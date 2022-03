Venezuela poscovid | El episodio final de la pandemia aún está en construcción - Runrun

@MrsYaky

¿El fin está cerca? No si la pregunta tiene que ver con la pandemia de COVID-19.

El camino ha sido largo y espinoso. 6 millones de personas han perdido la vida en un trayecto de dos años. Al menos 472 millones han contraído la infección. El virus fue «democrático»: ni los sofisticados sistemas de los denominados países del primer mundo fueron inmunes a sus embates.

Períodos de confinamientos estrictos, con marcadas consecuencias económicas, sociales y para la salud mental de los ciudadanos se fueron alternando con flexibilizaciones parciales que se levantaban cuando las oleadas de nuevos brotes así lo obligaban. El desarrollo de las vacunas encendió la luz al final del túnel, pero con el surgimiento de variantes, se empezó a escribir otro capítulo que complicaba un poco más la trama.

Científicos, médicos y personal sanitario trabajaron sobre la marcha en una carrera contra el tiempo para intentar salvar vidas. En el camino, miles de ellos también cayeron.

A dos años del inicio de la pandemia, lo que se conocía antes como «normalidad» parecía retornar en buena parte del mundo. La transición a la endemia lucía como posibilidad más que como esperanza luego de la rápida difusión de la variante ómicron surgida en Sudáfrica, mucho más contagiosa, pero de curso más benévolo que sus precedentes.

Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la voz de alerta el pasado 17 de marzo de 2022, tras advertir un nuevo repunte de casos de COVID-19 en el mundo, que cifraron en 8%. Y esto a pesar de que la realización de pruebas también ha caído.

«Los casos informados de COVID-19 están aumentando nuevamente a pesar de las reducciones en las pruebas, lo que significa que los casos que estamos viendo son solo la punta del iceberg», advertía el director de la OMS, al tiempo que insistía en un llamado a los países del mundo a continuar vacunando, haciendo pruebas, secuenciación genética del virus, brindando atención temprana a los pacientes y aplicando «medidas de salud pública de sentido común».

Si algo ha enseñado la dinámica de convivir durante dos años con un virus pandémico es que el grito de «victoria» no se debe apresurar. Runrunes consultó a dos expertos para abordar los escenarios probables de la pandemia, qué aprendizajes dejó al mundo y cómo se podría evitar caer en una situación global similar en el futuro.

¿Podemos empezar a despedirnos de los tapabocas y abrazar la presencialidad en todas las dinámicas laborales y sociales?

Miguel Salomón, médico oncólogo y presidente de la junta directiva del Hospital de Clínicas Caracas, es enfático al declarar que seguimos en fase epidémica.

«No podemos cantar victoria, seguimos en fase epidémica, es un virus nuevo que está mutando, no tenemos suficiente memoria inmune, no está totalmente establecida. Se estima que, a mediados o a finales de este año, la enfermedad va a seguir siendo epidémica en buena parte del mundo. No sería sino hacia el fin de 2022, o a principios de 2023, cuando probablemente se vuelva endémica, en algo parecido a la influenza», explica, a la par de recalcar que en Venezuela hemos experimentado la pandemia con cierto rezago respecto a otros países del mundo, lo que haría que la fase epidémica en nuestro país pueda prolongarse hasta el año 2023.

Las cifras del gobierno venezolano indican que el promedio de nuevos casos diarios de COVID-19 se ubicaba en 188 hasta el pasado 21 de marzo. Desde las clínicas y hospitales centinela se reportan pocas hospitalizaciones. Pero Salomón advierte que en tres o cuatro semanas habrá un repunte de casos en el país, aunque aclara que eso no necesariamente significará un repunte en el número de pacientes graves.

Por su parte, Flor Hélene Pujol, bióloga celular, viróloga e investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), recuerda que en las últimas semanas varias ciudades de Hong Kong y China han presentado un pico de infección «muy alto», lo que asocia con la circulación del sublinaje BA.2 de ómicron, que también causó un repunte en Dinamarca y otros países de Europa.

