"Yo solo escuché cuando me dijeron bienvenido a los Estados Unidos" (III) - Runrun

@yeannalyfermin

A Omar le faltaban más de 1.800 kilómetros para llegar a los Estados Unidos, pero aún debía vencer tres grandes obstáculos. Y su salud con cada día que pasaba estaba más deteriorada.

Cuando llegaron a Danlí, una ciudad de Honduras, se desmayó por una baja de tensión y perdió el conocimiento porque no había comido bien. Varias personas del pueblo lo ayudaron a que se recuperara y apenas se sintió mejor continuaron con el viaje.

Salir de Honduras representaba un precio muy alto para Omar. El salvoconducto tenía un precio de 220$ por persona, pero ellos prefirieron seguir caminando. Más adelante se consiguieron con unos niños que cobraban 10$ por pasarlos por una finca privada y así evitar el punto de control fronterizo.

“Estábamos nerviosos porque la policía pasaba a cada rato. Nos mantuvimos ocultos hasta que pasó un autobús que logramos parar para que nos dejara en el siguiente pueblo. La meta era llegar a Tegucigalpa, pero el autobús nos dejó como a cuatro horas”, dijo Omar.

Cuando lograron salir del monte, después de haber caminado durante una hora, un señor que manejaba una camioneta les dio la cola y les ofreció medicinas y comida. “Le caímos tan bien al señor que nos llevó más allá de Tegucigalpa, nos dejó en el terminal y nos echó la bendición”.

Cuando lograron llegar a Aguas Calientes, frontera con Guatemala, le estaban pidiendo el salvoconducto que no pudieron pagar por su alto valor, por lo que tuvieron que pasar por una trocha y pagar un monto de 21 dólares.

En territorio guatemalteco, Omar quedó impresionado por el nivel de corrupción con los que operan los policías, coyotes y taxistas en la frontera.

A Omar y su grupo no les quedó otra opción que pagar coyotes para llegar hasta Tapachulas, México. El monto del traslado era de 200$ por persona, pero él logró negociarlo a 190 porque eran cinco personas.

Omar explicó que los coyotes son una banda organizada que opera 24/7 a través de WhastApp. A parte de ellos habían más personas que también iban a cruzar la frontera para llegar a México. Era, según describe Omar, una flota de 18 carros aproximadamente y todos iban cargados con cuatro personas.

También se comunican por radio y el primer carro que parte adelante es el que comanda y va informando las novedades que hay en la vía, la velocidad y el acercamiento entre carro y carro. Utilizan claves para comunicarse en los puntos fronterizos.

Finalmente llegaron a la frontera de México y unos muchachos comenzaron a guiarlos, los montaron en unas balsas improvisadas con tripas de camión y dos tablas por los lados. En la otra ribera los esperaban varias motos que prestan servicio y los llevaron hasta Tapachulas.

Apenas amaneció fueron a sacar la cita de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un documento para que los inmigrantes obtengan la visa humanitaria y puedan transitar sin problemas en el país azteca.

Al día siguiente intentaron nuevamente sacar la cita de la Comar, lo lograron, pero tenían fecha para el 2 de septiembre de 2022. Precisamente en esos días, más de 7.000 inmigrantes hicieron una marcha para la aduana de México y ellos no perdieron la oportunidad para unirse a la multitud y para pasar por el control migratorio.

“Nos unimos a esa marcha y pasamos por el frente a inmigración de México y no nos pararon, había demasiada gente. El sol en la marcha era brutal, como a 38 o casi 40 grados. Mi novia se me desmayó en plena marcha, eran como las 2 de la tarde y no habíamos comido. Menos mal que había ambulancias y la auxiliaron”, dijo. Omar.