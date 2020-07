Elecciones parlamentarias son un hecho que la oposición debe afrontar - Runrun

Expertos en el tema electoral consideran que el CNE aumentó la cantidad de diputados de la AN para el chavismo garantizarse una mayoría

Andrés Caleca, expresidente del CNE, señala que la oposición puede abrir caminos como los grupos electorales para inscribir candidatos

El presidente interino y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, calificó las próximas elecciones legislativas, convocadas para el próximo 6 de diciembre, como una “farsa electoral”. En una sesión llamada Congreso de la Unidad, por el día de la independencia el 5 de julio, Guaidó hizo un llamado a enfrentar este llamado con movilización y unidad entre todos los grupos que adversan a la administración de Nicolás Maduro.

Estas elecciones -que corresponden constitucionalmente para este año- están bajo la sombra de las irregularidades. El Tribunal Supremo de Justicia declaró la omisión legislativa y procedió a designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral -a petición de los opositores de la mesa de diálogo- también desaplicó 12 artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y con esto el CNE aumentó la cantidad de diputados dentro de la Asamblea Nacional, con el argumento de respetar la representación proporcional.

Más parlamentarios no es más democracia

Ahora el Parlamento pasará de tener 167 diputados a 277, lo que representa un aumento de 66%. Sin embargo, expertos electorales recuerdan que en la Constitución, específicamente en el artículo 186, se establece la metodología para poder determinar la cantidad de parlamentarios que hacen vida en el Palacio Federal Legislativo.

Para el expresidente del CNE, Andrés Caleca, esto representa una nueva violación a la Constitución. Además asegura que hubo una violación previa con la designación del directorio del Poder Electoral, por parte del TSJ, cuando estaba instalado el Comité de Postulaciones Electorales con la participación de los diputados chavistas.

Igualmente la directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eglée González-Lobato señala que fue el CNE el que modificó la base de población electoral y la redujo a un 0,4% para poder aumentar la cantidad de diputados. González-Lobato recuerda que esta no es competencia constitucional ni legal del Poder Electoral.

Para Caleca la razón de esta modificación es netamente política, para que el chavismo se pueda garantizar las dos terceras partes de la AN, brindándole también la “oportunidad” a los candidatos de la llamada mesa nacional de diálogo, de tener un espacio dentro del Parlamento.

“La excusa que están dando es que quieren regresar a la representación proporcional, principio que ellos mismos violaron en 2009 cuando controlaban la AN, modificando la Ley Orgánica del Sufragio, pensando que iban a ser mayoría toda la vida y cuando perdieron en 2015 se dieron cuenta que tenían que regresar a la proporcionalidad. Que me parece muy bien, pero se puede hacer sin aumentar la cantidad de diputados”, explica Caleca.

González-Lobato considera que tal como está siendo diseñado el sistema, el oficialismo pretende cambiar una minoría en la preferencia nacional, que es lo que ocurre actualmente, a una mayoría en el poder.

Además señala que el número de diputados es producto del aumento de habitantes en el país. “Eso se obtiene del censo de 2011, luego el que se aplicó en 2015 y el Instituto Nacional de Estadística hace las proyecciones, que van a la Asamblea Nacional. Eso no ocurrió. Pero así se establece cuál es la proyección de electores tanto nacional como a nivel regional”.

En este punto, Caleca indica que mantener los 167 diputados representa un “peligro” para el chavismo y el control de las dos terceras partes. “Lo que se busca es dominar por completo la Asamblea Nacional. Un poco imitando lo que hizo el TRI en México en los años 70, que crearon una oposición que ellos incluso le financiaban las campañas electorales para que entraran al Congreso”.

Sobre esto Caleca asegura que la administración de Nicolás Maduro, no intenta “lavarse la cara” ante la comunidad internacional. “Eso no los va a legitimar de ninguna manera. Pero por lo menos intentan cumplir con las exigencias de sus aliados, particularmente los rusos, que les han dicho que tienen que resolver el problema de alguna manera, porque no los dejan comerciar con ellos”.

La politóloga e investigadora de la Universidad de Oxford, Maryhen Jiménez considera que el gobierno de Maduro intenta también la legitimidad entre sus aliados y no necesariamente hacia el resto de la comunidad internacional que ya lo desconoció. “Ese costo ya lo asumieron”, esgrime.

“Son códigos autoritarios, pero que igual importan porque hacen la fachada de discurso cuasi democrático, aunque no lo sea. Todo esto es parte también de la comunicación entre regímenes autoritarios, pero también hacia otras naciones que no han reconocido a Juan Guaidó, y al final eso también es manifestación de poder”, agrega la politóloga.

