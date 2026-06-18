Con aval de EE.UU.: Dinorah Figuera regresa del exilio y acuerda “mesa técnica” con Jorge Rodríguez

La dirigente política Dinorah Figuera arribó este 18 de junio a Venezuela después de años de exilio para participar en una agenda de reuniones entre distintos sectores. La primera de ellas fue con el presidente de la AN de corte oficialista, Jorge Rodríguez, y también conversará con el encargado de negocios de EE.UU., John Barret.

El regreso de la parlamentaria al territorio nacional se produce tras haber aceptado una invitación formal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dicho por ella misma. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Figuera estuvo acompañada por Ramón López Colina, miembro del partido Primero Justicia y diputado de la legislatura de 2015, quien al igual que ella residía en España.

Desde allí, Figuera declaró a los medios de comunicación que su papel era institucional y que durante su trayectoria política ha trabajado “por los derechos de todos los venezolanos”. Insistió en que llegó al país por ser presidenta de la Asamblea Nacional 2015, responsabilidad que le significó perder su casa y estar ocho años en el exilio.

“Yo vengo acá con un objetivo, asumir una directriz sobre una agenda que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión”, precisó.

#AHORA | Dinorah Figuera en Venezuela.



Dice que fue invitada por el Departamento de Estado. Hoy se reunirá con el encargado John Barrett y, luego, con Jorge Rodríguez. pic.twitter.com/XSF8asCtQs — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 18, 2026

Figuera declinó responder si había conversado con María Corina Machado o con dirigentes de la Plataforma Unitaria y aclaró que tiene ninguna aspiración política.

“Vamos a estar claros en lo siguiente: una cosa es lo institucional y otra lo político. Esta es la actitud de una venezolana que guarda respeto por lo institucional. En ese camino voy a trabajar. Esto es un trabajo y una agenda para todos las candidaturas, para QUE todo aquel que considere que puede aspirar A un camino electoral, PUEDA inscribirse en un Consejo Nacional Electoral transparente (…) Si el Acuerdo de Panamá es una instancia para que alguna candidatura asuma una responsabilidad y compromiso histórico, que se haga”, sostuvo.

Agregó que aceptó la invitación del Departamento de Estado para asumir los desafíos que van a contribuir a dirimir las diferencias y con miras a tener “un Consejo Nacional Electoral creíble, tener libertad de expresión, una agenda que respete a los partidos políticos y para que se termine la persecución”.

¿Qué conversó con Rodríguez?

A pocas horas de su llegada, se materializó en el Palacio Federal Legislativo un primer encuentro de trabajo formal entre la dirigente opositora, en su condición de “representante de los diputados del período de la Asamblea Nacional de 2015 a 2020”, y el presidente del Parlamento de corte oficialista, Jorge Rodríguez.

Así se especificó en un breve comunicado emitido por el actual Parlamento, en el que se especificó que el acercamiento culminó con el “firme compromiso institucional” de activar “mecanismos conjuntos de concertación”.

De acuerdo con el texto suscrito por las partes, Jorge Rodríguez acudió a la cita tras haber sido expresamente designado para coordinar el diálogo político por la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Eloísa Rodríguez.

En el documento se informó la “designación inmediata” de una “mesa técnica y política paritaria” que trabajará sobre la base de una agenda formal estructurada con hitos y cronogramas concretos.

Los objetivos giran en torno al “fortalecimiento integral de la democracia, la consolidación definitiva de la paz interna y el diseño de un futuro de bienestar y prosperidad para el pueblo venezolano”.

¿Se venía cocinando el regreso?

El pasado 22 de abril, Figuera informó en su perfil en X que había sido invitada a una reunión en el Departamento de Estado y que acudió como presidente de la AN 2015, “institución reconocida por el gobierno de los Estados Unidos”. En dicho encuentro, se abordó el compromiso del gobierno de Trump “con una transición hacia la democracia que sea sólida, ordenada y estable”.

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