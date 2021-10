Improvisación en el regreso a clases genera inestabilidad en estudiantes, padres y docentes - Runrun

La improvisación en el regreso a clases no sólo afecta el aprendizaje integral, la parte socio-afectiva también sufre las consecuencias de tres llamados a clases presenciales fallidos

La pobreza de aprendizaje es una de las consecuencias más nefastas de este periodo de no presencialidad porque es un daño que no va a ser fácil de ser subsanado

@yeannalyfermin

Van tres llamados a clases presenciales en 19 meses de pandemia, que luego han sido suspendidos por el aumento en los casos positivos de COVID-19. Con cada anuncio fallido del gobierno, se ha generado en niños, adolescentes, padres y docentes, preocupación e incertidumbre, no solo por la improvisación y la falta de planificación, sino también por el riesgo al contagio con el virus.

Mariela Rodríguez es madre de dos hijos que están por iniciar el tercer año de bachillerato. Afirma que el ir y venir del gobierno respecto al retorno o no a clases presenciales le ha generado en ella estrés y preocupación.

“Cada vez que anuncian que van a comenzar las clases presenciales me estreso y me preocupo porque considero que hasta que los niños y todo el personal docente no estén vacunados, no deberían comenzar las actividades. Se corre un alto riesgo de contagio porque los estudiantes no van a estar pendiente de usar correctamente el tapabocas ni de mantener la distancia física”, dijo Rodríguez.

A juicio de la psicóloga infantil, directora de asesores de desarrollo integral y profesora de la Ucab, Chilina León (@chilinamoidi), indudablemente, la improvisación en el regreso a clases genera ansiedad, incertidumbre y desmotivación en los estudiantes.

Ansiedad e incertidumbre

Ángel Alvarado está por comenzar el cuarto año de bachillerato en un liceo en Petare, municipio Sucre del estado Miranda. El joven estudiante afirma que quiere volver a sus clases presenciales y que cada vez que Maduro se retracta del anuncio se siente “desanimado”.

“Quiero volver a sentir la emoción y la alegría que a uno le daba cuando empezaba un nuevo año. Quiero reencontrarme con mis compañeros, las clases a distancia no son lo mismo, quiero estar en otro espacio que no sea la casa, me siento encerrado”, dijo el estudiante.

Chilina León afirmó que la improvisación en el regreso a clases no solo impacta el aprendizaje integral de niños y adolescentes, también afecta de manera negativa las áreas cognitivo-académico y socio-afectivo, pues la presencialidad es muy importante para el logro de las interacciones y para que se lleve la vida con total normalidad.

Un sondeo realizado en marzo de 2021 por UNICEF demostró que la crisis que ha generado la pandemia por el COVID-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental de niños y adolescentes de Latinoamérica y el Caribe.

Los resultados del sondeo arrojaron que 27% de los adolescentes encuestados reportaron sentir ansiedad, mientras que un 15% afirmó que tuvieron episodios de depresión.

La percepción sobre el futuro también se ha visto afectada según el estudio sobre la salud mental, pues 43% de las niñas afirmó sentirse pesimista de cara al futuro, frente a 31% de los varones encuestados.

Padres afectados

En 19 meses de pandemia, los sentimientos negativos también han afectado a madres y padres, según León, tanto estudiantes, como padres y docentes han hecho un gran esfuerzo todo este tiempo para tratar de mantener el equilibrio con las clases a distancia.

“Cuando se anuncia la presencialidad y luego se frena, llegan los cuestionamientos”, enfatizó la psicóloga.

En Venezuela hay muchos hogares donde los padres no pudieron culminar sus estudios y esto les dificulta enormemente guiar y asesorar a sus hijos en ciertos temas.

Es el caso de Roxana Pacheco, madre de un joven que está por comenzar el segundo año de bachillerato, quien afirma que las clases presenciales deben comenzar con todas las medidas de bioseguridad. “Yo lo puedo ayudar en las materias teóricas, a hacer exposiciones, dibujos; pero de matemática yo no sé nada. Cuando le mandan tareas donde yo no lo puedo ayudar me frustro porque yo quiero que él estudie y sea un profesional”, dijo.

La psicóloga infantil Chilina León explicó que la situación con en el regreso a clases ha hecho que muchos padres pierdan el foco. “Ahorita el foco no es cómo vamos a enfrentar el rezago educativo que nos deja la pandemia y la condición de crisis que estamos viviendo, muchos están pendiente es de qué es lo que va a pasar, qué van a decir y quién lo va a decir, olvidando los factores cognitivo-académicos y socio-afectivos que son de suma importancia ”, afirmó.

