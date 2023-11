Transición democrática en Venezuela debe enfrentar poderes dictatoriales mundiales, crimen organizado y bajo capital psicológico - Runrun

Durante la presentación del libro: “Las transiciones de la democracia: entre la libertad y el autoritarismo», escrito Paola Bautista de Alemán, Julio Borges y Juan Miguel Matheus, cinco voces expusieron los desafíos que tiene el país para superar la autocracia

Para los expertos, la vía electoral es uno de los escenarios más optimistas para dejar atrás los regímenes autocráticos

Para el sociólogo político estadounidense y profesor de la Universidad de Stanford, Larry Diamond, el nuevo contexto internacional ha impedido que muchas transiciones de gobierno avancen hasta convertirse en democracias. Se trata de un entorno en donde “actores autoritarios como China o Rusia, que ejercen su propio poder con apoyo tecnológico, económico y geopolítico, sostienen a los regímenes autoritarios existentes”. Y esto ha ocurrido especialmente en una Venezuela que, según él, ha tenido múltiples momentos para hacer ese cambio.

Sin embargo, Diamond confía en que la mejor oportunidad para las transiciones está en la vía electoral, que debe utilizarse para unificar a la oposición y, al mismo tiempo, “dividir al régimen, movilizar masivamente al país, no ceder ante miedo, convocar a aliados y recursos internacionales y, finalmente, no sólo intentar ganar en las urnas sino demostrar que, si hay un intento de declarar una victoria fraudulenta por parte del régimen, el emperador no lleva ropa”.

Las declaraciones de Diamond se escucharon durante la presentación de “Las transiciones de la democracia: entre la libertad y el autoritarismo», escrito por la política y comunicadora, Paola Bautista de Alemán, y los exdiputados Julio Borges y Juan Miguel Matheus –y editado por el Instituto de Estudios Políticos FORMA y el National Endowment for Democracy (NED)– a partir de una serie de entrevistas con figuras de la política mundial como los expresidentes Felipe González (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Oscar Arias (Costa Rica) y Julio María Sanguinetti (Uruguay), además de otros expertos, quienes examinan cómo las autocracias se afianzan a partir de la destrucción del régimen democrático.

En la presentación, además de los autores, también estuvo el profesor de Ciencia Política del Amherst College, Javier Corrales, quien acotó que uno de los más grandes retos de las transiciones es el de convencer a los votantes de volver a la vía electoral. “En muchos casos ves electores sintiendo que ‘todo está amañado’, que ‘el monstruo es muy grande’, que ‘no hay nada que podamos hacer’ y que ‘realmente no hay diferencias entre el gobierno y la oposición’”, señaló.

En gobiernos autocráticos como el de Venezuela y Nicaragua, añadió Corrales, pareciera que es tarde para usar el recurso electoral. Sobre todo cuando, luego de las Primarias de la oposición, el gobierno de Maduro ha hecho un esfuerzo por derribar lo logrado.

“Esta película es una réplica de la forma en la que el régimen manejó la pérdida de la Asamblea Nacional. Estamos en la etapa más profunda de la autocracia y es increíblemente difícil recuperar la democracia. Pero sigo siendo optimista en cuanto a que seguir una ruta electoral, incluso en este momento, producirá las grietas necesarias a nivel político, a nivel de régimen, para que todo el edificio de la autocracia comience a ceder”, sentenció.

Transiciones: entre el miedo y la polarización

Para Paola Bautista, en el libro hay tres consideraciones clave hechas por los entrevistados. Una, de Felipe González, quien comentó que si hubiesen sabido cuán frágil era el régimen franquista, hubiesen sido más temerarios en sus acciones. Y otras dos de Sanguinetti, quien subrayó que en cada excluido hay un enemigo, y que los cambios políticos tienen una dimensión psicológica.

