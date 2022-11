Maduro emprendió carrera para quitarse traje de ilegítimo  - Runrun

@franzambranor

Como cuando un boxeador está noqueado en la lona y viene un tercero a levantarlo, así se aprovechó Nicolás Maduro de la vulnerabilidad de los afectados por la tragedia de Las Tejerías en el estado Aragua el pasado 8 de octubre. El gobernante salió de su encierro en el Palacio de Miraflores y se fue a hacer promesas, estrechar manos, abrazar a personas de la tercera edad y cargar niños, tal cual lo hace alguien que está en campaña electoral.

Días después, pero con menos despliegue propagandístico por parte de los medios de comunicación afectos al oficialismo, hizo lo propio con las inundaciones en la urbanización El Castaño, también en la entidad aragüeña.

Maduro no solo salió de su aislamiento en Caracas para ir al interior del país, sino que también viajó al exterior, pese a que en 2020 la fiscalía general de los Estados Unidos le acusó de narcotráfico y tenencia de armas y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

Previamente, a inicios de octubre de este año, funcionarios de la administración estadounidense negociaron un canje de prisioneros con el gobierno madurista en el cual fueron liberados los sobrinos de Cilia Flores, condenados por tráfico de drogas.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comúnmente conocida como COP27, efectuada en Egipto, Maduro no solo habló sobre la prioridad de preservar el medio ambiente, pese al ecocidio que se comete en el Arco Minero del Orinoco, sino que se dio el lujo de estrechar la mano del enviado especial de los Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, y también saludó efusivamente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien apenas hace un par de años lo desconocía como mandatario.

Apenas este sábado 12 de noviembre, Maduro recibió en su despacho a monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría del Vaticano, según especialistas en asuntos de la iglesia católica, el tercer cargo más importante después del Papa Francisco.

Además de recibir al sacerdote, Maduro también albergó en Miraflores al recién electo presidente colombiano Gustavo Petro y posteriormente visitó en el Zulia al gobernador de oposición de la entidad, Manuel Rosales.

LEA “Siempre en la búsqueda del bienestar de los zulianos”: Rosales tras nuevo encuentro con Maduro

Al parecer, Maduro está en una cruzada por despojarse de la etiqueta de ilegítimo luego de unas elecciones presidenciales en 2018 donde no concurrió la alianza democrática opositora y de que más de 50 países reconocieran a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela.

También, podría estar abonando el terreno para una eventual campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de 2024, proceso que incluso podría llevarse a cabo antes de acuerdo a declaraciones propias y del segundo en el chavismo, Diosdado Cabello.

“Maduro está en precampaña. Necesita asegurar suficientes respaldos internos como para que su nominación oficial como candidato presidencial sea un hecho”, agregó el analista político, John Magdaleno.

Según Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, Maduro necesita estar activo en términos comunicacionales. “Arranca desde este año y probablemente el año que viene su proceso de campaña electoral de cara a las elecciones de 2024, que posteriormente evaluará si le conviene un adelanto de ese proceso”.

“El va a estar abocado en estos primeros meses a trabajar la fidelidad de su base de apoyo y tratar de convencer a los no alineados que hayan militado en el chavismo de que la mejor opción es él, porque no tiene más de donde agarrar”, añadió Ramirez Colina.

De acuerdo con Magdaleno, la postulación de Maduro como candidato del chavismo para las elecciones presidenciales no es segura y por ello este tiene que retocar su imagen.

“Maduro tiene competidores internos que podrían ser vistos como opciones, sobre todo si no trabaja sus flancos vulnerables y si acaso llegara a ocurrir que no mejora en las encuestas. El autoritarismo venezolano trabaja con escenarios. No perdamos de vista eso”, sostuvo Magdaleno.