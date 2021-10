CLAVES | Autonomía de la UCV fue otra víctima de la pandemia  - Runrun

@franzambranor

Desde que en 2001, apenas a dos años de la ascensión al poder del fallecido presidente Hugo Chávez, se produjera la toma violenta de la sede del Consejo Universitario, la Universidad Central de Venezuela ha sido blanco de ataques por parte del gobierno autodenominado revolucionario.

Exigiendo una “constituyente universitaria”, estudiantes afectos al chavismo secuestraron la sede del rectorado, encabezada en ese entonces por Giussepe Gianneto. Después de episodios violentos, los propios estudiantes y profesores lograron la salida de los “tomistas” y recuperaron los espacios, pero el acoso y la persecución continuarían no solo en la UCV, sino también en las sedes de la Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Los Andes (ULA) y Universidad de Oriente (UDO).

Continuando el patrón de asedio, la Asamblea Nacional promulgó la Ley Orgánica de Educación en 2009, que en el numeral 3 del artículo 34 alteraba la conformación de la comunidad universitaria, incorporando con igualdad de derechos electorales a empleados y obreros en procura de escoger a nuevas autoridades, lo que violaba el artículo 109 de la Constitución Nacional.

Desde entonces, la renovación de autoridades universitarias en Venezuela está detenida y la pandemia del coronavirus ha acentuado las falencias preexistentes en las casas de estudios.

Rectores como Cecilia García Arocha de la UCV, escogida en elecciones en 2008, han seguido en sus cargos con los períodos vencidos. Otros, como Enrique Planchart de la Universidad Simón Bolívar –fallecido a finales de julio de 2021- fueron reemplazados en acciones irregulares. En este último caso, Jorge Stephany asumió la rectoría de la USB a través de una designación hecha por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), ente dirigido por el entonces ministro de Educación Superior, César Trompiz y con el voto salvado de los representantes de la UCV, ULA, LUZ, UDO y Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.

A inicios de octubre de este año, la vicepresidenta Delcy Rodríguez irrumpió de noche en el Aula Magna de la UCV para una supuesta inspección de las instalaciones, hecho que fue criticado por la rectora García Arocha y calificado como violación a la autonomía universitaria.

El pasado 22 de octubre, Rodríguez volvió de noche a la UCV, pero esta vez acompañada de Nicolás Maduro. “Tenían abandonado esto, parecía la universidad chatarra, el retén de Catia. Tenemos a más de mil trabajadores recuperando el patrimonio y todos los espacios de la comunidad universitaria”, dijo Maduro, quien aseguró que la inversión en la casa de estudios será de 40 millones de dólares y aprovechó para nombrar a Jacqueline Faría como protectora de la UCV.

”No se pueden nombrar autoridades a dedo en las universidades autónomas porque es una violacion a la Constitución”, sostuvo entonces García Arocha.

Previamente Maduro había nombrado a la exrectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, como ministra de Educación Universitaria. La designación de Lucena fue repudiada por estudiantes de la UCV, quienes se concentraron en una protesta a las puertas del ente ministerial en el centro de Caracas el pasado lunes 25 de octubre.

A continuación presentamos unas claves para desnudar el conflicto entre el gobierno y autoridades de las principales casas universitarias del país, especialmente con la UCV.

: 13 años han pasado desde que no se realizan elecciones para escoger a autoridades en la Universidad Central de Venezuela debido a un designio de la Asamblea Nacional en 2009, avalado por el Tribunal Supremo de Justicia por medio de la sentencia 324 del 27 de agosto de 2019, en el que se ordenó hacer comicios en un lapso de seis meses, proceso que a la postre no se llevó a cabo. El procedimiento conocido como 1 x 1 o voto paritario está en la Ley Orgánica de Educación y persigue “elegir autoridades con base en la democracia participativa (…) y en igualdad de condiciones de profesores, estudiantes, personal administrativo, obreros y egresados ”, pero el artículo 109 de la Constitución define como claustro universitario al formado por profesores titulares y jubilados, estudiantes y egresados, no incluye a empleados administrativos ni obreros.

Contrarios a la gestión frente a la UCV de García Arocha han manifestado que en los dos últimos años, la institución ha sufrido un deterioro notable, alcanzando su punto álgido en el colapso de un techo de uno de sus pasillos a finales de junio de 2020. “Aquellos que pretenden imponer esa política de indignidad material en la que se encontraba la universidad, como un chiquero, no se lo vamos a permitir y vamos a seguir trabajando por los ucevistas, por sus trabajadores, profesores y estudiantes”, dijo la vicepresidenta, Delcy Rodriguez.

: De acuerdo a cifras emanadas de la rectoría de la UCV, para 2022 solo fue aprobado el 1,30% del presupuesto solicitado por las autoridades. De acuerdo a Garcia Arocha, lo requerido para el venidero año equivale a 372 mil 846 millones 976 mil 902 bolívares digitales y el Ejecutivo solo aprobó 111 millones 384 mil 717 bolívares digitales . “Maduro dice que la UCV se parece al retén de Catia y es culpa de ellos por falta de presupuesto, tenemos 15 años con un presupuesto en rojo, al punto de llegar al año 2021 donde todavía no nos han dado un solo bolívar, ni un dólar para el mantenimiento, esto no es más que un plan para debilitarnos y quebrarnos. En 2020 aprobaron el 0,99% de lo que pidió la universidad y en 2021 el 2,27% ”, sostuvo Mendoza Morales.

“A nosotros nos mantienen tres cosas, el sentido de pertenencia, el amor por los estudiantes que son la generación de relevo y el poder trabajar en otras instituciones privadas para poder seguir viniendo a las aulas”. De acuerdo al secretario académico de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Alfonso, 77% de los docentes busca financiamiento externo para trabajos de investigación y más de la mitad ha presentado propuestas en congresos y seminarios nacionales e internacionales. “La mística es importante para superar las dificultades”.

