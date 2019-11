Runrunes de Bocaranda: MEDIO - ¿AL ACECHO? - Runrun

¿AL ACECHO? (1):

Así como Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, recibió 2,5 millones de dólares en sobornos de socios de régimen de Nicolás Maduro hay otros individuos en la lista de colaboracionistas en actos ilícitos con respecto a los programas de alimentación y cajas CLAP. Bagley, experto en tráfico de drogas y crimen organizado en América Latina y autor de un libro sobre el tema, fue arrestado ayer lunes en lo que el Fiscal Federal de Miami detalló como lavado de dinero lo que el experto profesor -en esa materia precisamente- venía haciendo con sus socios ligados a la compra de alimentos para Venezuela que mantienen oficinas en los Emiratos Árabes Unidos, Bogotá y Caracas y que ya fueron sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Mediante un comunicado oficial, el fiscal federal de Manhattan detalló que Bagley abrió una cuenta bancaria en Florida en 2016. Esto para una compañía conjunta con su esposa en la que depositaban dinero proveniente de Suiza y los EAU, lo lavaban hacia otras cuentas de sus socios, principalmente a un colombiano, y así fueron recolectando más de 2 y medio millones de dólares para su disfrute. Utilizaban cheques del cajero del banco para pasarlos a la cuenta de los propietarios del “esquema de defraudación bancaria” cobrándoles un diez por ciento de los depósitos hechos.

Es decir que solo esta parejita pudo lavar más de 25 millones de dólares para los propietarios de un fondo global de compra y venta de alimentos al gobierno de Maduro. Lo paradójico del caso es que el profesor daba “lecciones” contra el lavado de dinero y el narcotráfico en medios tan importantes como The New York Times y The Washington Post.

No eran los oficialistas rojos y calichosos Ciudad Caracas o Últimas Noticias. A menudo al “profe” lo invitaban a los programas de televisión globales para que pontificara sobre esos temas. Bastó que aparecieran ¿los socios de Piedad Córdoba?, ¿los sancionados por la OFAC?, ¿los amigos de Maduro en la cancillería? o ¿los buenos alumnos en saltarse las trabas que el “profe” advertía? o ¿simplemente hacer práctico el viejo refrán “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón?.

Recordemos que en sus declaraciones al FBI explicó que los involucrados le habían dicho que el dinero provenía de un individuo colombiano no identificado y “representaba el producto del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano”.

¿AL ACECHO? 2:

El lunes 11 de noviembre, a la cantante Mia La Pretty Girl le fue negada la entrada a EE. UU., cancelada la visa en el aeropuerto de Miami y deportada de vuelta a Venezuela por su vínculo conyugal. Resulta que es la esposa del General Aref Eduardo Richanny Jiménez, quien está en la lista de Marco Rubio de 2014 por financiamiento al terrorismo.

Se dirigía a la entrega de los Premios Grammy, ya que publicó en sus redes sociales que no pudo llegar debido al inconveniente en el aeropuerto de Miami. Recientemente escribí sobre esa vigilancia en todos los puertos y aeropuertos de los Estados Unidos que se incrementó recientemente después de aquel encuentro del presidente Donald Trump con presidentes latinoamericanos y representantes de la oposición venezolana en Nueva York, en ocasión de la Asamblea Anual de la ONU….

¡MEDIO EVO!:

Lo escribió el pasado domingo Carlos Raúl Hernández en El Universal: “La izquierda que usó un lenguaje hiperdemocrático (poder constituyente, poder popular, diferencialismo, participación, sectores excluidos) y simuló serlo para alcanzar el poder, creó sistemas autoritarios híbridos, ornitorrincos semidemocráticos para aherrojar a la ciudadanía. Cuando las instituciones logran finalmente defenderse y meter una zancadilla a Evo Morales mientras pretendía robarse nada menos que unas elecciones generales, los semi- intelectuales gritan “¡golpe de Estado! Quienes sacan a Morales son elites malvadas, racistas, estúpidas que tejieron una conspiración contra el pueblo”.

Pero si el levantamiento es hacia Piñera, unos desaforados se autosodomizan en público, queman iglesias y hacen piras de televisores, tablets y DVDs, el razonamiento se invierte mágicamente: “el pueblo está harto de injusticia, “desigualdad” y cuanta superchería se les ocurra”.

En el primer caso es una conjura cruel contra la gente. En el segundo un levantamiento más justo que el de Espartaco”. El antetítulo que colocó el diario lo resume todo: “La diferencia consiste en que en Chile los grupos de poder han mantenido las instituciones democráticas y en Bolivia, Morales las secuestró para crear su estructura autoritaria”. Más de un gobiernero rojo, tonto y ensimismado como acostumbran a serlo, criticará a Carlos Raúl por ser de la ultraderecha…jajajá.