Para Jiménez las elecciones son un hito en el gobierno de Maduro, porque es una nueva fase donde pueden repartir “una porción de poder, una porción de seguridad y una porción, digamos, de corrupción, porque sabemos que la economía está colapsada. Las parlamentarias representan un momento importante para reorganizarse y meter en nómina a nuevas élites”.

Barajando las opciones

Otro punto que hay que tomar en cuenta ante la convocatoria de estas elecciones, es que Venezuela y el mundo están en medio de una pandemia por la COVID-19. En el país se han registrado más de 7 mil casos, por lo cual el expresidente del CNE, Andrés Caleca, considera que la primera opción debería ser suspender el proceso hasta tener controlado el virus.

“Creo que el primer papel que tenemos que asumir los ciudadanos y los dirigentes políticos, que no están comprometidos con este esquema, es exigir que se pospongan las elecciones hasta que se controle la pandemia”, expresa.

Su propuesta pasa por suspender el proceso, prorrogar el mandato del Parlamento por tres o cuatro meses, mientras se determinan las condiciones técnicas, económicas, y especialmente las de salud pública.

Igualmente, la directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones, Eglée González-Lobato, considera que los comicios dependerán de los protocolos ante la COVID-19. “Lo que puede hacer el CNE es como pasó en las elecciones presidenciales de 2018, que estaban convocadas primero para abril y luego las pasaron para mayo. Entonces los lapsos empezaron a contar, puedes celebrar las postulaciones, los partidos que van a participar, los grupos electorales, y luego puedes hacer las elecciones posteriormente”.

Entre las opciones también está la del exprocurador especial del gobierno interino, José Ignacio Hernández, quien considera que se debe prorrogar el mandato de la Asamblea Nacional, hasta tener unas elecciones competitivas y no supeditadas a la conveniencia de la administración de Nicolás Maduro.

“La extensión del mandato es una solución, que eliminaría la preocupación de algunos de asistir a una elección parlamentaria así sea chucuta. Esto ya se aplicó con los alcaldes en 2013 cuando estuvieron en sus cargos como seis meses más de los que les correspondían. Es una figura excepcional, pero es constitucional”, aseguró en una entrevista para Crónica.uno.

Para González-Lobato esta propuesta parece operativamente ineficaz, “porque la única viabilidad es una Asamblea cuya directiva, esté en el exilio y una vez que la AN esté en el exilio, funcionará como algo paralelo, pero evidentemente pierde la relación con la sociedad, pierde la naturaleza de ese órgano que es la representación de los ciudadanos”.

Igualmente Maryhen Jiménez considera que son pocos los ejemplos, en otros países que han aplicado una estrategia similar, que han dado resultados positivos, porque es difícil presionar de esa forma.

“La pregunta que yo hago desde una perspectiva política es si esa estrategia realmente es la que va a facilitar el cambio en Venezuela. Cómo funciona ese gobierno, porque se mantendría el mismo esquema del interinato. un gobierno. Cómo esa fórmula es la que puede iniciar un cambio”, agrega.

Jiménez considera que es necesario unir fuerzas, tanto el sector político como los diferentes grupos de la sociedad civil, para alzar la voz. Porque así como los comicios son importantes para el chavismo, también lo deben ser para la oposición. “Es un momento en el cual se puede garantizar o se puede movilizar a una población en torno a una idea en un momento”.

La politóloga expresa que la estrategia de la oposición, concentrada en el G4, debe ir más allá del dilema “votar o no votar”, pero considera que la “inacción” es desmovilizar por completo a la población “en vez de hacer de la población el catalizador de cambio. Ahí creo que está el gran reto, porque la famosa amenaza creíble no es la intervención, es la organización de la sociedad en torno a un proyecto de país”.

“Ya lo que toca en este periodo, es movilizarse y organizarse alrededor de la demanda de unas elecciones libres. Eso es una demanda legítima y concreta y también toca resistir y mantener esos espacios de resistencia y lucha democrática”, añade.

También hace referencia a que los partidos políticos están debilitados y que quizás sea momento de otras alternativas y que grupos como las iglesias, las organizaciones no gubernamentales o líderes sociales y comunitarios puedan canalizar las demandas de la población.

“Precisamente por el ataque constante a los partidos y quizás también por ese divorcio que existe entre la realidad de los políticos y la realidad de la población. Es importante entonces que la ciudadanía logre articularse ella misma y que logre canalizar sus demandas”, explica Jiménez.

