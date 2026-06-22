Â¡Dolarizar de una vez!

Hay noticias que parecen nuevas, pero en realidad son capÃ­tulos repetidos de una misma historia. Cambian los nombres de las instituciones, las siglas de los organismos o los mecanismos de control, pero el resultado es siempre el mismo: mÃ¡s discrecionalidad, mÃ¡s privilegios para unos pocos y mÃ¡s corrupciÃ³n para muchos.

Venezuela lleva dÃ©cadas empeÃ±ada en luchar contra una realidad econÃ³mica elemental: la gente confÃ­a mÃ¡s en una moneda estable que en una moneda que pierde valor constantemente. Esa es la razÃ³n por la cual millones de venezolanos, desde el gran empresario hasta el vendedor informal, prefieren ahorrar, cobrar, negociar y pensar en dÃ³lares.

Sin embargo, en lugar de aceptar esa realidad y convertirla en una polÃ­tica econÃ³mica seria y transparente, seguimos atrapados en la lÃ³gica de los controles. Controles cambiarios, controles de precios, controles bancarios, controles de acceso a divisas. Siempre controles.

Y la experiencia ha sido devastadora.

Cada vez que el Estado decide quiÃ©n puede comprar, vender o acceder a una moneda, crea automÃ¡ticamente un espacio para la arbitrariedad. Donde existe arbitrariedad, aparecen los privilegios. Donde hay privilegios, aparece la corrupciÃ³n.

La historia reciente de Venezuela es una demostraciÃ³n dolorosa de ello. Los sistemas de asignaciÃ³n de divisas generaron fortunas inexplicables. Empresas de maletÃ­n recibieron millones de dÃ³lares preferenciales. Funcionarios adquirieron un poder enorme sobre la vida econÃ³mica de los ciudadanos. Mientras tanto, el venezolano comÃºn hacÃ­a colas, llenaba formularios, pedÃ­a autorizaciones o simplemente veÃ­a cÃ³mo sus ahorros desaparecÃ­an.

Nada de eso fortaleciÃ³ al bolÃ­var. Nada de eso protegiÃ³ a los mÃ¡s vulnerables. Nada de eso impulsÃ³ la producciÃ³n nacional.

Lo Ãºnico que produjo fue corrupciÃ³n.

Por eso resulta difÃ­cil entender por quÃ© seguimos insistiendo en fÃ³rmulas que han fracasado una y otra vez. Si la economÃ­a ya estÃ¡ parcialmente dolarizada de hecho; si los precios se expresan en dÃ³lares; si buena parte de las transacciones se realizan en dÃ³lares; si la poblaciÃ³n ha demostrado claramente cuÃ¡l moneda considera confiable, Â¿por quÃ© no dar el paso definitivo?

La dolarizaciÃ³n formal no es una panacea. No resolverÃ¡ por sÃ­ sola los problemas de productividad, infraestructura, educaciÃ³n o institucionalidad que arrastra el paÃ­s. Pero sÃ­ eliminarÃ­a una de las principales fuentes de corrupciÃ³n que han caracterizado nuestra historia econÃ³mica reciente: el control polÃ­tico sobre el acceso a la moneda.

AdemÃ¡s, ofrecerÃ­a algo que Venezuela necesita desesperadamente: estabilidad. La posibilidad de planificar, invertir, ahorrar y hacer negocios sin estar pendiente de la prÃ³xima devaluaciÃ³n o del prÃ³ximo experimento monetario.

Los defensores de los controles suelen argumentar que el Estado perderÃ­a herramientas para dirigir la economÃ­a. La pregunta es inevitable: Â¿quÃ© resultados han producido esas herramientas? DespuÃ©s de aÃ±os de controles, el paÃ­s terminÃ³ con hiperinflaciÃ³n, destrucciÃ³n del aparato productivo, pÃ©rdida masiva del poder adquisitivo y una emigraciÃ³n sin precedentes.

QuizÃ¡s el problema no sea la falta de controles. QuizÃ¡s el problema sea precisamente el exceso de ellos.

A veces gobernar bien no consiste en inventar mecanismos cada vez mÃ¡s complejos, sino en aceptar lo evidente. Y lo evidente es que los venezolanos ya escogieron la moneda en la que confÃ­an.

Seguir creando barreras, restricciones y controles alrededor de esa realidad solo prolonga un cÃ­rculo vicioso que conocemos demasiado bien.

Un cÃ­rculo que tiene tres nombres: corrupciÃ³n, corrupciÃ³n y mÃ¡s corrupciÃ³n.

@cjaimesb

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