Cuando el sol salía por el Esequibo Chávez volteaba para otro lado - Runrun

Desde que en 2015 la petrolera estadounidense Exxon Mobil, descubrió grandes yacimientos de petróleo de alta calidad en la costa de Guyana, estimados en más de 11.000 millones de barriles el gobierno venezolano revivió el interés por el reclamo de la zona del Esequibo, el cual se mantuvo sin avances ni retrocesos mientras Chávez estuvo en el poder.

Son casi dos siglos de una disputa en la que Venezuela y Guyana reclaman como suyo un espacio de unos 159 mil kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, bosques, selvas, ríos y, recientemente descubierto, también en petróleo.

Para Guyana, el Esequibo representa dos tercios de su territorio y la posibilidad de alcanzar un crecimiento económico sin precedentes. Para Venezuela, la defensa de “la tierra que dejaron los libertadores” y también la obtención de millonarias ganancias producto de los recursos naturales renovables y no renovables.

Innumerables altibajos han ocurrido desde 1897, pero en la historia reciente de Venezuela, específicamente el 19 de febrero de 2004, ocurrió un hecho controversial y fue la firma de “acuerdos de cooperación” entre el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Guyana presidido para ese momento por el ex mandatario por Bharrat Jagdeo.

Recién electo como presidente, el 3 de octubre de 1999, en su programa “Aló Presidente, Hugo Chávez afirmó: “No vamos a dejar dormir esa reivindicación. Seguiremos reclamando y exigiendo nuestros derechos, como se lo he dicho a las autoridades de Guyana cada vez que he podido y ahora reiteramos”.

Pero esa posición cambió y en menos de cinco años el discurso se fue suavizando con la finalidad de ganar aliados internacionales, reconocimiento y protagonismo en la región.

Para el año 2006, en un intento de Chávez por contar con el apoyo de la Organización de Estados Americanos en una reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), acordó congelar la disputa con Guyana. El 7 de marzo de 2008, en la XX Cumbre de Río, en República Dominicana, dijo:

El 21 de julio de 2010, en una visita de Jagdeo al Palacio de Miraflores para firmar unos “acuerdos de cooperación”, Chávez dijo:

Un año después, al ser cuestionado sobre el Esequibo en rueda de prensa con medios internacionales, Chávez en un tono suave y amistoso dijo:

«El tema de Guyana lo manejamos nosotros como lo sabemos manejar, con un país hermano, ahí no hay ningún drama, ahí no hay ninguna crisis, no hay ninguna tragedia (…) el mundo vive una tragedia ¿Qué esperaban, que nosotros llegáramos allá a denunciar a Guyana? ¿Qué dirían? Que Guyana nos arrebató el territorio del Esequibo. Ese fue el imperio británico que le quitó las Malvinas a Argentina y todavía está allí y no se las quiere devolver y se niega a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas ¿alguien dirá eso?»