“En Venezuela, el capital psicológico que tenemos es muy bajo. Tenemos ansiedad y tristeza. (…) Hay que trabajar y escucharlos, decirles a esos venezolanos que merecen una mejor vida, que verán a su familia (…) Es difícil hablar con ellos porque tienen miedo porque piensan que van a perder la caja de comida si los ven hablando contigo. Hay que decirles que son más que esa caja de comida y hay que creer en que la gente quiere salir de allí”, afirmó la autora.

Otro aspecto que destacó Bautista fue la importancia de que las fracciones políticas conecten de nuevo con los votantes, un trabajo que debe hacerse en el campo, hablándoles y acompañándoles.

“Los partidos políticos no están teniendo su mejor momento. Entonces, pienso que es un momento muy importante para construir una unidad que pueda ser soportada con el voto de la gente durante las Primarias, pero con reglas firmes y claras y con decisiones que estén conectadas con la gente”, resaltó.

«En América Latina, en particular, observamos una inquietante aceptación a las dictaduras, así como desafíos a las instituciones democráticas establecidas, acompañados de una tendencia a la polarización dentro de los países que enfrenta a los ciudadanos entre sí», dijo Julio Borges.

El expresidente de la Asamblea Nacional señaló que uno de los propósitos del libro es recuperar la noción del centro político en un mundo agobiado por el autoritarismo y el populismo.

“Yo creo que debemos reconstruir la noción del centro. Ahora mismo, la palabra ‘centro’ es casi una mala palabra, algo sin sabor, sin significado, sin contenido. Pero no es verdad, en la realidad, la política es el centro. Y por eso debemos darle un nuevo contenido para producir esta mágica posibilidad de reunir diferentes visiones sobre la sociedad”, indicó Borges.

Todas las autocracias son malas, pero hay unas peores que otras (…) En el caso de Venezuela, nosotros estamos peleando contra un sofisticado régimen autocrático. No solo es contra Nicolás Maduro, sino que también estamos peleando contra terrorismo, crimen organizado y los poderes dictatoriales del mundo”, apuntó Matheus.

Para el exdiputado, cualquier transición democrática que se lleve a cabo determinará la intensidad del nivel de negociación o de los acuerdos democráticos que se establezcan.

Negociación imposible

El tráfico de drogas y la minería ilegal que envuelven a muchas autocracias son un problema que añade “dimensiones preocupantes” al momento de hablar de una transición, sostuvo Diamond.

Para Corrales es imposible hacer un pacto con el crimen organizado tanto desde la perspectiva ética como política. “No puedes imaginar una negociación con actores criminales para proteger lo que estás haciendo. De hecho, esto pone en peligro sus actividades para generar dinero y por eso se aferran tan fuertemente a los regímenes autocráticos y se convierten en un salvavidas de apoyo para estos”, recalcó.

“Estas redes criminales hacen que el régimen parezca fuerte. Sin embargo, es el régimen quien le debe gran parte de su supervivencia a estos jefes de la mafia, y estos jefes de la mafia pueden ser políticamente poco fiables incluso para los regímenes autoritarios”, insistió el profesor del Amherst College.

Según Bautista, una de las consecuencias del alcance de la dimensión criminal que existe en el país es la degradación del Estado. “Necesitamos un Estado fuerte que pueda controlar el territorio, que pueda dar ayudas sociales, que pueda ir más allá de lo que hemos estado sufriendo en los últimos años”, dijo.

Para Diamond también resulta preocupante la rendición de cuentas que debe hacerse en medio de las transiciones.

Si se logra una victoria electoral, advirtió, los autócratas “estarán mucho más inclinados a recurrir a la violencia y la represión si creen que van a rendir cuentas por sus múltiples delitos. La oposición demócrata necesita pensar en esto, en la mañana siguiente a la victoria electoral, en cómo lograr que acepten la derrota y se vayan. No puedes dejar eso en manos de una decisión espontánea. En mi opinión, ese es un mensaje que debería ser difundido”, subrayó.