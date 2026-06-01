Machado felicitó a Abelardo De la Espriella: “Hay que desmontar las redes criminales y el comunismo” 

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, felicitó a través de un mensaje de X al ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella.

La ganadora del premio Nobel de la Paz le deseo éxito al candidato de la derecha en la segunda vuelta de la contienda electoral que tendrá lugar el domingo 21 de junio.

Mis felicitaciones al pueblo colombiano por una ejemplar jornada electoral y al ganador de la misma @ABDELAESPRIELLA, a quien deseo mucho éxito en la próxima etapa.



Confío en que este proceso fortalecerá las instituciones democráticas de Colombia e impulsará su crecimiento… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 1, 2026

“Confío en que este proceso fortalecerá las instituciones democráticas de Colombia e impulsará su crecimiento económico y su seguridad. Los venezolanos necesitamos una Colombia fuerte y unida para juntos desmontar las redes criminales y el comunismo que tanto dolor y miseria han traído a nuestra gente”, escribió la líder del partido Vente Venezuela y quien actualmente se encuentra en el exilio.

Machado envió un reconocimiento a la excandidata presidencial Paloma Valencia y al expresidente Alvaro Uribe Velez y según escribió en sus redes “a todos los colombianos que han abrazado la causa venezolana”.

De la Espriella pasó a segunda vuelta este pasado domingo 31 de mayo en Colombia y enfrentará al candidato de la izquierda Iván Cepeda del Pacto Histórico, partido que apoya el actual presidente, Gustavo Petro.

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