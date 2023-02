Ministerio de Prisiones es la nueva cartera verde oliva - Runrun

@franzambranor

Desde que fue creado el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en Venezuela ningún militar había ocupado el cargo de titular de la cartera hasta este lunes 13 de febrero, cuando Nicolás Maduro nombró como responsable del despacho a la vicealmirante de la Armada, Celsa Bautista Ontiveros.

Bautista es la tercera mujer en asumir la dirección del ministerio luego de que Iris Varela lo condujera en dos ocasiones (2011-2017 y 2018-2020) y Mirelys Contreras entre 2017 y 2018 y posteriormente a partir de 2020.

Bautista viene de ser directora general de Asistencia Social del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Gestión de Gobierno. Además fue agregada militar en Ecuador, Bélgica y Países Bajos y directora general de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Con el nombramiento de Bautista, ya son 13 los militares activos y retirados que están al frente de ministerios.

A la vicealmirante de la Armada se le unen: Jorge Márquez (Secretaria de la Presidencia), Remigio Ceballos (Interior, Justicia y Paz), Vladimir Padrino López (Defensa), Antonio Morales (Comercio Nacional), Wilmar Castro Soteldo (Agricultura y Tierras), Carlos Leal (Alimentación), Wiliam Serantes (Desarrollo Ecológico), Rodolfo Marco Torres (Atención a las Aguas), Ildemaro Villaroel (Vivienda y Hábitat), Ramón Velásquez (Transporte), Raúl Paredes (Obras Públicas) y Néstor Reverol (Energía Eléctrica).

Un informe de Transparencia Venezuela, denominado Presencia militar en el Estado venezolano, revela que desde 2020 esta cifra es la más elevada de uniformados a cargo de ministerios.

Transparencia Venezuela evidenció que en 2020 militares activos y retirados formaban parte de las directivas de 96 empresas del Estado.

Para la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, el nombramiento de Bautista responde al fracaso de la gestión de la ministra saliente.

“Y al llamado de atención sobre la situación de derechos humanos en las cárceles realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, en su reciente visita a Venezuela”, agregó.

De acuerdo con la psicóloga social y magíster en criminología, Magally Huggings, el cambio evidencia que continúa la militarización en los ministerios de la administración madurista.

“Gente que no tiene preparación para manejar ese tipo de instituciones tan complejas son nombradas para mantener un control excesivo sobre la población detenida, tanto civil como política”, opinó.

Según Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, la designación de Bautista no debe sorprender a los venezolanos.

Para San Miguel, la destitución de Contreras y nombramiento de Bautista responde a la necesidad de tener en ese espacio a una persona obediente a toda costa.

San Miguel indicó que con la nueva designación se proyecta y ratifica el mensaje político a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de Maduro: “La lealtad es premiada con poder”.

“La pregunta obligatoria es cuál es la formación en el área penitenciaria que tiene esta nueva ministra”, agregó Huggings.

Prado aseguró que Bautista es cercana al ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.

“Esta señora viene de trabajar con Ceballos, es colega de él porque ambos pertenecen a la Marina”, añadió.

Asimismo, Bautista estuvo en el Despacho de la Presidencia y Gestión de Gobierno en 2012, cuando este era dirigido por la actual alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez.

A juicio de Prado, el cambio obedece también a denuncias de corrupción: «El preso en la cárcel ya no muere por actos de violencia sino por hambre y tuberculosis”.

A su juicio, tanto Varela como Contreras han tenido una gestión deficiente frente a esta cartera ministerial.

“Las personas que han estado en ese ministerio lo que han hecho es bañarse de burocracia, ostentar camionetas y escoltas, mientras el preso pasa hambre”, denunció.

Según San Miguel, con esta designación Maduro espera poner “orden” en el “caos” que existe en el sistema penitenciario en Venezuela.

Huggins indicó que este podría ser otro intento del Gobierno por lavar la imagen de Venezuela en el extranjero.

“Creo que puede ser una respuesta a presiones exteriores, porque en general es en ese momento cuando actúan”.

Prado aseveró que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario es un monstruo que ha venido creciendo desde la llegada de Chávez al poder.

“Antes, la Dirección de Prisiones dependía del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, Chávez crea por decreto el Ministerio y designa a Iris Varela, esta se va a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente y deja a Contreras. El asunto es que en 11 años no han podido acabar con el pranato en las cárceles, hay 70% de retraso procesal, hacinamiento y la principal causa de muerte en las prisiones es la desnutrición y la tuberculosis”, explica.

“Las gestiones de Varela y Contreras han sido un fracaso, parecería que lo que quieren es que los reos salgan peor de la prisiones”, añadió Huggins.

“Contreras no hizo nada, estuvo más como un títere de Varela que otra cosa”, expresó Nieto Palma.

Para Prado, uno de los principales fiascos de la gestión de Varela es el Plan Cayapa.

“Eso no es más que una medida de chantaje para que el preso pueda optar a una medida alternativa de pena, no se resolvió el problema del hacinamiento con eso”, sostuvo.

Huggins alertó que otra promesa incumplida del Gobierno fue la reforma del Poder Judicial: “Inventaron una comisión y no hubo cambio alguno”.

Huggins manifestó que es temprano para vaticinar que la gestión de Bautista al frente de la cartera penitenciaria fracasará.

“Pero tampoco podemos predecir que triunfará porque no hay indicios de eso, nunca ha habido interés por mejorar el sistema carcelario, este Gobierno acostumbra cambiar los nombres de las cosas para borrar la historia”, consideró.

Prado dijo que es complicado esperar un desempeño satisfactorio de una persona inexperta.

“Sabrá sobre barcos y submarinos, pero no de prisiones. No tiene conocimiento de temas carcelarios, de política criminal ni mucho menos de reinserción social. No se puede entrar a trabajar en un ministerio para resolver un problema estructural sin conocimiento”, comentó.