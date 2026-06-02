José Guerra: dolarizar es la salida más fácil, pero no la más eficaz

Tras 7 años en el exilio, el exdiputado y economista José Guerra, aseguró regresar a Venezuela para trabajar en un programa de reconstrucción nacional. En una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy en el Circuito Onda, Guerra enfatizó que la inflación es el enemigo a combatir y advirtió por qué aunque la dolarización luce como la salida más expedita, podría no ser la más eficaz.

Aseguró que debido a la inflacón existe el riesgo de perder el crecimiento económico que ha tenido el país gracias a los ingresos petroleros. Justo este 1 de junio, la agencia Reuters difundió que las exportaciones de petróleo del país aumentaron a 1,25 millones de barriles diarios en mayo y que le crudo venezolano repunta en rutas internacionales tras los ajustes en las licencias generales emitidas por Estados Unidos a multinacionales como Chevron, Repsol y Eni.

José Guerra aseveró estar trabajando en un programa titulado “Venezuela, Programa de Reconstrucción Nacional”, un documento sobre reformas políticas y económicas que, a su juicio, deben materializarse en el país. El exdiputado expresó su deseo de que se celebren elecciones libres y competitivas en el país.

Por otro lado, manifestó que Venezuela afronta una crisis “monumental” en cuanto a servicios básicos. En su retorno al país, aseguró que en el sector en el que vive actualmente no cuenta con servicio de agua y lleva tres días bañándose con “tobitos”.

La dolarización es la vía más fácil, pero no la más eficaz

En cuanto a la posibilidad de dolarizar la economía venezolana, el economista expresó que se trata de una medida insuficiente aunque pueda frenar de forma casi inmediata el tema inflacionario, en un lapso de dos meses.

Sin embargo, advirtió que la economía petrolera está expuesta a choques que ameritan flexibilidad y la dolarización es de carácter rígido, pues una vez aplicada, no se puede salir de ella. Al caer los precios del petróleo, el país tendría una deflación que obligaría a bajar los salarios y las ganancias de las empresas.

Además, la Constitución establece como moneda nacional el bolívar, por lo que un cambio implica un referéndum: “La dolarización es la salida más fácil para resolver el problema, pero al ser la más fácil, no es la más eficaz. Aunque si dolarizan hoy tú en un mes tienes una inflación de 10%, 5%, que te baja luego al 1%”, insistió.

Añadió que al dolarizar el país se pierde el control sobre la política monetaria, pues pasaría a estar a cargo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Informó que en al menos 180 países del mundo, solo cinco han dolarizado, y comparó las situaciones en naciones como Perú -en la que circula su propia moneda- y Ecuador -que está dolarizado: “Tienen la misma inflación pero Perú crece y Ecuador no, está comprimido, no tiene un instrumento de política monetaria. A ti se te presenta una crisis como la del covid-19 y tienes que obligatoriamente ajustar el tipo de cambio”.

Desde su perspectiva, y descartando la dolarización, Guerra propone pactar con el Fondo Monetario Internacional con el fin de captar divisas, “solicitar los 5000 millones de dólares que nos tiene, que son de Venezuela”, pedir otros 5000 millones de dólares adicionales por la línea rápida de financiamiento, reestructurar la deuda, fijar el tipo de cambio “al nivel que corresponda”, inyectar los dólares necesarios, quebrar las expectativas de devaluación y adoptar un programa que garantice disciplina en las finanzas públicas.

Para esto, es necesario también a su juicio una reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela para que deje de financiar a Pdvsa.

Caracas es más cara que Washington DC

Guerra advirtió que aunque Venezuela ha presentado un crecimiento gracias a los ingresos petroleros, ese impulso se ve amenazado por la acechante inflación.

El economista explicó que la clave del consumo es que las personas tengan capacidad de compra y que solo con ingresos suficientes se puede dinamizar la economía.

Producto de la inflación que atraviesa el país, Guerra aseguró que si contara con 100 dólares pudiese comprar 50% más productos en Washington DC que en Caracas.

“Veo que en algunos productos Caracas es más cara que Washington DC”, aseguró. El mes de mayo, precisó, cerró con un aumento del 12% en el dólar, lo que posiciona la inflación del mes de abril cercana al 10%, una tasa “invivible” según el economista.

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