Calidad académica resentida

Son muchos obstáculos los que deben superarse para que todos los estudiantes del país retornen a las aulas de clases de manera segura; mientras tanto, el tiempo también va dejando consecuencias en el aprendizaje.

Sobre esto, el doctor en educación y sociólogo, Tulio Ramírez, explicó que muchos estudiantes han sido promovidos de grado sin haber adquirido las competencias ni los conocimientos necesarios.

“La pobreza de aprendizaje es una de las consecuencias más nefastas de este periodo de no presencialidad porque es un daño que no va a ser fácil de ser subsanado. Los alumnos van a tener que seguir avanzando de grado, inclusive si hay retorno a la presencialidad, pero con grandes déficit de conocimientos”, afirmó.

Ramírez aseveró que va a llegar el momento en que los niveles de exigencia académica en el país, tanto a nivel de bachillerato como en las universidades, van a tener que bajar porque los estudiantes no vana tener las herramientas suficientes para afrontar las exigencias de currículos y contenidos mucho más complejos.

“La consecuencia final es que la calidad académica se ha resentido en el país y se seguirá resintiendo hasta tanto no se tomen medidas al respecto”, señaló Ramírez.

El sociólogo explicó que con este rezago escolar los estudiantes de los colegios públicos son los más afectados, pues se sigue profundizando la brecha entre los que pueden volver a clases con todas las medidas de bioseguridad y los que pertenecen a una escuela que ni siquiera cuenta con el servicio de agua por tuberías.

La presencialidad es necesaria

Para la pediatra y miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, Lila Vega, el regreso a clases presenciales no se puede seguir postergando. Afirma que es esencial volver a las clases presenciales.

Vega explicó que la educación a distancia no ha sido capaz de reemplazar, ni siquiera alcanzar parcialmente los objetivos que regularmente se plantean en las aulas de clases.

La pediatra asegura que no iniciar las clases de manera presencial sería un abuso del derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes a la educación. “Es necesario, esencial, indispensable que las escuelas abran de manera segura, por supuesto, pero tienen que abrir”, aseveró.

Recientemente, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) compartió un documento sobre las cuatro medidas que garantizarían un regreso a clases presenciales seguro y que ayudarían a «reducir el posible impacto de la COVID-19 en los docentes, estudiantes y familiares».

Con 2 documentos técnicos sobre aspectos epidemiológicos y educativos, la Academia expresa públicamente su posición sobre el regreso a clases presenciales. https://t.co/isH6Ewmcz0 pic.twitter.com/ytFsvLRmYV — Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (@acfimanve) October 8, 2021

La Aficman aseguró que la vacunación completa del personal docente, administrativo, obrero y estudiantil es la primera recomendación para un regreso a clases presenciales.

El uso obligatorio y apropiado del tapabocas en todos los ambientes escolares es la segunda recomendación de la Academia, porque puede reducir significativamente la probabilidad de contagio.

La tercera recomendación es realizar las actividades escolares en espacios abiertos, aireados, garantizando el distanciamiento social y alternando la asistencia de grupos pequeños en esquemas flexibles ajustados al centro educativo.

Como cuarta recomendación, la Aficman refiere que es necesaria la implementación de un sistema de monitoreo a través de encuestas, que permita detectar y aislar posibles casos positivos. Los planteles también pueden tomar las medidas necesarias a fin de detener un posible brote epidémico, suspendiendo las actividades en caso de que la situación lo amerite.

Según el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, Venezuela atraviesa por la tercera ola de COVID-19, con picos de infección «no vistos en el Área Metropolitana de Caracas».

“Venezuela está enfrentando la tercera ola de covid-19, estamos con unos picos de infección no vistos en el área metropolitana, se sobrepasaron los 600 casos en uno de los reportes, y toda el área centro costera nacional está comprometida con un aumento significativo de casos», comentó López Loyo en entrevista el pasado 11 de octubre.

Sobre el regreso a clases, Tulio Ramírez afirma que la presencialidad es importante, sobre todo en los grados más bajos, pues es en esas primeras etapas donde el niño comienza a socializar y desarrolla su personalidad, cosa que no podrá hacer desde la casa; pero afirma que este no es el mejor momento debido a que los problemas estructurales persisten y la mayoría de las escuelas y liceos públicos no pueden brindar medidas de bioseguridad.