El Mañanero del 22 de junio: Colombia tiene nuevo presidente

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 22 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Abelardo de la Espriella ganó la presidencia de Colombia tras imponerse en una reñida segunda vuelta electoral frente al candidato izquierdista Iván Cepeda. De acuerdo con los datos preliminares de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el abogado y empresario del movimiento “Defensores de la Patria” consolidó una victoria estrecha para liderar el período presidencial 2026-2030.

: El candidato obtuvo 12,9 millones de votos en el preconteo electoral, con lo que superó a Iván Cepeda por una estrecha ventaja aproximada de 245 000 a 300 000 votos.

María Corina Machado y figuras políticas estadounidenses, como los senadores Marco Rubio y María Elvira Salazar, enviaron de inmediato felicitaciones públicas tras conocerse la tendencia irreversible.

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La cita

“Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Aquí no va a haber tercera vuelta en las calles (…) Al señor Petro y a su heredero les digo: respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió a quien es hoy el inquilino de la Casa de Nariño. Petro y Cepeda, al desconocer el veredicto de las urnas, no están desafiando al tigre, están desafiando a los ciudadanos”, expresó Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia según preconteo electoral.

“Petro y Cepeda absténganse de desatar un incendio social. Aquí no va a haber tercera vuelta en las calles”, Abelardo De La Espriella envía un mensaje al actual presidente Gustavo Petro.



“Al señor Petro y a su heredero les digo: respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy… pic.twitter.com/MYMkux1R3s — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 22, 2026

Lo que rompe en redes

La selección de Cabo Verde se ha convertido en la sensación de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Tras lograr un primer empate con uno de los equipos con más opciones de avanzar -España- este 21 de junio el club igualó acciones con Uruguay y aumenta sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Tenemos que detenernos a DIMENSIONAR lo de Cabo Verde, por favor. Nunca antes habían disputado una Copa del Mundo. La población de su país es de poco más de 500,000 habitantes. Y sí, en su primera justa mundialista empataron ante la España de Lamine Yamal e igualaron ante la… pic.twitter.com/ISY4vTudsM — Invictos (@InvictosSomos) June 22, 2026

Azuquita pa’l café

En redes se viralizó la imagen del guante de oro venezolano y campeón del mundo, Maikel García, junto al delantero y capitán de la selección inglesa de fútbol, Harry Kane.

🇻🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El campeón del mundo, MVP, guante de oro y mejor tercera base venezolano, @maikeljose06, junto al delantero inglés @HKane 🦈🦁 pic.twitter.com/dJCGj2gxLN — Carlos Marcano (@CarlosRMarcano) June 20, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Disfruta de otro capítulo de “El Cuartico”: ¿Cómo hablar en público?