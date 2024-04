Vuelven las comunas y van a consulta popular - Runrun

Un poco más de tres meses antes de la elección presidencial donde Nicolás Maduro buscará la reelección, la administración oficialista se prepara para llevar a cabo una “consulta popular” en las comunas, la cual se realizará en todo el territorio nacional.

Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 21 de abril y, de acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, el objetivo es aprobar diferentes proyectos sociales en 4.500 circuitos comunales.

Guy Vernáez, ministro de las Comunas y Movimientos Sociales, explicó que hay más de 27 mil proyectos registrados y de esa cifra, en esta primera etapa, se seleccionarán y financiarán 4500.

A diferencia de lo que fue el proceso de la primaria opositora del 22 de octubre del 2023, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) no prestó su asistencia técnica, este proceso sí lo tendrá, así como lo tuvo el referéndum consultivo sobre el Esequibo, realizado en diciembre del año pasado.

El pasado lunes, 15 de abril, el gobernante Nicolás Maduro se reunió con representantes del Poder Comunal para dar a conocer los detalles de esta consulta, que es impulsada por él, casualmente, en tiempos de campaña electoral por las presidenciales.

Durante su programa televisivo “Con Maduro +”, el líder oficialista señaló: “El pueblo tiene el poder donde se desarrolla la democracia directa, social, participativa que hay que expandir en cada momento, en cada actividad, el próximo domingo 21 de abril hay elecciones allí en las bases, en tu barrio, en tu Consejo Comunal en tu circuito comunal”.

Maduro afirmó que, a medida que mejore la economía y se obtengan recursos, su administración invertirá en las diferentes misiones, así como en las mejoras de ingresos de los trabajadores, cuyo salario se mantiene invariable desde hace más de dos años.

En el 2021, la Asamblea Nacional buscaba darle rango constitucional a la Ley Orgánica de las Ciudades Comunales. En su artículo 11, la ese proyecto de ley señalaba que la misma “establecerá un sistema de administración descentralizado y desconcentrado con la participación del resto de los gobiernos comunitarios y comunales instituidos en su jurisdicción”.

En su momento, dirigentes de oposición así como expertos en política rechazaron esta propuesta, dado que crearía una estructura paralela a la de las alcaldías y causaría la mengua de los gobiernos regionales, dándole más poder a las comunas.

Esa no era una propuesta nueva, pues en 2007, el fallecido presidente Hugo Chávez intentó acelerarla a través de una consulta popular, pero no tuvo éxito, perdió en un referendo. Pese a ello, Chávez por medio de una Ley Habilitante y con la Asamblea Nacional a su favor logró que se aprobara la Ley Orgánica de las Comunas.

Carlos vive en Catia, municipio Libertador del Distrito Capital. El 10 de abril en su consejo comunal llegaba el servicio de gas y, cuando se disponía a retirar la bombona de su hogar, se tuvo que quedar en un lugar determinado por la persona encargada de entregar las bombonas.

“Nos dijeron que nos darían una información a toda la comunidad y que teníamos que estar todos los vecinos. Yo llegué y esperé un rato, pero me tenía que ir a mi casa. Cuando le dije eso al señor del gas, me dijo que no me daría la bombona hasta que él diera la información. Tuve que esperar como una hora bajo el sol hasta que él quiso hablar”, contó Carlos.