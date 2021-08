"Se está llegando al llegadero": Experto sobre situación eléctrica en Caracas tras reciente apagón - Runrun

El ingeniero José Aguilar alertó que la oscura cotidianidad que se vive a diario en la provincia venezolana está llegando a la ciudad capital

La tarde de este lunes, 2 de agosto, se registró un apagón que afectó a gran parte de Caracas y algunos sectores de Vargas y el estado Miranda.

En Caracas, donde el apagón se prolongó al menos dos horas, algunas zonas afectadas fueron Santa Paula, El Cafetal, Colinas de Bello Monte, La Castellana, Santa Fe, Montalbán, Santa Rosa de Lima; Cumbres de Curumo, Las Mercedes, El Paraíso, La Tahona, La Florida, La Candelaria, San Román, Caricuao, Santa Inés, Alto Hatillo, Catia, Las Acacias, Los Símbolos, Avenida Libertador, Quinta Crespo, San Martín, Mariperez, El Cigarral, Minas de Baruta, Concresa, Fuerzas Armadas, La Vega, avenida Victoria, San Bernardino y La Campiña.

En algunos de estos sectores, el servicio eléctrico continuó interrumpido hasta la mañana siguiente.

Dos horas después de registrarse la falla, en la cuenta de Twitter de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), informaron que había ocurrido un evento en la subestación Tacoa, ubicada en Catia La Mar, estado Vargas.

Corpoelec no detalló cuál fue la falla, ni las causas de la misma.

¿Qué pasa en Caracas?

En declaraciones ofrecidas a Runrun.es, José Aguilar, ingeniero y especialista en sistemas de generación eléctrica, alertó que la oscura cotidianidad que se vive a diario en la provincia venezolana está llegando a la ciudad capital.

«Existen problemas de larga data que no han sido solventados y después de los dos grandes apagones que ocurrieron en marzo de 2019, no ha habido el suficiente y oportuno mantenimiento en la cantidad requerida por el Sistema Interconectado Venezolano por parte de la estatal eléctrica», explicó el especialista.

Además, señaló que los problemas son sistémicos y múltiples en toda la cadena de valor: Generación, transmisión y distribución.

Por otra parte, dijo que el «ecosistema de políticas en la que debe trabajar el personal no es conducente a la efectividad. No se trabaja en soluciones definitivas y aumenta la improvisación».

«La dependencia del Guri es muy acentuada si apenas el 12 % de la generación instalada funciona. El ‘blindaje’ que no es posible realmente fue una estafa y no extrañaría que se este pensando en una nueva edición del mismo, que sólo sería muy probablemente permeado por los manejos turbios», añadió.

El especialista advirtió que en Caracas «se está llegando al llegadero» en este tema.

«Caracas no es una isla que se puede dejar separada del resto del país. Tanto a ella afecta el servicio de la provincia, como las más marcadas carencias de las maniobras que se hacen a lo largo de la extensa geografía nacional afecta a Caracas», añadió.

Opacidad de información

Aguilar recordó que la opacidad es una de las características de la estatal eléctrica del país.

«Si hay algo específico que está ocurriendo en esa subestación, puede ser, pero no lo sabríamos por la política de ocultamiento de la información«, dijo.

En ese sentido, espera que estos eventos sean analizados a fondo y se tomen medidas «para determinar la mejor mitigación y la eliminación de su recurrencia«.

«Como sucedió en la Subestación Tacoa, pueda ocurrir en el futuro en otra ubicación», alertó.

En cuanto a la falta de información por parte de Corpoelec, señala que en parte no se informa adecuadamente «por política y también porque las fallas son múltiples, que solo se medio habla de lo inocultable».

Carencias del Sistema Eléctrico y expectativas

Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por Apagones, informó a este medio que para el cierre de julio del 2021 se contabilizan 96.291 apagones y 37.986 artefactos dañados.

Aguilar aseveró que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tiene muchas carencias, que son de larga data.

«A medida que se aleja uno de Caracas, la logística para la atención de los desafíos es más cuesta arriba y esto agrava la situación de la Gran Caracas, pues ya un problema como el acontecido el pasado 2 de agosto no se confina en la zona donde ocurre la falla gatillante, la misma tiene amplia propagación», explicó.

El apagón que ocurrió el día lunes, según Aguilar, «afectó la salida casi de Costa a Costa de casi 1000 MW. Eso no debe ocurrir en un sistema que está bien mantenido y operado», insistió.

Por consecuencia, indicó que el SEN no recibe la atención requerida, pero no desmerita «el enorme esfuerzo que muchos en la empresa hacen». Aún así, considera que el éxito de una gestión no es sólo el esfuerzo.

«Se mide en resultados que sean positivos y estos comienzan a brillar por su ausencia», dijo.

En cuanto a posibles apagones, consideró que vaticinarlos es especulativo. «Lo que esta ocurriendo no debería ocurrir, son múltiples factores que inciden incluyendo la suerte para que ocurra o no ocurra un megaapagón'», explicó.

Sin embargo, señaló que, con el próximo aumento cíclico de la demanda el Sistema Eléctrico, «no esta en condiciones de afrontar» otro evento de este tipo.

«La única manera está en decir la verdad e informar con tiempo si se va a racionar o no, para evitar un gran evento, Dios no lo quiera», concluyó.

Caída de conectividad por la falla

De acuerdo con la plataforma VE Sin Filtro, la conectividad a Internet cayó 24% en todo el país debido al apagón en Caracas y Miranda del pasado 2 de agosto.

A través de Twitter, la plataforma indicó que a las 6:00 de la tarde del 2 de agosto, el porcentaje de conectividad en varias entidades del país se ubicó de la siguiente forma:

Vargas: 60% de la conectividad normal

Distrito Capital: 71%

Zulia: 77%

Apure 79%

Miranda 81%

Nueva Esparta: 82%

Falcón: 84%

Venezuela: 86%

Aproximadamente, a las 6:50 de la tarde del lunes, VE Sin Filtro indicó que 91% de la conectividad estaba normal en el ámbito nacional.

🕯#apagón en #Venezuela

El impacto se ve en la conectividad a #internetVE: cayó 24% nacionalmente 📉#reporteConectividad #2Aug 6pm La Guaira: 60% de la conectividad normal

Distrito Capiral: 71%

Zulia: 77%

Apure 79%

Miranda 81%

Nva Esparta: 82%

Falcón: 84%

🕯#sinluz 📈 Comeinza a recuperarse la conectividad a #internetVE#reporteConectividad 6:50pm Actualmente:

91% de la conectividad normal a nivel nacional 🔽 En el peor punto:#VEN: 85% La Guaira: 57%

Distrito Capital: 71%

Zulia 76%

Apure 79%

Miranda 79%