Andrés Caleca y Eglée González-Lobato tampoco creen en la inacción frente a las próximas elecciones legislativas.

González-Lobato expresa que hay razones por las cuales la oposición podría decidir no participar en unas elecciones. Para la experta en materia electoral, el país está frente a una autocracia o autoritarismo electoral donde los partidos y líderes más importantes son dejados de lado en el juego político. “Si el G4, que se podría llamar la oposición institucional, decide no ir a una elección con estas condiciones, suficientes razones tiene. Pero de dejar la lucha, podría ocurrir lo que pasó en el año 2005, donde no solamente hubo una abstención del 65%, si no que además no creo que haya habido tantas leyes habilitantes como durante ese lapso”.

“Lo que creo es que a través de la exigencia de condiciones, del ejercicio de derechos políticos, tienes que transformar esta parodia o este teatro electoral en una arena competitiva por el poder, y más aún siendo mayoría, o el oficialismo siendo minoría en la preferencia electoral”, agrega González-Lobato.

Añade que los contrapesos y la resistencia para que Nicolás Maduro continúe en el “proyecto totalitario de destruir a la disidencia”, se puede hacer a través de un proceso electoral “con estas condiciones tan particulares”.

Igualmente Andrés Caleca visualiza como la mejor opción la participación. “Hay que participar siempre, aquí lo que está en juego es la destrucción de los últimos vestigios de democracia del país. Se quiere destruir la institución del sufragio como un mecanismo para resolver los problemas. Lo están haciendo progresivamente, desalentando a la población y haciéndole ver que la mejor opción es no salir a votar”.

Reconoce que el chavismo ha ido profundizando ese proceso en la mente de los venezolanos, pero considera que la abstención es “hacerle el juego” al gobierno de Maduro. “En las elecciones municipales de 2017, que la oposición decidió no participar, en el municipio Los Salias incluimos nuestra plancha ciudadana y ganamos con nuestro alcalde”.

“Yo quiero que mi diputado de aquí sea de la oposición democrática y que en esa Asamblea Nacional, si hay dos o tres diputados que hablen en nombre de la voluntad reprimida, que es la gran mayoría, bueno, yo voy a ir a votar por esos tres, porque necesito esa voz para la historia, para el registro de la historia venezolana, de que los venezolanos no se rindieron”, añade.

Considera que algo se debe hacer y que como el TSJ ha ido interviniendo o ilegalizando partidos políticos de la oposición, se pueden inscribir grupos electorales o utilizar tarjetas existentes. “Pero hay que buscarle la vuelta a todo y movilizar a la gente, aunque ahora es complicado por la pandemia. Nos van a perseguir, nos van a quitar espacios, pero hay que abrirlos”, puntualiza Caleca.

Comunicación autoritaria

El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López aseguró el pasado domingo, 5 de julio que la oposición “no será poder político jamás en la vida”.

“No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana… yo creo que es bueno que lo entiendan”, dijo en un acto por el día de la independencia.

2.813 usuarios de Runrunes en Twitter respondieron a una encuesta en la que el 44,6% consideró, que las palabras de Padrino López son una advertencia política. Mientras que 35,9% señaló que es una estrategia disuasiva del voto. 12,3% respondió que es para mostrar unidad dentro de la Fuerza Armada y 7,1% indicó que lo dijo de forma inconsciente.

Otros usuarios comentaron que es una forma de decir que “no tiene sentido ir a votar”, mientras una persona indicó que las declaraciones de Padrino López son una violación a la Constitución.

Sobre esto la investigadora de la Universidad de Oxford, Maryhen Jiménez, explica que Padrino López le habló a sus propios militares y que la comunicación autoritaria, en este tipo de sistemas, es esencial, no solo para la oposición sino también para sus filas.

“Lo que quiere decir es que no habrá deserciones, no habrá la ruptura que tanto buscan. Es decir, es un ´Hemos cerrado filas y estamos actuando como un ente más aliado, básicamente como un anexo del poder civil, del partido de gobierno”, explica.

Jiménez también indica que es un mensaje para aquellos grupos que no creen en las elecciones o en una vía pacífica. “Les dice que si quieren una guerra, ellos están organizados y darán una respuesta”.

Para la politóloga no es sorpresa este tipo de mensajes, porque el ministro de la Defensa no tiene un costo que pagar internamente o a lo externo, con estas declaraciones.

