeto de intensos debates políticos.

A lo largo de estos años, la figura de Zapatero ha contado con el respaldo incondicional y público de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, dos de los pilares civiles más poderosos del chavismo. Mientras que la oposición venezolana y diversos analistas internacionales han cuestionado con frecuencia su neutralidad, los hermanos Rodríguez siempre han elogiado su papel de interlocutor y han sostenido una estrecha vía de comunicación con el exmandatario socialista.

Justo hace una década, la ahora presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, se despedía calurosamente de Rodríguez Zapatero tras una de esas reuniones en las que él era mediador de diálogo. Al despedirse frente a la prensa, Delcy Rodríguez le dio dos besos a José Luis Rodríguez Zapatero y le lanzó el afectuoso: “Ciao, mi príncipe”.

«Adiós, mi príncipe».



Así se despedía en febrero de 2020 la genocida dictadora chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su amigo íntimo, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hoy imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y… pic.twitter.com/94jmBARaGh — Vloonk (@vloonk) May 19, 2026

Más recientemente, en marzo de 2026, el expresidente del gobierno español viajó a Caracas para participar en una sesión de la Comisión de la Ley de Amnistía. Cuando se le preguntó por su rol en el proceso de amnistía, aseguró que solo quería “ayudar a Venezuela”. Segundos antes, Jorge Rodríguez se había anticipado en responder y validó su presencia en el país al calificarlo el “campeón de la paz”.

“Rodríguez Zapatero es el campeón de la paz en Venezuela, no es un asesor. Se ha ganado interpelaciones en el Congreso de su país, insultos e incomprensiones y nunca lo hemos visto presa de desaliento. Espero ser yo quien cuente todos los desvelos de José Luis Rodríguez Zapatero para abonar a la paz en Venezuela. Es algo natural y más que merecido”, dijo Rodríguez.

Delcy y Jorge Rodríguez, junto a Zapatero, son los arquitectos de una alianza oscura entre España y el chavismo.

Zapatero siempre fue utilizado por el chavismo para blanquear sus fraudes políticos. La pregunta siempre fue:

¿por qué Zapatero se presta para eso?

¿El rescate de Plus… pic.twitter.com/ARyr4R9Vl8 — freddyzur (@freddyzur) May 19, 2026

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